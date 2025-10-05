Egy vb-cím sorsa már eldőlt a Forma–1-ben, Piastri kiakadt

Miközben a McLarenek és Max Verstappen (Red Bull) csatájára lehetett számítani a Forma–1-es Szingapúri Nagydíj szombati időmérő edzésén , George Russell (Mercedes) űridővel sokkolta a nagyérdeműt, idei második pole pozícióját elhódítva ezzel. Verstappen kaparintotta meg a második helyet, majd a világbajnoki éllovas Oscar Piastri (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes), Lando Norris (McLaren) és Lewis Hamilton (Ferrari) következett.

George Russell győzött, de a McLaren garázsában is óriási lesz az ünnep Fotó: AFP/MOHD RASFAN

Russell meglépett az élen

Russell könnyedén megtartotta az első helyet Verstappen előtt, Norris előbb Antonellit előzte meg, majd agresszíven megtámadta Piastrit.

A manőver közben össze is ért a két autó, a brité kissé meg is sérült, de ő került ki győztesen a csatából. Bár a versenyfelügyelők és a McLaren is úgy látta, Norris előzése szabályos volt, Piastri nem így élte meg a helyzetet, sokat háborgott a csapatrádión. A panaszai süket fülekre találtak, az istálló annyival intézte el, hogy majd a futam után megvitatják a történteket.

Contact between the top-three title protagonists!



Let's take a look at the onboard of the race start from Lando Norris' view 👀⬇️#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/1LZvbQFzCO — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

Norris Verstappen nyomába eredt, aki nem tudta tartani a lépést az éllovas Russell-lel. Ebben az is közrejátszhatott, hogy a váltó rakoncátlankodott a holland autójában, Verstappen emiatt jóval lassabb volt a Mercedesnél. Charles Leclerc (Ferrari) a hetedikről az ötödikre zárkózott fel, Antonelli és Hamilton nagy bánatára, akik pozíciókat buktak a kezdést követően.

Hiába volt lassú a Red Bull, Norris nem tudott támadási közelségbe kerülni Verstappenhez. A McLaren próbálta beugratni a bikákat, hogy a vártnál hamarabb kihozzák a hollandot, de a trükk nem jött be, csak a 20. körben cserélt a Red Bullt. A wokingiak kivárták Norris kerékcseréjével.

Russell a 26. körben hajtott ki a bokszba, bő nyolc másodperccel vezetett ekkor Norris előtt, aki egy körrel később cserélt, Verstappen mögé jött vissza, akitől 4,5 másodperc váltotta el. Az átmenetileg éllovas Piastri a 28. körben kapott új gumikat, a szerelők lassúsága miatt sokat rostokolt a bokszban, de pozíciót nem veszített emiatt.

Norris hiába kergette Verstappent

A kerékcserék után Verstappen és Norris folyamatosan faragták a hátrányukat Russell-lel szemben. De a Mercedes britjének nem kellett aggódnia, a holland hibázott egyet, Russell ezután szabadon autózhatott a kockás zászló felé. Verstappen már nem álmodozhatott a győzelemről, viszont a verseny utolsó szakaszára „megkapta” Norrist a nyakába, ráadásul a helyzetet a lekörözések is bonyolították.