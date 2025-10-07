Sunyi írek, nem adtak vízumot az egyik legjobb örmény játékosnak

Az örmény válogatott hatalmas meglepetésre 2-1-re legyőzte Írországot a szeptemberi vb-selejtezőn, amivel a „zöldeket" szinte kirakta a továbblépésre esélyes csapatok közül. Most jön a dublini visszavágó, ahol ha a hazaiak nem tudják megszerezni a három pontot, végleg elbúcsúzhatnak világbajnoki álmaiktól. A céljuk érdekében mindent bevetnek: nem adtak vízumot az egyik örmény játékosnak, Nair Tiknizjannak, így a Crvena zvezda sztárja nem léphet pályára a meccsen. Ez egészen sportszerűtlen cselekedet, és az írek esetében a cél valóban szentesíti az eszközt. A magyarok természetesen nem éltek ezzel a „lehetőséggel”, így október 11-én Tiknizjan ellenünk játszhat a Puskás Arénában. Ráadásul az Origo megírta, hogy hazánkba még a szexi felesége is elkíséri a játékost.

Az örmény szurkolók bíznak abban, hogy válogatottjuk Tiknizjan nélkül is legyőzi az íreket Dublinban. Fotó: AFP/Karen Minasyan

Tiknizjan Budapestre eljön, majd innen megy vissza Belgrádba

A nem mindennapi hírt egyébként a sportaran.com örmény sportoldal hozta nyilvánosságra. Alekszandr Kljuev, az örmény válogatott védő és a Crvena zvezda játékosa, Nair Tiknizjan ügynöke nyilatkozott a játékos vízumhelyzetéről, és elárulta, a labdarúgó valóban nem kapta meg a vízumot, mégpedig Tiknizjan okmányaival felmerült gondokra hivatkozva.

Egy kis ízelítő, mit is tud Tiknizjan:

Tiknizjan idénybeli statisztikája klubjában (Transfermarkt)

szerződés: 2025. 07. 01. – 2028. 06. 30.

vételár: 1,7 millió euró (Lokomotív Moszkvától érkezett)

értéke: 4 millió euró

posztja: balhátvéd

szerb bajnokság: 5 meccs, 1 gólpassz, 364 játékperc

Bajnokok Ligája-selejtező: 6 meccs, 540 játékperc

Európa-liga alapszakasz: 2 meccs, 171 játékperc

A fenti adatokból is látható, hogy Tiknizjan alapembere a belgrádiaknak és az örmény válogatottnak is. Mindenesetre hazája szövetsége mindent megtesz annak érdekében, hogy a balhátvéd mégis megkapja a vízumot Írországba, és október 14-én pályára léphessen a létfontosságú dublini selejtezőn.

Igazak a hírek, valóban vannak bizonyos nehézségek Nair ír vízumával kapcsolatban. A játékos már csatlakozott a válogatotthoz, és az Örmény Labdarúgó-szövetség biztosított minket arról, hogy az ügyet kézbe vették, és reményeik szerint hamarosan megoldódik

– mondta az orosz Sport-Expressnek Kljuev.