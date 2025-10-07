  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Szoboszlai kihagyta az első edzést, Dibusz helyettese hatalmas védéssel jelentkezett Telkiben
MagyarországMarco RossiTóth BalázsSzoboszlai DominikDibusz

Szoboszlai kihagyta az első edzést, Dibusz helyettese hatalmas védéssel jelentkezett Telkiben

A magyar labdarúgó-válogatott már hétfő este megkezdte a felkészülést az Örményország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőre. Szoboszlai Dominik is befutott Telkibe, de az első közös edzés még kihagyta. Nem úgy, mint a sérült Dibusz Dénes valószínű helyettese, Tóth Balázs, aki nagy védéssel igazolta jó formáját.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 6:17
Szoboszlai Dominik újra a magyar válogatottal együtt készül
Szoboszlai Dominik újra a magyar válogatottal együtt készül Fotó: Csudai Sándor
A magyar labdarúgó-válogatottnak a szokásosnál több ideje van felkészülni az aktuális feladatra, az Örményország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőre, hiszen csak szombaton játszik az örmények ellen. A játékosok többsége már hétfőn megérkezett Telkibe, köztük a csapatkapitány Szoboszlai Dominik is, Marco Rossi pedig már hétfő este edzés vezényelt.

Marco Rossi már hétfőn edzést vezényelt a magyar válogatott Telkiben. Szoboszlai Dominik kihagyta az első tréninget
Marco Rossi már hétfőn edzést vezényelt a magyar válogatott Telkiben. Szoboszlai Dominik kihagyta az első tréninget Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A játékosok megérkezéséről, valamint az edzésről a Magyar Labdarúgó-szövetség immár szintén a hagyományoknak megfelelően képeket, illetve rövid filmet is készített. Szoboszlai külön is posztolt az Instagram-oldalán.

Szoboszlai stílusosan futott be Telkibe

Ezek összevetéséből érdekességre bukkanhatunk. A tréning a felvétel tanúsága alapján még szürkületben kezdődött, akkor viszont már koromsötét volt, amikor Szoboszlai befutott Telkibe.

Ez azért is érdekes, mert a Liverpool magyar klasszisa már vasárnap javában Magyarországon tartózkodott, Csákváron, a Békéscsaba elleni NB II-es mérkőzésen bukkant fel. Nyilván Marco Rossi is úgy ítélte meg, Szoboszlaira ráfér a pihenő, az elmúlt hetekben kemény terhelésnek volt kitéve, rendszeresen hetente két meccset játszott. Miként az Origo megjegyezte, Szoboszlai stílusosan, a legfrissebb divatnak megfelelő öltözetben futott be Telkibe.

Tóth Balázs jó formában, Callum Styles apa lesz

Mint ismert, Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozhatott a kerethez, ott van viszont Telkiben, Tóth Balázs, a Blacburn Rovers kapusa, valószínűleg, csakúgy, mint a Portugália elleni hazai vb-selejtezőn, ezúttal is ő helyettesíti Dibuszt. Az MLSZ filmje alapján Tóth Balázsnak rögtön az első edzésen akadt egy szép védése.

Érdekesség, hogy Callum Styles éppen hétfőn jelentette be, hogy édesapa lesz. Az angol másodosztályban szereplő West Bromwich magyar válogatott középpályása feldobódva készülhet a vb-selejtezőkre.

 

Magyar válogatott: előbb az örmények, aztán a portugálok

A magyar válogatott programja a soron következő két világbajnoki selejtezőn:

  • Magyarország–Örményország, Puskás Akadémia, szombat 18.00
  • Portugália–Magyarország, Lisszabon, hétfő, 20.45

Az F csoport állása:

  1. Portugália 6 pont
  2. Örményország 3
  3. Magyarország 1
  4. Írország 1

Az első edzés Telkiben az MLSZ videóján:

 

