A holland rémálom után visszatérhetett a Bundesliga-játékos a magyar válogatott riválisához

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton játszik először tétmeccset Örményország ellen, s rögtön kulcsfontosságú találkozón csap össze a kaukázusi ország csapatával. Az első két forduló alapján Marco Rossi együttesének az örmény válogatott lehet a fő riválisa a vb-selejtezőcsoport második helyéért és a pótselejtező kiharcolásáért. Az örmény és a magyar labdarúgó-válogatott is fontos játékosokat nélkülöz majd a budapesti meccsen.

Koczó Dávid
2025. 10. 09. 4:50
Grant-Leon Ranos immár Bundesliga-gólszerzőként játszhat Örményország színeiben a magyar labdarúgó-válogatott ellen Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Anke Waelischmiller/Sven Simon
Míg idehaza leginkább azt találgattuk a vb-selejtező második fordulója, a Portugália ellen hazai pályán 3-2-re elveszített mérkőzés óta, hogy Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kivel pótolja majd az örmény válogatott ellen eltiltás miatt hiányzó Varga Barnabás, Sallai Roland duót, Örményországban főként azon izgultak, hogy az írek elleni győzelem elég lesz-e ahhoz, hogy Jegise Melikjan szövetségi kapitány visszacsábítsa az Inter sztárját. Henrih Mhitarjan, az örmény labdarúgás legendája 2021-ben mondta le a válogatottságot, s végül nem gondolta meg magát, a magyar labdarúgó-válogatott elleni keretben sem találjuk meg a nevét.

Mióta Henrih Mhitarjan lemondta a szereplést, Eduard Szpertszjan a legnagyobb sztár az örmény csapatban, amely most a magyar labdarúgó-válogatott ellen készül
Mióta Henrih Mhitarjan lemondta a szereplést, Eduard Szpertszjan a legnagyobb sztár az örmény csapatban, amely most a magyar labdarúgó-válogatott ellen készül (Fotó: AFP/Gints Ivuskans)

Mivel az örmény válogatott lassan négy éve nélküle játszik, Mhitarjan hiánya váratlan feladat elé már nem állítja a kapitányt. Edgar Szevikjan sérülése fájó lehet, tavasszal a korábbi FTC-játékos csodagólja jelentett az aprócska fényt a grúzok ellen elszenvedett kiütés alagútjában. Igaz, Szevikjan az őszi két vb-selejtezőn mindössze fél órát kapott.

A Puskás Akadémia védője a magyar labdarúgó-válogatott ellen játszhat

Végigjátszotta viszont mindkét szeptemberi meccset az örményeknél a Puskás Akadémia 21 éves védője, Georgi Harutjunjan, aki NB I-es tapasztalatának köszönhetően a legjobban ismerheti a magyar válogatottat. S talán az ő jelenléte szerepet játszhat majd abban is, hogy Rossi klubtársát, Lukács Dánielt a kezdőcsapatba jelöli-e Varga és Sallai hiányában.

Az örmény csapat legnagyobb sztárja azonban nem Harutjunjan, hanem az orosz Krasznodar középpályása, Eduard Szpertszjan. Ő is végigjátszotta a két szeptemberi selejtezőt, az írek ellen az első gólt szerezte. 

Bár az orosz ligában szerepelve jelenleg nincs szem előtt, a Transfermarkt 25 millió euróra becsüli Szpertszjan értékét, ennél a magyar csapatból is csak Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos neve mellett szerepel magasabb szám.

Ki az örmény válogatott topligás játékosa?

Szpertszjan mellett ki kell még emelni a másik írek ellen gólszerzőt. Grant-Leon Ranos Németországban született, éveken át a Bayern München utánpótlásában nevelkedett, végül a Mönchengladbach színeiben lett Bundesliga-játékos, épp a válogatottszünet előtt szerezte meg az első gólját a német élvonalban.

Ranos örmény édesapa gyermeke, így kerülhetett képbe a kaukázusi válogatottnál. Tavasszal az akkori szövetségi kapitány, John van ’t Schip kitette a keretből, miután elmondása szerint Ranos nyomást gyakorolt rá, hogy a kezdőbe nevezze.

A holland szakembernek mindössze négy meccs (egy döntetlen, három vereség, 5-16-os gólkülönbség) után megköszönték a munkát, Melikjan pedig azonnal visszahívta Ranost, aki ezt Írország ellen góllal hálálta meg.

Ismerős lehet még az örmény keretből a magyar szurkolóknak a csapatkapitány, Tigran Barszegjan neve, aki három éve a Slovan Bratislava színeiben győztes gólt lőtt Dibusz Dénes kapujába az FTC elleni BL-selejtezőn, igaz, a visszavágó után végül a Ferencváros örülhetett.

Matthäus után Rossi: a magyar labdarúgó-válogatott másodszor Örményország ellen 

Az örmények a már említett rövid, de annál rosszabb Van ’t Schip-éra után borúlátóan vágtak neki a vb-selejtezőknek. A csapat sosem került még közel ahhoz, hogy világbajnokságon vagy Európa-bajnokságon részt vegyen.

Örményországban keresik a megoldást: amíg a magyar kispadon 2018 szeptembere óta Marco Rossi ül, az örmény válogatottat ugyanebben az időszakban kilenc különböző szakvezető irányította.

Íme, a lista:

  • Vardan Minaszjan 4 meccs (ebből 2 a vizsgált időszakban)
  • Armen Gjulbudaghjanc 12 meccs
  • Abraham Hasmanjan 2 meccs
  • Joaquín Caparrós 26 meccs
  • Roman Berezovszkij 2 meccs
  • Olekszandr Petrakov 18 meccs
  • Szuren Csahaljan 2 meccs
  • John van ’t Schip 4 meccs
  • Jegise Melikjan 2 meccs

A spanyol Joaquín Caparrós irányításával a legutóbbi vb-selejtező biztatóan indult, három forduló után három győzelemmel (Liechtenstein, Izland, Románia) állt a válogatott, a maradék hét fordulóban viszont ezekhez nem sikerült újabb sikert hozzátenni. Ebből kiindulva a bizakodás most is óvatos az örményeknél, de az írek elleni siker után egy esetleges magyarországi bravúrral már karnyújtásnyi közelségbe kerülne az örmény válogatott történetének első pótselejtezője.

Mi persze egészen más eredményben bízunk a szombati meccsen, amely a két válogatott első egymás elleni tétmérkőzése lesz. Felkészülési találkozón egyszer, Cipruson csapott össze a két válogatott: 2004-ben Lothar Matthäus az örmények elleni, Szabics Imre és Lisztes Krisztián góljával elért 2-0-s győzelemmel mutatkozott be a magyar labdarúgó-válogatott kispadján.

 

