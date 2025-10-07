Nair Tiknizjanbalhátvédvb-selejtezőÍrországÖrményországvízum

Sunyi írek, nem adtak vízumot az egyik legjobb örmény játékosnak

Ha van sportszerűtlen húzás amiatt, hogy meggyengítsd az ellenfelet, akkor az íreké biztosan minimum dobogós ebben a nem éppen nemes versengésben. Ugyanis a magyarokkal azonos világbajnoki selejtezőcsoportban lévő Írország egyszerűen megtagadta az egyik legjobb örmény játékos, Nair Tiknizjan vízumát, azaz a Crvena zvezda balhátvédje kénytelen kihagyni az írek elleni selejtezőt, mely létfontosságú mindkét válogatott számára. A 26 éves játékos ellenünk pályára léphet, ugyanis Magyarország nem ilyen sunyi trükkökkel akarja legyőzni az örményeket.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 8:25
Az itt éppen a portugál Joao Cancelóval harcoló Nair Tiknizjan igencsak fura ok miatt nem lesz ott Dublinban az ír-örmény vb-slejtezőn Fotó: MTI/EPA/LUSA/José Sena Goulao
Az örmény válogatott hatalmas meglepetésre 2-1-re legyőzte Írországot a szeptemberi vb-selejtezőn, amivel a „zöldeket" szinte kirakta a továbblépésre esélyes csapatok közül. Most jön a dublini visszavágó, ahol ha a hazaiak nem tudják megszerezni a három pontot, végleg elbúcsúzhatnak világbajnoki álmaiktól. A céljuk érdekében mindent bevetnek: nem adtak vízumot az egyik örmény játékosnak, Nair Tiknizjannak, így a Crvena zvezda sztárja nem léphet pályára a meccsen. Ez egészen sportszerűtlen cselekedet, és az írek esetében a cél valóban szentesíti az eszközt. A magyarok természetesen nem éltek ezzel a „lehetőséggel”, így október 11-én Tiknizjan ellenünk játszhat a Puskás Arénában. Ráadásul az Origo megírta, hogy hazánkba még a szexi felesége is elkíséri a játékost.

Az örmény szurkolók bíznak abban, hogy válogatottjuk Tiknizjan nélkül is legyőzi az íreket Dublinban
Az örmény szurkolók bíznak abban, hogy válogatottjuk Tiknizjan nélkül is legyőzi az íreket Dublinban. Fotó: AFP/Karen Minasyan

Tiknizjan Budapestre eljön, majd innen megy vissza Belgrádba

A nem mindennapi hírt egyébként a sportaran.com örmény sportoldal hozta nyilvánosságra. Alekszandr Kljuev, az örmény válogatott védő és a Crvena zvezda játékosa, Nair Tiknizjan ügynöke nyilatkozott a játékos vízumhelyzetéről, és elárulta, a labdarúgó valóban nem kapta meg a vízumot, mégpedig Tiknizjan okmányaival felmerült gondokra hivatkozva.

Egy kis ízelítő, mit is tud Tiknizjan:

Tiknizjan idénybeli statisztikája klubjában (Transfermarkt)

  • szerződés: 2025. 07. 01. – 2028. 06. 30.
  • vételár: 1,7 millió euró (Lokomotív Moszkvától érkezett)
  • értéke: 4 millió euró
  • posztja: balhátvéd
  • szerb bajnokság: 5 meccs, 1 gólpassz, 364 játékperc
  • Bajnokok Ligája-selejtező: 6 meccs, 540 játékperc
  • Európa-liga alapszakasz: 2 meccs, 171 játékperc

A fenti adatokból is látható, hogy Tiknizjan alapembere a belgrádiaknak és az örmény válogatottnak is. Mindenesetre hazája szövetsége mindent megtesz annak érdekében, hogy a balhátvéd mégis megkapja a vízumot Írországba, és október 14-én pályára léphessen a létfontosságú dublini selejtezőn.

Igazak a hírek, valóban vannak bizonyos nehézségek Nair ír vízumával kapcsolatban. A játékos már csatlakozott a válogatotthoz, és az Örmény Labdarúgó-szövetség biztosított minket arról, hogy az ügyet kézbe vették, és reményeik szerint hamarosan megoldódik

– mondta az orosz Sport-Expressnek Kljuev.

Az Írország–Örményország világbajnoki selejtezőt a negyedik fordulóban, október 14-én rendezik Dublinban, míg előtte az örmények október 11-én a Puskás Arénában játszanak a magyar válogatott ellen.

Az F csoport állása:

  1. Portugália 6 pont
  2. Örményország 3
  3. Magyarország 1
  4. Írország 1

Az első helyen végző válogatott egyeneságon kijut a 2026-os világbajnokságra, míg a csoport második a pótselejtezőkön keresztül vívhatja ki a részvételt.

A 2-1-es örmény győzelemmel véget érő írek elleni vb-selejtező összefoglalója:

