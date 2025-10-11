Szoboszlai volt csapattársa csaknem kiszúrt a magyar válogatottal

Magyarország legyőzte 2-0-ra Írországot, amivel fellépett a csoportban a hőn áhított második helyre. Ahhoz viszont, hogy ott is maradjon három kör után, az kellett, hogy Portugália a lisszaboni Estádio José Alvalade stadionban legyőzze a még nyeretlen Írországot. A papírforma ezt ígérte, és a százszázalékos portugálok számára is fontos volt a meccs, hiszen az újabb három ponttal már a világbajnoki részvétel küszöbére érhettek.

Cristiano Ronaldo is tehet arról, hogy Portugália hazai pályán nem nyert Írország ellen Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Az írek azután, hogy a dublini meccs utolsó perceiben pontot tudtak menteni a magyar válogatott ellen, meglepetésre simán kikaptak 3-1-re idegenben Örményországtól, ami kínos és különösen fájdalmas volt a számukra, így ugyanis bravúrkényszerbe kerültek, hiszen az elvesztegetett pontot, pontokat Lisszabonban kellett visszaszerezniük.

Eleinte az ír válogatott a saját térfelén passzolgatva a labdát lassította a játékot, ám a percek múlásával felpörögtek a házigazdák, diktálták az iramot, és a 17. percben óriási ziccert hibáztak el:

Cristiano Ronaldo 19 méterről ballal a bal kapufát találta el, a kipattanót pedig Bernardo Silva 8 méterről az üresen tátongó kapu mellé rúgta.

Ezután a várt forgatókönyv szerint zajlott a mérkőzés, a hazai csapat óriási fölényben futballozott, ugyanakkor az ír csapat rendkívül fegyelmezetten, szervezetten és olykor önfeláldozóan védekezett, és így csak kevés gólszerzési lehetőség alakult ki a kapuja előtt.

Portugália a hosszabbításban gyötörte be a gólt

A szünet után fokozódott a nyomás, de az ír védelem továbbra is remekel, ha pedig becsúszott egy kisebb hiba, Szoboszlai Dominik korábbi csapattársa, az ex-liverpooli Caoimhin Kelleher védett bravúrosan. A 73. percben kezezés miatt tizenegyest ítélt a játékvezető, és bár úgy látszott, a védő mellkasáról pattant ki a labda, a VAR megerősítette a döntést,

a büntetőt Cristiano Ronaldo végezte el, és a középre tartó lövését a jobbra vetődő Kelleher lábbal kivédte. Bezzeg a Puskás Arénában a szeptemberi meccsen belőtte a tizenegyest...

Aztán jött a 91. perc, amikor Trincao beadását Ruben Neves a rosszul kilépő Kellehert megelőzve a hálóba fejelte, és ezzel ha roppant nehezen is, de 1-0-ra nyert Portugália, ami nagyon jól jött a magyar válogatttnak.