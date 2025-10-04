A brit F1-es pilóta Verstappent is sokkolta, hatalmas meglepetés a szingapúri időmérőn

Egy hét szünet után az ázsiai városállamban, Szingapúrban folytatódott a Forma–1-es idény. Max Verstappen monzai és bakui győzelme után pedig már arról megy a találgatás, hogy a Red Bull négyszeres világbajnoka vajon képes ledolgozni a 69 pontos hátrányát az éllovas Oscar Piastrival (McLaren) szemben a maradék hét versenyhétvégén. A szingapúri szabadedzéseken Charles Leclerc és Lando Norris bokszutcai balesete kavarta fel az állóvizet. A Szingapúri Nagydíj időmérő edzése az utcai pályán különösen fontos volt, az elmúlt két évben a pole pozíciót megszerző versenyző a futamot is megnyerte.

A Szingapúri Nagydíj időmérő edzését már éjszaka rendezték (Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto)

Max Verstappen már a Szingapúri Nagydíj időmérője előtt kiakadt

Az utcai pályán a kánikula és a magas páratartalom miatt a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) hőségriadót rendelt el a hétvégén, azaz a pilótáknak javasolta hűtőmellény viselését és az autók minimum tömegét öt kilogrammal feljebb, 805 kilóra emelték. Verstappennek a mellényről megvolt a véleménye. – Ez egészen nevetséges, én verseny közben biztosan nem fogom viselni a mellényt – méltatlankodott a Red Bull holland sztárja. „Egy kis izzadás nálam belefér, a mellény viszont 15-20 perc alatt átforrósodik, úgyhogy onnantól semmit sem segít.” Verstappen arra is értetlenül reagált, hogy a következő szezontól kötelező lesz viselni ilyen esetekben a hűtőmellényt.

Az időmérő első szakaszában meglepetésre Lewis Hamilton volt a leggyorsabb, őt pedig a mercedeses George Russel követte. A két McLaren és Verstappen is könnyedén továbbjutott. Az utolsó, 20. helyen az Alpine versenyzője, Pierre Gasly zárt, aki az utolsó gyors körét műszaki gondok miatt be sem fejezte, mellette kiesett még Esteban Ocon (Haas), Franco Colapinto (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) és Gabriel Bortoleto (Sauber).

Nem várt győztes Szingapúrban?

A szingapúri éjszakában a Mercedes pilótái a folytatásban is jó tempót diktáltak.

A Q2-t George Russell nyerte meg Verstappen előtt tíz ezreddel, míg a brit csapattársa, Kimi Antonelli a harmadik lett.

A két Williams kiesése mellett még meglepő búcsúzó a Red Bull színeiben versenyző Cunoda Juki. A japán pilóta továbbra is nagyon le van maradva Verstappentől – nyolc tizedet kapott ezúttal.