Egy vb-cím sorsa már eldőlt a Forma–1-ben, Piastri kiakadt

Ahogyan szombaton, úgy vasárnap sem bírtak a riválisok George Russell-lel a Forma–1-es Szingapúri Nagydíjon, a Mercedes brit pilótája idei második, pályafutása ötödik futamgyőzelmét aratta. A futamon szenvedő Max Verstappen megtartotta a második helyet Lando Norris előtt, a vb-éllovas Oscar Piastri negyedikként futott be. Míg a pilóták pontversenyében egyre szorosabb a verseny, a konstruktőrök között a fő kérdés már eldőlt: 2024 után 2025-ben is a McLaren a világbajnok.

A McLaren Szingapúrban biztosította be a konstruktőri vb-címet Fotó: AFP/MOHD RASFAN
Miközben a McLarenek és Max Verstappen (Red Bull) csatájára lehetett számítani a Forma–1-es Szingapúri Nagydíj szombati időmérő edzésén , George Russell (Mercedes) űridővel sokkolta a nagyérdeműt, idei második pole pozícióját elhódítva ezzel. Verstappen kaparintotta meg a második helyet, majd a világbajnoki éllovas Oscar Piastri (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes), Lando Norris (McLaren) és Lewis Hamilton (Ferrari) következett.

George Russell győzött, de a McLaren garázsában is óriási lesz az ünnep
George Russell győzött, de a McLaren garázsában is óriási lesz az ünnep Fotó: AFP/MOHD RASFAN

Russell meglépett az élen

Russell könnyedén megtartotta az első helyet Verstappen előtt, Norris előbb Antonellit előzte meg, majd agresszíven megtámadta Piastrit. 

A manőver közben össze is ért a két autó, a brité kissé meg is sérült, de ő került ki győztesen a csatából. Bár a versenyfelügyelők és a McLaren is úgy látta, Norris előzése szabályos volt, Piastri nem így élte meg a helyzetet, sokat háborgott a csapatrádión. A panaszai süket fülekre találtak, az istálló annyival intézte el, hogy majd a futam után megvitatják a történteket.

Norris Verstappen nyomába eredt, aki nem tudta tartani a lépést az éllovas Russell-lel. Ebben az is közrejátszhatott, hogy a váltó rakoncátlankodott a holland autójában, Verstappen emiatt jóval lassabb volt a Mercedesnél. Charles Leclerc (Ferrari) a hetedikről az ötödikre zárkózott fel, Antonelli és Hamilton nagy bánatára, akik pozíciókat buktak a kezdést követően.

Hiába volt lassú a Red Bull, Norris nem tudott támadási közelségbe kerülni Verstappenhez. A McLaren próbálta beugratni a bikákat, hogy a vártnál hamarabb kihozzák a hollandot, de a trükk nem jött be, csak a 20. körben cserélt a Red Bullt. A wokingiak kivárták Norris kerékcseréjével.

Russell a 26. körben hajtott ki a bokszba, bő nyolc másodperccel vezetett ekkor Norris előtt, aki egy körrel később cserélt, Verstappen mögé jött vissza, akitől 4,5 másodperc váltotta el. Az átmenetileg éllovas Piastri a 28. körben kapott új gumikat, a szerelők lassúsága miatt sokat rostokolt a bokszban, de pozíciót nem veszített emiatt.

Norris hiába kergette Verstappent

A kerékcserék után Verstappen és Norris folyamatosan faragták a hátrányukat Russell-lel szemben. De a Mercedes britjének nem kellett aggódnia, a holland hibázott egyet, Russell ezután szabadon autózhatott a kockás zászló felé. Verstappen már nem álmodozhatott a győzelemről, viszont a verseny utolsó szakaszára „megkapta” Norrist a nyakába, ráadásul a helyzetet a lekörözések is bonyolították.

A szingapúri futamokon ritkán fordul elő, hogy ne lenne jelenése a biztonsági autónak. Most viszont csak kisebb hibákat követtek el a pilóták, megszakításra nem volt szükség. A legizgalmasabb pillanatokat talán Verstappen és Norris csatája tartogatta a hajrában, körökön keresztül egy másodpercen belül autóztak. Bár a csata ez esetben túl erős kifejezés, a McLaren-pilóta valójában csak egyszer próbálkozott előzéssel.

Russell senkitől sem zavartatva masírozott be a célba, idei második futamgyőzelmét aratva. Verstappen maradt a második helyen, Norrisnak a harmadikkal kellett megelégednie. Ezzel mindketten hoztak a pontversenyt vezető Piastrin, akit negyedikként intettek le. Norris viszont bánhatja, hogy nem tudott elmenni Verstappen mellett, mert így csak három pontot hozott Piastrin, 22 pont a hátránya, miközben már csak hat versenyhétvége van hátra. Antonellinek, Leclerc-nek, Hamiltonnak, Fernando Alonsónak (Aston Martin), Oliver Bearmannek (Haas) és Carlos Sainznak (Williams) jutott még pont Szingapúrban.

A McLaren tizedszer konstruktőri világbajnok

A pezsgőbontásnak Azerbajdzsánban még nem, de Szingapúrban eljött az ideje: a McLaren zsinórban másodszor, összességében tizedik alkalommal hódította el a konstruktőri vb-címet. Ezzel a wokingiak immáron egyedül állnak a dobogó második fokán, a tizenhat sikernél járó Ferrari mögött és a kilenccel büszkélkedő Williams előtt.

Folytatás két hét múlva Austinban.

Végeredmény, Szingapúri Nagydíj, Szingapúr

1. George Russell (brit, Mercedes) 1:40:22.367 óra

2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 5.430 másodperc hátrány

3. Lando Norris (brit, McLaren) 6.066 mp h.

4. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 8.146 mp h.

5. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 33.681 mp h.

6. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 45.996 mp h.

7. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:20.251 perc h.

8. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:20.667 p h.

9. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:33.527 p h.

10. Carlos Sainz (spanyol, Williams) 1 kör h.

A vb-pontversenyek állása 18 futam után (még 6 van hátra):

versenyzők:

1. Piastri 336 pont

2. Norris 314

3. Verstappen 273

4. Russell 237

5. Leclerc 173

6. Hamilton 127

7. Antonelli 88

8. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 70

9. Isack Hadjar (francia, RB) 39

10. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 37

11. Alonso 34

12. Sainz 32

13. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 32

14. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 30

15. Esteban Ocon (francia, Haas) 28

16. Pierre Gasly (francia, Alpine) 20

17. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 20

18. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 18

19. Bearman 18

csapatok:

1. McLaren 650 pont – már világbajnok

2. Mercedes 325

3. Ferrari 300

4. Red Bull 290

5. Williams 102

6. RB 72

7. Aston Martin 66

8. Sauber 55

9. Haas 46

10. Alpine 20

