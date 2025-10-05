Egy vb-cím sorsa már eldőlt a Forma–1-ben, Piastri kiakadt

Miközben a McLarenek és Max Verstappen (Red Bull) csatájára lehetett számítani a Forma–1-es Szingapúri Nagydíj szombati időmérő edzésén , George Russell (Mercedes) űridővel sokkolta a nagyérdeműt, idei második pole pozícióját elhódítva ezzel. Verstappen kaparintotta meg a második helyet, majd a világbajnoki éllovas Oscar Piastri (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes), Lando Norris (McLaren) és Lewis Hamilton (Ferrari) következett.
Russell meglépett az élen
Russell könnyedén megtartotta az első helyet Verstappen előtt, Norris előbb Antonellit előzte meg, majd agresszíven megtámadta Piastrit.
A manőver közben össze is ért a két autó, a brité kissé meg is sérült, de ő került ki győztesen a csatából. Bár a versenyfelügyelők és a McLaren is úgy látta, Norris előzése szabályos volt, Piastri nem így élte meg a helyzetet, sokat háborgott a csapatrádión. A panaszai süket fülekre találtak, az istálló annyival intézte el, hogy majd a futam után megvitatják a történteket.
Norris Verstappen nyomába eredt, aki nem tudta tartani a lépést az éllovas Russell-lel. Ebben az is közrejátszhatott, hogy a váltó rakoncátlankodott a holland autójában, Verstappen emiatt jóval lassabb volt a Mercedesnél. Charles Leclerc (Ferrari) a hetedikről az ötödikre zárkózott fel, Antonelli és Hamilton nagy bánatára, akik pozíciókat buktak a kezdést követően.
Hiába volt lassú a Red Bull, Norris nem tudott támadási közelségbe kerülni Verstappenhez. A McLaren próbálta beugratni a bikákat, hogy a vártnál hamarabb kihozzák a hollandot, de a trükk nem jött be, csak a 20. körben cserélt a Red Bullt. A wokingiak kivárták Norris kerékcseréjével.
Russell a 26. körben hajtott ki a bokszba, bő nyolc másodperccel vezetett ekkor Norris előtt, aki egy körrel később cserélt, Verstappen mögé jött vissza, akitől 4,5 másodperc váltotta el. Az átmenetileg éllovas Piastri a 28. körben kapott új gumikat, a szerelők lassúsága miatt sokat rostokolt a bokszban, de pozíciót nem veszített emiatt.
Norris hiába kergette Verstappent
A kerékcserék után Verstappen és Norris folyamatosan faragták a hátrányukat Russell-lel szemben. De a Mercedes britjének nem kellett aggódnia, a holland hibázott egyet, Russell ezután szabadon autózhatott a kockás zászló felé. Verstappen már nem álmodozhatott a győzelemről, viszont a verseny utolsó szakaszára „megkapta” Norrist a nyakába, ráadásul a helyzetet a lekörözések is bonyolították.