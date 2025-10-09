A holland rémálom után visszatérhetett a Bundesliga-játékos a magyar válogatott riválisához

Míg idehaza leginkább azt találgattuk a vb-selejtező második fordulója, a Portugália ellen hazai pályán 3-2-re elveszített mérkőzés óta, hogy Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kivel pótolja majd az örmény válogatott ellen eltiltás miatt hiányzó Varga Barnabás, Sallai Roland duót, Örményországban főként azon izgultak, hogy az írek elleni győzelem elég lesz-e ahhoz, hogy Jegise Melikjan szövetségi kapitány visszacsábítsa az Inter sztárját. Henrih Mhitarjan, az örmény labdarúgás legendája 2021-ben mondta le a válogatottságot, s végül nem gondolta meg magát, a magyar labdarúgó-válogatott elleni keretben sem találjuk meg a nevét.

Mióta Henrih Mhitarjan lemondta a szereplést, Eduard Szpertszjan a legnagyobb sztár az örmény csapatban, amely most a magyar labdarúgó-válogatott ellen készül (Fotó: AFP/Gints Ivuskans)

Mivel az örmény válogatott lassan négy éve nélküle játszik, Mhitarjan hiánya váratlan feladat elé már nem állítja a kapitányt. Edgar Szevikjan sérülése fájó lehet, tavasszal a korábbi FTC-játékos csodagólja jelentett az aprócska fényt a grúzok ellen elszenvedett kiütés alagútjában. Igaz, Szevikjan az őszi két vb-selejtezőn mindössze fél órát kapott.

A Puskás Akadémia védője a magyar labdarúgó-válogatott ellen játszhat

Végigjátszotta viszont mindkét szeptemberi meccset az örményeknél a Puskás Akadémia 21 éves védője, Georgi Harutjunjan, aki NB I-es tapasztalatának köszönhetően a legjobban ismerheti a magyar válogatottat. S talán az ő jelenléte szerepet játszhat majd abban is, hogy Rossi klubtársát, Lukács Dánielt a kezdőcsapatba jelöli-e Varga és Sallai hiányában.