Az örmények arcáról lefagyott a mosoly, ma reggel rossz hírt kapott a válogatott

A Örmény Labdarúgó-szövetség hétfő esete azzal a felütéssel közölt fotókat a válogatott felkészüléséről, hogy remek a hangulat a csapat háza táján. Két játékos, Karen Muradjan és David Davidjan pedig leszögezte, szerintük az előttük álló két idegenbeli meccsen is sikeresek lehetnek azután, hogy az íreket hazai pályán 2-1-re legyőzték.

Az örmény válogatottnál hétfőn nagyon jó volt a hangulat

– Nagyon nehéz mérkőzések várnak ránk, de hittel kell hozzáállnunk a feladatokhoz. Jó játékosaink vannak, megfelelő hozzáállással, önfeláldozással és hittel pedig sok mindent elérhetünk – jelentette ki Karen Muradjan, Ararat-Armenia középpályása.

– Jegise Melikjan szövetségi kapitány ambiciózus szakember, csak idő kell neki ahhoz, hogy a válogatottat még egységesebbé tegye. Ismer bennünket, tisztában van vele, hogy ki mire képes, és tudja, hogyan kell kijavítani a hibákat. Ami az előttünk álló két meccset illeti, nehéz ellenfeleink lesznek, de ha a saját játékunkat tudjuk játszani, akkor eredményesek lehetünk – mondta David Davidjan, az orosz Rotor Volgograd védője.

Edgar Szevikjan megsérült

Szevikjan sérülése rosszul jött az örmény válogatottnak

Az optimista hangvételbe azonban belezavarhatott egy ma reggeli hír: az Örmény Labdarúgó-szövetség (FFA) sajtóosztálya jelentette, hogy Edgar Szevikjan, az orosz Akron Togliatti támadója megsérült. A 24 éves labdarúgó kénytelen volt elhagyni a válogatott edzőtáborát, és kihagyja a 2026-os világbajnokság európai selejtezőjének következő két mérkőzését. Szevikjan 2024-ben az NB I-ben 13 mérkőzésen egy gólt szerzett a Ferencváros csapatában, és jelenleg is szerződés köti a zöld-fehérekhez, az Akronnál kölcsönadva szerepel.

Örményország jelenleg az F csoportban három ponttal a második helyen áll. Magyarország és Írország egyaránt 1-1 ponttal rendelkezik, míg Portugália hat ponttal vezeti a csoportot.

Az örmény válogatott keretében ott van Georgi Harutjunjan, a Puskás Akadémia játékosa is. Az örmény médiának Hornyák Zsolt róla is nyilatkozott. S a Puskás vezetőedzője nem járt az örmény drukkerek kedvében...