Ez fájni fog Magyar Péternek: tovább zsugorodott a Tisza, stabilan vezetnek a kormánypártok

  A Liverpool oldalára döbbenetes lista került fel, rajta egy szégyenfolttal
Kerkez MilosliverpoolPécsi ÁrminSzoboszlai Dominik

A Liverpool oldalára döbbenetes lista került fel, rajta egy szégyenfolttal

Az előttünk álló napokban a Liverpool labdarúgócsapatának keretéből tizenöten is pályára léphetnek hazájuk felnőttválogatottjában, Alexis Mac Allister kivételével világbajnoki selejtezőkön, a Vörösök állományából hatan pedig utánpótlás-válogatottakban szerepelhetnek. A Liverpool a honlapján közzétette a 21 játékos programját: Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin neve is szerepel a listán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 13:51
Virgil van Dijk és Jeremie Frimpong a holland válogatottban is együtt örülne
Virgil van Dijk és Jeremie Frimpong a holland válogatottban is együtt örülne Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
A Liverpool csapatából Jeremie Frimpong, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch és Virgil van Dijk is tagja a holland válogatott keretének – a Poolban a hollandok alkotják a legnagyobb kontingenst. De utánuk a magyar légió jön, amennyiben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellé az U21-es válogatottban érdekelt Pécsi Ármint is ide vesszük. Ibrahima Konaté ott van a francia keretben, annak ellenére, hogy a múlt szombaton a Chelsea ellen 2-1-re elveszített találkozón combsérülést szenvedett, le kellett cserélni. A találkozón ugyancsak megsérült Wataru Endo kimaradt a japán, mint ahogy értelemszerűn a korábban megsérült Alisson sincs ott a brazil keretben. Érdekesség, hogy az angol válogatottban nincs Liverpool-játékos, ez azért kínos lehet az angol bajnoknak, Curtis Jones szóba jöhetne, de most nem kapott meghívót.

Szoboszlai, Kerkez és Pécsi is ott van a Liverpool „dicsőséglistáján”
Szoboszlai, Kerkez és Pécsi is ott van a Liverpool „dicsőséglistáján”. Forrás: X/Liverpool FC

A Liverpool tizenöt játékosa kapott meghívót felnőttválogatottba

Conor Bradley (Észak-Írország)
október 10., péntek 20.45, Észak-Írország–Szlovákia
október 13., hétfő 20.45, Észak-Írország–Németország

Hugo Ekitiké, Ibrahima Konaté (Franciaország)
október 10., péntek 20.45, Franciaország–Azerbajdzsán
október 13., hétfő 20.45, Izland–Franciaország

Jeremie Frimpong, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk (Hollandia)
október 9., csütörtök 20.45, Málta–Hollandia
október 12., vasárnap 18.00, Hollandia–Finnország

Alexander Isak (Svédország)
október 10., péntek 20.45, Svédország–Svájc
október 13., hétfő 20.45, Svédország–Koszovó

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos (Magyarország)
október 11., szombat 18.00, Magyarország–Örményország
október 14., kedd 20.45, Portugália–Magyarország

 

Giorgi Mamardashvili (Grúzia)
október 11., szombat 20.45, Spanyolország–Grúzia
október 14., kedd 20.45, Törökország–Grúzia

Andy Robertson (Skócia)
október 9., csütörtök 20.45, Skócia–Görögország
október 12., vasárnap 18.00, Skócia–Fehéroroszország

Florian Wirtz (Németország)
október 10., péntek 20.45, Németország–Luxemburg
október 13., hétfő 20.45, Észak-Írország–Németország

Mohamed Szalah (Egyiptom)
október 8., szerda 18.00, Dzsibuti–Egyiptom
október 12., vasárnap 21.00, Egyiptom–Guinea-Bissau

Alexis Mac Allister (Argentína)
október 11., szombat 2.00, Argentína–Venezuela
október 14., kedd 1.00, Argentína–Puerto Rico
(Alexis Mac Allister a vb-re már kijutott Argentína válogatottjával két barátságos mérkőzésen játszhat az Egyesült Államokban.)

Szoboszlai és Kerkez mellett Pécsi is pályára léphet

Hat utánpótláskorú játékos hazája korosztályos válogatottjába kapott meghívót, köztük Pécsi Ármin is:

  • Trent Kone-Doherty (Írország U21)
    október 10., péntek 20.30, Írország–Szlovákia
  • Kieran Morrison (Észak-Írország U21)
    október 9., csütörtök 20.45, Észak-Írország–Málta
    október 14., kedd 18.30, Észak-Írország–Németország
  • Pécsi Ármin (Magyarország U21)
    október 10., péntek 18.00, Ukrajna–Magyarország
    október 14., kedd 18.00, Magyarország–Törökország
  • Keyrol Figueroa (Egyesült Államok, U20)
    október 10., péntek 15.00, Egyesült Államok–Finnország
    október 14., kedd 16.00, Egyesült Államok–Elche
  • Rio Ngumoha, Trey Nyoni (Anglia U19)
    október 11., szombat 11.00, Anglia–Belgium
    október 14., kedd 12.00, Anglia–Wale

A Chelsea–Liverpool találkozó a YouTube-linkre kattintva tekinthető meg:

 

