Hornyák ZsoltSzappanos PéterLukács DánielörményPuskás Akadémia

Hornyák Zsolt nyilatkozata biztosan felbosszantja az örményeket

Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője az edzői pályáját Örményországban kezdte: 2012 és 2015 között a jereváni Mika és Bananc (ma már Urartu) csapatát is sikerrel irányította. Előbbivel Szuperkupát, utóbbival bajnokságot és Szuperkupát is nyert az országban. A Puskás Akadémia csapatában pedig jelenleg van egy örmény válogatott játékos, Georgi Harutjunjan. A szombati Magyarország–Örményország vb-selejtező előtt Hornyák Zsolt nagyinterjút adott az örmény Sportaran portálnak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 20:27
Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A labdarúgó vb-selejtezők európai F csoportjában két forduló után a hatpontos Portugália mögött meglepetésre Örményország áll a második helyen három pontjával, mivel hazai pályán 2-1-re legyőzte Írországot. A magyar és az ír válogatott egyaránt egy-egy ponttal áll, mivel Dublinban 2-2-re végzett egymással. A szombati magyar–örmény találkozót Örményországban is nagy várakozás előzi meg. A Sportaran portál exkluzív interjút készített Hornyák Zsolttal, aki az edzői pályáját Örményországban kezdte: 2012 és 2015 között a jereváni Mika és Bananc (ma már Urartu) csapatát is irányította. Előbbivel Szuperkupát, utóbbival bajnokságot és Szuperkupát is nyert az országban. A Puskás Akadémiát 2019 óta irányítja, és jelenleg van egy örmény válogatott játékosa, Georgi Harutjunjan, aki szombaton Marco Rossi együttese ellen is pályára léphet.

Hornyák Zsolt
Hornyák Zsolt Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI 

– A magyar válogatott a találkozó esélyese. Nagy közönség előtt, telt házas stadionban lép majd pályára az örmény válogatott ellen, és nem engedheti meg maguknak, hogy kihagyják ezt a lehetőséget. Ha ki akar jutni a világbajnokságra, akkor hazai pályán le kell győzi Örményországot. Bár az örmény csapat kellemetlen ellenfél, a magyar válogatottól egyértelműen győzelmet várok – keserítette el az örmény portált Hornyák Zsolt.

Marco Rossi keretében a Puskás Akadémiából három játékos van: a kapus Szappanos Péter mellett a középpályások között Nagy Zsolt, a támadósorban pedig Lukács Dániel. Mivel Varga Barnabás és Sallai Rolad nem léphet pályára, az örmény portál megkérdezte, van-e megfelelő helyettesük, és Lukács szerepet kaphat-e.

Hornyák Zsolt mindhárom játékosát bevetné az örmények ellen

– Bárki is helyettesíti Sallaít vagy Vargát, legalább örmény szinten lesznek, ha nem magasabban. Természetesen erről Marco Rossi dönt. Lukács Dánielt láthatjuk a pályán? Remélem, hiszen az én játékosom a Puskásnál, ahogy Nagy Zsolt is. Mindkettőt szeretném látni, sőt, Szappanos Pétert is, bár talán Dibusz Dénes vagy Tóth Balázs előtte van. Ez még nyitott kérdés – mondta Hornyák Zsolt, aki ekkor még nem tudhatta, hogy Dibusz ma sérülése miatt kidőlt a keretből.

Az interjúban szóba került, hogy a 21 évesen már 26-szoros örmény válogatott Georgi Harutjunjan a Puskás Akadémiában leginkább középpályásként játszik, a válogatottban viszont védőként.

– Sokoldalú játékos, tud a középső védő, a balhátvéd és a védekező középpályás posztján is játszani. Nagyon jó futballkultúrával és passzjátékkal rendelkezik, a kiváló krasznodari akadémián nevelkedett. Azért választottuk, mert beleillik a csapatunkba. Fejlődik, keményen dolgozik minden nap, még akkor is, ha nem mindig kezdő.

Az örmény válogatott kerete:

  • kapusok: Henri Avagjan (Pjunik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)
  • védők: Kamo Hovhaniszjan (Ararat-Armenia), Szergej Muradjan (Noa), Sztyopa Mkrtcsjan (Osijek – Horvátország), Erik Pilojan (Urartu), Edgar Grigorjan (Ararat-Armenia), Georgi Harutjunjan (Puskás Akadémia FC – Magyarország), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda – Szerbia), Erik Szimonjan (Urartu), David Davidjan (Rotor Volgograd – Oroszország), Arszen Szadojan (Alakert)
  • középpályások: Narek Agaszarjan (Urartu), Eduard Szpertszjan (FK Krasznodar – Oroszország), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazany – Oroszország), Karen Nalbandjan (Alaskert), Karen Muradjan (Ararat-Armenia)
  • támadók: Lukasz Zelarajan (Atlético Belgrano – Argentína), Grant-Leon Ranosz (Mönchengladbach – Németország), Tigran Barszegjan (Slovan Bratislava – Szlovákia), Artur Miranjan (Bnei Szahnin – Izrael), Zsirajr Sagojan (Ararat-Armenia), Vahan Bicsahcsjan (Legia Warszawa – Lengyelország), Edgar Szevikjan (Akron Togliatti – Oroszország), Artur Szerobjan (Ararat-Armenia)

Itt még az írek ellen készül az örmény válogatott:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu