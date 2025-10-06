Hornyák Zsolt nyilatkozata biztosan felbosszantja az örményeket

A labdarúgó vb-selejtezők európai F csoportjában két forduló után a hatpontos Portugália mögött meglepetésre Örményország áll a második helyen három pontjával, mivel hazai pályán 2-1-re legyőzte Írországot. A magyar és az ír válogatott egyaránt egy-egy ponttal áll, mivel Dublinban 2-2-re végzett egymással. A szombati magyar–örmény találkozót Örményországban is nagy várakozás előzi meg. A Sportaran portál exkluzív interjút készített Hornyák Zsolttal, aki az edzői pályáját Örményországban kezdte: 2012 és 2015 között a jereváni Mika és Bananc (ma már Urartu) csapatát is irányította. Előbbivel Szuperkupát, utóbbival bajnokságot és Szuperkupát is nyert az országban. A Puskás Akadémiát 2019 óta irányítja, és jelenleg van egy örmény válogatott játékosa, Georgi Harutjunjan, aki szombaton Marco Rossi együttese ellen is pályára léphet.

Hornyák Zsolt Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

– A magyar válogatott a találkozó esélyese. Nagy közönség előtt, telt házas stadionban lép majd pályára az örmény válogatott ellen, és nem engedheti meg maguknak, hogy kihagyják ezt a lehetőséget. Ha ki akar jutni a világbajnokságra, akkor hazai pályán le kell győzi Örményországot. Bár az örmény csapat kellemetlen ellenfél, a magyar válogatottól egyértelműen győzelmet várok – keserítette el az örmény portált Hornyák Zsolt.

Marco Rossi keretében a Puskás Akadémiából három játékos van: a kapus Szappanos Péter mellett a középpályások között Nagy Zsolt, a támadósorban pedig Lukács Dániel. Mivel Varga Barnabás és Sallai Rolad nem léphet pályára, az örmény portál megkérdezte, van-e megfelelő helyettesük, és Lukács szerepet kaphat-e.

Hornyák Zsolt mindhárom játékosát bevetné az örmények ellen

– Bárki is helyettesíti Sallaít vagy Vargát, legalább örmény szinten lesznek, ha nem magasabban. Természetesen erről Marco Rossi dönt. Lukács Dánielt láthatjuk a pályán? Remélem, hiszen az én játékosom a Puskásnál, ahogy Nagy Zsolt is. Mindkettőt szeretném látni, sőt, Szappanos Pétert is, bár talán Dibusz Dénes vagy Tóth Balázs előtte van. Ez még nyitott kérdés – mondta Hornyák Zsolt, aki ekkor még nem tudhatta, hogy Dibusz ma sérülése miatt kidőlt a keretből.