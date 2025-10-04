A brit F1-es pilóta Verstappent is sokkolta, hatalmas meglepetés a szingapúri időmérőn

  • Magyar Nemzet
A Mercedes pilótája, George Russell nyerte a Szingapúri Nagydíj időmérő edzését. A brit pilóta majdnem két tizedet vert a második Max Verstappenre, aki így sem lehet elégedetlen, miután megelőzte a két McLarent. Oscar Piastri a harmadik, míg Lando Norris az ötödik lett.

2025. 10. 04. 16:15
Max Verstappen a második helyet szerezte meg a szingapúri időmérőn George Russell mögött
Max Verstappen a második helyet szerezte meg a szingapúri időmérőn George Russell mögött Fotó: ROSLAN RAHMAN Forrás: AFP
Egy hét szünet után az ázsiai városállamban, Szingapúrban folytatódott a Forma–1-es idény. Max Verstappen monzai és bakui győzelme után pedig már arról megy a találgatás, hogy a Red Bull négyszeres világbajnoka vajon képes ledolgozni a 69 pontos hátrányát az éllovas Oscar Piastrival (McLaren) szemben a maradék hét versenyhétvégén. A szingapúri szabadedzéseken Charles Leclerc és Lando Norris bokszutcai balesete kavarta fel az állóvizet. A Szingapúri Nagydíj időmérő edzése az utcai pályán különösen fontos volt, az elmúlt két évben a pole pozíciót megszerző versenyző a futamot is megnyerte. 

A Szingapúri Nagydíj időmérő edzését már éjszaka rendezték
A Szingapúri Nagydíj időmérő edzését már éjszaka rendezték (Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto)

Max Verstappen már a Szingapúri Nagydíj időmérője előtt kiakadt

Az utcai pályán a kánikula és a magas páratartalom miatt a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) hőségriadót rendelt el a hétvégén, azaz a pilótáknak javasolta hűtőmellény viselését és az autók minimum tömegét öt kilogrammal feljebb, 805 kilóra emelték. Verstappennek a mellényről megvolt a véleménye. – Ez egészen nevetséges, én verseny közben biztosan nem fogom viselni a mellényt – méltatlankodott a Red Bull holland sztárja. „Egy kis izzadás nálam belefér, a mellény viszont 15-20 perc alatt átforrósodik, úgyhogy onnantól semmit sem segít.” Verstappen arra is értetlenül reagált, hogy a következő szezontól kötelező lesz viselni ilyen esetekben a hűtőmellényt. 

Az időmérő első szakaszában meglepetésre Lewis Hamilton volt a leggyorsabb, őt pedig a mercedeses George Russel követte. A két McLaren és Verstappen is könnyedén továbbjutott. Az utolsó, 20. helyen az Alpine versenyzője, Pierre Gasly zárt, aki az utolsó gyors körét műszaki gondok miatt be sem fejezte, mellette kiesett még Esteban Ocon (Haas), Franco Colapinto (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) és Gabriel Bortoleto (Sauber).

Nem várt győztes Szingapúrban?

A szingapúri éjszakában a Mercedes pilótái a folytatásban is jó tempót diktáltak. 

A Q2-t George Russell nyerte meg Verstappen előtt tíz ezreddel, míg a brit csapattársa, Kimi Antonelli a harmadik lett. 

A két Williams kiesése mellett még meglepő búcsúzó a Red Bull színeiben versenyző Cunoda Juki. A japán pilóta továbbra is nagyon le van maradva Verstappentől – nyolc tizedet kapott ezúttal.

George Russell mér a Q2-ben is a leggyorsabb volt
George Russell mér a Q2-ben is a leggyorsabb volt (Fotó: ROSLAN RAHMAN / AFP)

Russell sokkolt mindenkit

A mindent eldöntő Q3-ban már csak a tíz leggyorsabb versenyző maradt. Russell a hétvége leggyorsabb körével nyitott, pedig az utolsó szektorban a falat is érintette. Az első próbálkozások után Verstappen és Oscar Piastri fért fel a képzeletbeli dobogóra, de az ő hátrányuk is több, mint egy tized volt. 

Russell még hét ezredet javított a körén (1.29.158) a legvégén, ez pole pozíciót ért az időmérő edzésen. Míg a Mercedes tempóját mutatja, hogy a 19 éves Antonelli a negyedik lett.

Verstappen elvette a gázt az utolsó szektorban, de így is a második helyről rajtolhat vasárnap, miután egyik McLaren sem tudott javítani – pedig egy éve a wokingiak nagyon megverték itt a mezőnyt. Piastri a harmadik, míg Norris az ötödik helyről indulhat vasárnap 14 órakor Szingapúrban. 

Forma–1-es Szingapúri Nagydíj, időmérő

  1.  George Russell
  2.  Max Verstappen
  3.  Oscar Piastri
  4.  Kimi Antonelli
  5.  Lando Norris
  6.  Lewis Hamilton
  7.  Charles Leclerc
  8.  Isack Hadjar
  9.  Oliver Bearman
  10.  Fernando Alonso
  11.  Nico Hülkenberg
  12.  Alexander Albon
  13.  Carlos Sainz
  14.  Liam Lawson
  15.  Cunoda Juki
  16.  Gabriel Bortoleto
  17.  Lance Stroll
  18.  Franco Colapinto
  19.  Esteban Ocon
  20.  Pierre Gasly

