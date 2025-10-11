világbajnoki-selejtezőPortugáliaÍrország

Szoboszlai volt csapattársa csaknem kiszúrt a magyar válogatottal

A világbajnoki selejtezők szombati játéknapján este is volt magyar szempontből fontos meccs. Portugália fogadta Írországot, utóbbi vetélytárs a csoport második helyéértzajló harcban, és óriásit harcolt Lisszabonban, Caoimhin Kelleher még Cristiano Ronaldo tizenegyesét is kivédte, ám a hosszabításban ő is hibázott, és a portugálok 1-0-ra nyertek. A játéknak meglepetései a K csoportban születtek: Andorra pontot szerzett, Albánia pedig idegenben legyőzte Szerbiát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 22:51
Az ír védők Caoimhin Kellehert ünnepelték, miután kivédte az arcát a tenyerébe temető Cristiano Ronaldo tizenegyesét, a végén viszont a portugálok örülhettek. Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA Forrás: AFP
Magyarország legyőzte 2-0-ra Írországot, amivel fellépett a csoportban a hőn áhított második helyre. Ahhoz viszont, hogy ott is maradjon három kör után, az kellett, hogy Portugália a lisszaboni Estádio José Alvalade stadionban legyőzze a még nyeretlen Írországot. A papírforma ezt ígérte, és a százszázalékos portugálok számára is fontos volt a meccs, hiszen az újabb három ponttal már a világbajnoki részvétel küszöbére érhettek.

Cristiano Ronaldo is tehet arról, hogy Portugália hazai pályán nem nyert Írország ellen
Cristiano Ronaldo is tehet arról, hogy Portugália hazai pályán nem nyert Írország ellen Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Az írek azután, hogy a dublini meccs utolsó perceiben pontot tudtak menteni a magyar válogatott ellen, meglepetésre simán kikaptak 3-1-re idegenben Örményországtól, ami kínos és különösen fájdalmas volt a számukra, így ugyanis bravúrkényszerbe kerültek, hiszen az elvesztegetett pontot, pontokat Lisszabonban kellett visszaszerezniük.

Eleinte az ír válogatott a saját térfelén passzolgatva a labdát lassította a játékot, ám a percek múlásával felpörögtek a házigazdák, diktálták az iramot, és a 17. percben óriási ziccert hibáztak el: 

Cristiano Ronaldo 19 méterről ballal a bal kapufát találta el, a kipattanót pedig Bernardo Silva 8 méterről az üresen tátongó kapu mellé rúgta.

 Ezután a várt forgatókönyv szerint zajlott a mérkőzés, a hazai csapat óriási fölényben futballozott, ugyanakkor az ír csapat rendkívül fegyelmezetten, szervezetten és olykor önfeláldozóan védekezett, és így csak kevés gólszerzési lehetőség alakult ki a kapuja előtt.

Portugália a hosszabbításban gyötörte be a gólt

A szünet után fokozódott a nyomás, de az ír védelem továbbra is remekel, ha pedig becsúszott egy kisebb hiba, Szoboszlai Dominik korábbi csapattársa, az ex-liverpooli Caoimhin Kelleher védett bravúrosan. A 73. percben kezezés miatt tizenegyest ítélt a játékvezető, és bár úgy látszott, a védő mellkasáról pattant ki a labda, a VAR megerősítette a döntést, 

a büntetőt Cristiano Ronaldo végezte el, és a középre tartó lövését a jobbra vetődő Kelleher lábbal kivédte. Bezzeg a Puskás Arénában a szeptemberi meccsen belőtte a tizenegyest...

 Aztán jött a 91. perc, amikor Trincao beadását Ruben Neves a rosszul kilépő Kellehert megelőzve a hálóba fejelte, és ezzel ha roppant nehezen is, de 1-0-ra nyert Portugália, ami nagyon jól jött a magyar válogatttnak.

Nagy barvúr az albánoktól

Az I csoportban a szenzációsan menetelő norvég válogatott kiütötte Izraelt is 5-0-ra, erről itt írtunk bővebben, és gyakorlatilag már a világbajnokságon érezheti magát a százszázalékos teljesítményének köszönhetően. Olaszország gyorsan, már az 5. percben vezetést szerzett Moise Kean révén, majd bő fél órával később Retegui a gólpassz után gólt is szerzett, ezzel el is dőlt, bár a második félidőben is esett egy-egy találat. Az E csoportban a spanyolok és a törökök is hozták a kötelezőt, utóbbi ráadásul Bulgáriában kiütéssel, a K jelű ötösben viszont meglepetésre Andorra 2-2-re tudott végezni Lettországban, de ennél is nagyobb szenzáció, hogy Albánia egy, az első félidő hosszabbításában esett góllal bezsebelte a három pontot Szerbiában, és ezzel négy pont előnnyel áll a második, pótselejtezőt érő helyen a most szabadnapos, százszázalékos Anglia mögött.
 

Világbajnoki selejtezők, Európa

E csoport 
Spanyolország–Grúzia 2-0 (1-0)
Bulgária–Törökország 1-6 (1-1)
a csoport állása: 1. Spanyolország 9, 2. Törökország 6, 3. Grúzia 3, 4. Bulgária 0

F csoport
Magyarország–Örményország 2-0 (0-0)
Portugália–Írország 0-0
a csoport állása: 1. Portugália 9, 2. Magyarország 4, 3. Örményország 3, 4. Írország 1

I csoport
Norvégia–Izrael 5-0 (3-0)
Észtország–Olaszország 1-3 (0-2)
a csoport állása: 1. Norvégia 18, 2. Olaszország 12, 3. Izrael 9, 4. Észtország 3, 5. Moldova 0

K csoport
Lettország–Andorra 2-2 (1-1)
Szerbia–Albánia 0-1 (0-1)
a csoport állása: 1. Anglia 15 (5 mérkőzés), 2. Albánia 11, 3. Szerbia 7, 4. Lettország 5, 5. Andorra 1.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

