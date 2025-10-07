  • Magyar Nemzet
  Az örmények arcáról lefagyott a mosoly, ma reggel rossz hírt kapott a válogatott
Edgar Szevikjan

Az örmények arcáról lefagyott a mosoly, ma reggel rossz hírt kapott a válogatott

Miként a magyar válogatott, az örmény is hétfőn kezdte meg a felkészülést a két nemzeti csapat szombati vb-selejtezőjére. Az örményekről optimizmust sugárzó fotók jelentek meg, s két játékos, Karen Muradjan és David Davidjan is bizakodóan nyilatkozott. Ma reggel azonban az Örmény Labdarúgó-szövetség azt jelentette be, hogy a Ferencváros korábbi játékosa, Edgar Szevikjan megsérült, a magyar és az ír válogatott ellen sem léphet pályára.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 10:02
Edgar Szevikjan itt még a Ferencváros színeiben Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Örmény Labdarúgó-szövetség hétfő esete azzal a felütéssel közölt fotókat a válogatott felkészüléséről, hogy remek a hangulat a csapat háza táján. Két játékos, Karen Muradjan és David Davidjan pedig leszögezte, szerintük az előttük álló két idegenbeli meccsen is sikeresek lehetnek azután, hogy az íreket hazai pályán 2-1-re legyőzték.

Az örmény válogatottnál hétfőn nagyon jó volt a hangulat
Az örmény válogatottnál hétfőn nagyon jó volt a hangulat

– Nagyon nehéz mérkőzések várnak ránk, de hittel kell hozzáállnunk a feladatokhoz. Jó játékosaink vannak, megfelelő hozzáállással, önfeláldozással és hittel pedig sok mindent elérhetünk – jelentette ki Karen Muradjan, Ararat-Armenia középpályása.

Jegise Melikjan szövetségi kapitány ambiciózus szakember, csak idő kell neki ahhoz, hogy a válogatottat még egységesebbé tegye. Ismer bennünket, tisztában van vele, hogy ki mire képes, és tudja, hogyan kell kijavítani a hibákat. Ami az előttünk álló két meccset illeti, nehéz ellenfeleink lesznek, de ha a saját játékunkat tudjuk játszani, akkor eredményesek lehetünk – mondta David Davidjan, az orosz Rotor Volgograd védője.

Edgar Szevikjan megsérült

Szevikjan sérülése rosszul jött az örmény válogatottnak

Az optimista hangvételbe azonban belezavarhatott egy ma reggeli hír: az Örmény Labdarúgó-szövetség (FFA) sajtóosztálya jelentette, hogy Edgar Szevikjan, az orosz Akron Togliatti támadója megsérült. A 24 éves labdarúgó kénytelen volt elhagyni a válogatott edzőtáborát, és kihagyja a 2026-os világbajnokság európai selejtezőjének következő két mérkőzését. Szevikjan 2024-ben az NB I-ben 13 mérkőzésen egy gólt szerzett a Ferencváros csapatában, és jelenleg is szerződés köti a zöld-fehérekhez, az Akronnál kölcsönadva szerepel.

Örményország jelenleg az F csoportban három ponttal a második helyen áll. Magyarország és Írország egyaránt 1-1 ponttal rendelkezik, míg Portugália hat ponttal vezeti a csoportot.

Az örmény válogatott keretében ott van Georgi Harutjunjan, a Puskás Akadémia játékosa is. Az örmény médiának Hornyák Zsolt róla is nyilatkozott. S a Puskás vezetőedzője nem járt az örmény drukkerek kedvében...

Az örmény keret:

  • kapusok: Henri Avagjan (Pjunik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)
  • védők: Kamo Hovhaniszjan (Ararat-Armenia), Szergej Muradjan (Noa), Sztyopa Mkrtcsjan (Osijek – Horvátország), Erik Pilojan (Urartu), Edgar Grigorjan (Ararat-Armenia), Georgi Harutjunjan (Puskás Akadémia FC – Magyarország), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda – Szerbia), Erik Szimonjan (Urartu), David Davidjan (Rotor Volgograd – Oroszország), Arszen Szadojan (Alakert)
  • középpályások: Narek Agaszarjan (Urartu), Eduard Szpertszjan (FK Krasznodar – Oroszország), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazany – Oroszország), Karen Nalbandjan (Alaskert), Karen Muradjan (Ararat-Armenia)
  • támadók: Lukasz Zelarajan (Atlético Belgrano – Argentína), Grant-Leon Ranosz (Mönchengladbach – Németország), Tigran Barszegjan (Slovan Bratislava – Szlovákia), Artur Miranjan (Bnei Szahnin – Izrael), Zsirajr Sagojan (Ararat-Armenia), Vahan Bicsahcsjan (Legia Warszawa – Lengyelország), Artur Szerobjan (Ararat-Armenia

Így készül az örmény válogatott:

 

