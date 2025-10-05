Mit keresett ott? Meglepő helyen tűnt fel Szoboszlai a Chelsea elleni vereség után + fotó

Rendkívüli

Az NB II dobogósai közül egyik csapat sem tudta megnyerni a mérkőzését a 9. fordulóban, a Budapest Honvéd, a Vasas és a Mezőkövesd is döntetlent játszott vasárnap. Szintén pontosztozkodással zárult a Csákvár és a Békéscsaba randevúja, amelyet a Liverpool és a magyar válogatott futballistája, Szoboszlai Dominik a helyszínen tekintett meg.

2025. 10. 05. 19:48
Szoboszlai Dominik szombaton a Liverpoollal még Londonban volt Fotó: AFP/GLYN KIRK
Szoboszlai Dominik szombaton a Liverpoollal még a Chelsea vendégeként játszott rangadót a Premier League-ben. A magyar középpályásnak nem sok örömben volt része, a Vörösök egy hajrágóllal 2-1-re kikaptak, zsinórban harmadik tétmeccsüket is elbukták.

Szoboszlai Dominik meglepte a csákvári szurkolókat
Szoboszlai Dominik meglepte a csákvári szurkolókat Fotó: Kricskovics Antal

Szoboszlai Csákváron

Mivel most válogatottszünet következik, Szoboszlai elhagyta Angliát, de abban a rövid időben, mielőtt a telki edzőközpontban kellett volna megjelennie, sem szakadt el a futballtól, vasárnap egy NB II-es mérkőzésre látogatott ki. A Csákvár a kilencedik forduló vasárnapi játéknapján a Békéscsabát fogadta, és játszott 1-1-es döntetlent.

Mint azt a Feol megjegyezte, Szoboszlai vélhetően Dencinger Norbert miatt ment ki a mérkőzésre, jó kapcsolatot ápol a Csákvár játékosával a liverpooli csillag. A Fejér vármegyei hírportál szerint a szurkolók a szünetben megrohamozták Szoboszlait, aki kedélyesen elbeszélgetett mindenkivel, aláírásokat osztogatott és egy-két szelfi is készült a rajongókkal.

Botlottak az NB II topcsapatai

Az NB II-ben ez a döntetlenek fordulója volt, mindössze három csapat tudott nyerni: a Karcag Ajkán győzött, a BVSC a Soroksárt, a Kecskemét a Szentlőrincet múlta felül. A dobogósok egyaránt pontokat veszítettek: a listavezető Honvéd a Tiszakécskével, a második Vasas a Szegeddel, a harmadik Mezőkövesd pedig a Videotonnal nem bírt.

NB II, 9. forduló

  • Vasas FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0-0
  • Budapest Honvéd FC–Tiszakécskei LC 1-1 (1-0)
  • Aqvital FC Csákvár–Békéscsaba 1912 Előre 1-1 (1-1)
  • FC Ajka–Karcagi SC 0-1 (0-1)
  • Videoton FC Fehérvár–Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (1-1)
  • Budafoki MTE–HR-Rent Kozármisleny 2-2 (0-1)
  • BVSC-Zugló–Soroksár SC 2-1 (1-0)
  • Szentlőrinc SE–Kecskeméti TE 3-4 (2-1)

 

 

