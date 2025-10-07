A Liverpool oldalára döbbenetes lista került fel, rajta egy szégyenfolttal

A Liverpool csapatából Jeremie Frimpong, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch és Virgil van Dijk is tagja a holland válogatott keretének – a Poolban a hollandok alkotják a legnagyobb kontingenst. De utánuk a magyar légió jön, amennyiben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellé az U21-es válogatottban érdekelt Pécsi Ármint is ide vesszük. Ibrahima Konaté ott van a francia keretben, annak ellenére, hogy a múlt szombaton a Chelsea ellen 2-1-re elveszített találkozón combsérülést szenvedett, le kellett cserélni. A találkozón ugyancsak megsérült Wataru Endo kimaradt a japán, mint ahogy értelemszerűn a korábban megsérült Alisson sincs ott a brazil keretben. Érdekesség, hogy az angol válogatottban nincs Liverpool-játékos, ez azért kínos lehet az angol bajnoknak, Curtis Jones szóba jöhetne, de most nem kapott meghívót.

Szoboszlai, Kerkez és Pécsi is ott van a Liverpool „dicsőséglistáján”. Forrás: X/Liverpool FC

A Liverpool tizenöt játékosa kapott meghívót felnőttválogatottba

Conor Bradley (Észak-Írország)

október 10., péntek 20.45, Észak-Írország–Szlovákia

október 13., hétfő 20.45, Észak-Írország–Németország

Hugo Ekitiké, Ibrahima Konaté (Franciaország)

október 10., péntek 20.45, Franciaország–Azerbajdzsán

október 13., hétfő 20.45, Izland–Franciaország

Jeremie Frimpong, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk (Hollandia)

október 9., csütörtök 20.45, Málta–Hollandia

október 12., vasárnap 18.00, Hollandia–Finnország

Alexander Isak (Svédország)

október 10., péntek 20.45, Svédország–Svájc

október 13., hétfő 20.45, Svédország–Koszovó

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos (Magyarország)

október 11., szombat 18.00, Magyarország–Örményország

október 14., kedd 20.45, Portugália–Magyarország