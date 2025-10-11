Mezey György előtt tiszteleg a magyar válogatott Örményország ellen

A magyar labdarúgó-válogatott az Írország elleni idegenbeli 2-2-es döntetlen és a Portugália elleni hazai 3-2-es vereség után Örményország ellen folytatja a vb-selejtezőket . Marco Rossi szövetségi kapitány kezdőcsapatában helyet kapott Lukács Dániel az eltiltott Varga Barnabás helyén, s visszatért a kezdőbe Schäfer András is, aki a szeptemberi meccseket sérülés miatt kihagyta. Szoboszlai Dominik a felállás alapján támadóbb szerepet kaphat, mint az első két fordulóban. A magyar válogatott kapujában ismét Tóth Balázs áll, akárcsak a portugálok ellen. Varga és a szintén eltiltott Sallai Roland mellett Csongvai Áron nem került még Marco Rossi 23 fős meccskeretébe.

Fekete karszalagban a magyar válogatott tagjai Mezey György korábbi szövetségi kapitány emlékére az örmények elleni vb-selejtezőn (Fotó: Mirkó István)

Az örmények kezdőjében helyett kapott a Puskás Akadémia védője, Georgi Harutjunjan, viszont csak a kispadon kezd a vendégek egyetlen topligás labdarúgója, Grant-Leon Ranos (Mönchengladbach).

Mezey György előtt tiszteleg a magyar válogatott

A mérkőzés elején gyászszünet volt a héten elhunyt korábbi szövetségi kapitány, Mezey György emlékére, Szoboszlaiék pedig fekete karszalaggal léptek pályára. Legutóbb a nemzetközi szinten is elismert szakember vezette ki vb-re a magyar válogatottat, Mezey örökébe negyven év után lépne Marco Rossi.

Szoboszlai támadó szerepben

Az első percek alapján 4-2-3-1-es a magyar felállás: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai – Lukács. Persze nem ennyire statikusan, mint így leírva tűnik. Az első lehetőségünk úgy alakult ki, hogy Lukács adott laposan középre, s Bolla elől mentettek szögletre a vendégek.