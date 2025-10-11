Rendkívüli

Iskolai lövöldözés történt Mississippiben, négy ember meghalt, rengeteg a sebesült

Mezey György előtt tiszteleg a magyar válogatott Örményország ellen

A magyar válogatott a 2026-os világbajnokság F jelű európai selejtezőcsoportjának harmadik fordulójában Örményország csapatát fogadja a Puskás Arénában. Marco Rossi együttese két forduló után egy ponttal áll, s győznie kell ahhoz, hogy a játéknapon az eddig három pontos örmények elé, a pótselejtezőt érő második helyre ugorjon a tabellán. Rossi kezdőjében a visszatérő Schäfer András is helyet kapott, így Szoboszlai Dominik egy sorral feljebb léphet, a válogatottban először kezdő Lukács Dániel mögé.

Koczó Dávid
2025. 10. 11. 18:03
A Szoboszlai Dominik vezette magyar válogatott Örményország elleni győzelemmel tehetne egy lépést a vb-álmok valóra váltása felé Fotó: Csudai Sándor
A magyar labdarúgó-válogatott az Írország elleni idegenbeli 2-2-es döntetlen és a Portugália elleni hazai 3-2-es vereség után Örményország ellen folytatja a vb-selejtezőket . Marco Rossi szövetségi kapitány kezdőcsapatában helyet kapott Lukács Dániel az eltiltott Varga Barnabás helyén, s visszatért a kezdőbe Schäfer András is, aki a szeptemberi meccseket sérülés miatt kihagyta. Szoboszlai Dominik a felállás alapján támadóbb szerepet kaphat, mint az első két fordulóban. A magyar válogatott kapujában ismét Tóth Balázs áll, akárcsak a portugálok ellen. Varga és a szintén eltiltott Sallai Roland mellett Csongvai Áron nem került még Marco Rossi 23 fős meccskeretébe.

Szoboszlai és társai: Fekete karszalagban a magyar válogatott tagjai Mezey György korábbi szövetségi kapitány emlékére az örmények elleni vb-selejtezőn
Fekete karszalagban a magyar válogatott tagjai Mezey György korábbi szövetségi kapitány emlékére az örmények elleni vb-selejtezőn (Fotó: Mirkó István)

Az örmények kezdőjében helyett kapott a Puskás Akadémia védője, Georgi Harutjunjan, viszont csak a kispadon kezd a vendégek egyetlen topligás labdarúgója, Grant-Leon Ranos (Mönchengladbach).

Mezey György előtt tiszteleg a magyar válogatott

A mérkőzés elején gyászszünet volt a héten elhunyt korábbi szövetségi kapitány, Mezey György emlékére, Szoboszlaiék pedig fekete karszalaggal léptek pályára. Legutóbb a nemzetközi szinten is elismert szakember vezette ki vb-re a magyar válogatottat, Mezey örökébe negyven év után lépne Marco Rossi.

Szoboszlai támadó szerepben

Az első percek alapján 4-2-3-1-es a magyar felállás: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai – Lukács. Persze nem ennyire statikusan, mint így leírva tűnik. Az első lehetőségünk úgy alakult ki, hogy Lukács adott laposan középre, s Bolla elől mentettek szögletre a vendégek.

A 11. percben Szoboszlai letámadása volt eredményes, Lukács elé pattant a labda, a Puskás Akadémia támadójának lövését védte az örmény kapus, Avagjan. A mérkőzés első sárga lapját is Puskás-játékos neve mellé jegyezhettük fel: Harutjunjan kapta, aki Szoboszlait állította meg szabálytalanul.

Ahogy Rossi előre jelezte, a magyar válogatott birtokolta többet a labdát, de a 18. percben Tóth Balázsnak is lövést kellett védenie: az Argentínában légióskodó Zelarajan kísérletezett.

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

