Sunyi írek, nem adtak vízumot az egyik legjobb örmény játékosnak

Az örmény válogatott hatalmas meglepetésre 2-1-re legyőzte Írországot a szeptemberi vb-selejtezőn, amivel a „zöldeket" szinte kirakta a továbblépésre esélyes csapatok közül. Most jön a dublini visszavágó, ahol ha a hazaiak nem tudják megszerezni a három pontot, végleg elbúcsúzhatnak világbajnoki álmaiktól. A céljuk érdekében mindent bevetnek: nem adtak vízumot az egyik örmény játékosnak, Nair Tiknizjannak, így a Crvena zvezda sztárja nem léphet pályára a meccsen. Ez egészen sportszerűtlen cselekedet, és az írek esetében a cél valóban szentesíti az eszközt. A magyarok természetesen nem éltek ezzel a „lehetőséggel”, így október 11-én Tiknizjan ellenünk játszhat a Puskás Arénában. Ráadásul az Origo megírta, hogy hazánkba még a szexi felesége is elkíséri a játékost.
Tiknizjan Budapestre eljön, majd innen megy vissza Belgrádba
A nem mindennapi hírt egyébként a sportaran.com örmény sportoldal hozta nyilvánosságra. Alekszandr Kljuev, az örmény válogatott védő és a Crvena zvezda játékosa, Nair Tiknizjan ügynöke nyilatkozott a játékos vízumhelyzetéről, és elárulta, a labdarúgó valóban nem kapta meg a vízumot, mégpedig Tiknizjan okmányaival felmerült gondokra hivatkozva.
Egy kis ízelítő, mit is tud Tiknizjan:
Tiknizjan idénybeli statisztikája klubjában (Transfermarkt)
- szerződés: 2025. 07. 01. – 2028. 06. 30.
- vételár: 1,7 millió euró (Lokomotív Moszkvától érkezett)
- értéke: 4 millió euró
- posztja: balhátvéd
- szerb bajnokság: 5 meccs, 1 gólpassz, 364 játékperc
- Bajnokok Ligája-selejtező: 6 meccs, 540 játékperc
- Európa-liga alapszakasz: 2 meccs, 171 játékperc
A fenti adatokból is látható, hogy Tiknizjan alapembere a belgrádiaknak és az örmény válogatottnak is. Mindenesetre hazája szövetsége mindent megtesz annak érdekében, hogy a balhátvéd mégis megkapja a vízumot Írországba, és október 14-én pályára léphessen a létfontosságú dublini selejtezőn.
Igazak a hírek, valóban vannak bizonyos nehézségek Nair ír vízumával kapcsolatban. A játékos már csatlakozott a válogatotthoz, és az Örmény Labdarúgó-szövetség biztosított minket arról, hogy az ügyet kézbe vették, és reményeik szerint hamarosan megoldódik
– mondta az orosz Sport-Expressnek Kljuev.