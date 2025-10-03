  • Magyar Nemzet
Először alkalmazzák a Forma–1-es szabályt, Verstappen elintézetlen ügyről beszél

A szingapúri futam mindig nagy kihívás elé állítja a Forma–1 pilótáit. Várhatóan ezúttal sem lesz másképp, ezért az FIA egy intézkedésével igyekszik megkönnyíteni a királykategória hőseinek életét. Köztük Max Verstappenét, aki nem sok örömét nem lelte eddig ezen a helyszínen.

Calderon Dubai Viktória
2025. 10. 03. 5:42
Max Verstappen is megizzadt tavaly Szingapúrban Fotó: NurPhoto/MORGAN HANCOCK
Max Verstappen (Red Bull) 67 sikerével a dobogó legalsó fokát foglalja el a ferraris Lewis Hamilton (105) és Michael Schumacher (91) mögött a futamgyőzelmek számát tekintve a Forma–1-es örökranglistán. A holland pilótának tehát bőven kijutott a pezsgőből, ám az idei versenynaptárban egy olyan pálya is szerepel, amely rendre kifogott rajta: a szingapúri. És a hétvégén éppen ez következik.

Verstappen, Norris és Piastri a tavalyi szingapúri dobogón
Verstappen, Norris és Piastri a tavalyi szingapúri dobogón Fotó: NurPhoto/GONGORA

Verstappen eddig nem járt sikerrel Szingapúrban

A Szingapúri Nagydíj vízválasztó lesz a tekintetben, hogy a zsinórban két versenyt megnyerő Verstappen 69 pontra csökkentette a hátrányát az éllovas Oscar Piastrival (McLaren) szemben, és azóta arról folynak a diskurzusok, hét fordulóval a zárás előtt ezzel a Red Bull pilótája visszakerült-e a vb-címre esélyes versenyzők közé.

Az energiaitalosok tanácsadója, Helmut Marko szerint csak akkor lehetne ilyesmiről beszélni, ha Verstappen legyőzné a „mumusát” Szingapúrban, ahol még eddig pole-pozícióban sem volt, és a pálya nemigen fekszik a javulóban lévő Red Bullnak, 2013 óta csak egy győzelem áll az istálló neve mellett. Nyolc nekifutásból eddig két második hely a csúcs a holland pilóta szempontjából, az egyik éppen tavaly jött össze, de a bikák dominanciájának korábbi két évében csak az ötödik, illetve a hetedik pozícióval kellett megelégednie. A legkellemetlenebb emléke pedig alighanem a 2017-es futam, amikor a rajt után közvetlenül Ferrari-szendvicsbe került, és ennek ütközés és kiesés lett a vége.

Mindezek ellenére a legutóbbi két futamot megnyerő Verstappen izgatottan készül az idei Szingapúri Nagydíjra.

– Ez egy fizikailag igencsak megterhelő pálya minden versenyzőnek, és a futamon minden arról szól, hogy megpróbáljuk kényelmesen érezni magunkat a kényelmetlen helyzetekben. Menő utcai pályáról van szó, ahol jó vezetni. Én még sosem nyertem ott, szóval mondhatjuk, hogy van még elintézetlen ügyem – fogalmazott a holland pilóta.

 

Norris szerint a McLarennek áll a zászló, de erős a Red Bull

Nos, ha sikerülne elintéznie ezt az ügyet, tovább faraghatná a hátrányát a McLaren duójával szemben, és így szorosabbá tehetné a befutót. A tavalyi szingapúri futamgyőztes, Lando Norris szerint Verstappen okozhat még nehéz pillanatokat a wokingiaknak idén.

– Általában valódi kihívónak számít. Ha visszatekintünk az idény első hat-hét futamára, rendre harcban volt a győzelmekért, velünk együtt. Mi néhány fejlesztéssel kicsit előrébb léptünk, ők pedig pár hete rukkoltak elő újításokkal, amelyeknek köszönhetően visszakerültek a szintünkre – vélekedett a McLaren britje, aki szerint Monzában esélyük sem volt a győzelemre, Bakuban viszont elég gyorsak voltak, de nem jött ki nekik a lépés. – Továbbra is úgy érkezünk meg a futamokra, hogy nyerni akarunk, dominálni, és azt a formát mutatni, mint az év korábbi részében. Azt persze 

mi is látjuk, hogy a Mercedes, a Ferrari, és főleg a Red Bull is közelebb került hozzánk az elmúlt hetekben, ezért csatákra számítunk, főleg Maxszal. Nem kizárt, hogy egyes hétvégéken túl gyorsak lesznek nekünk. Tavaly a szingapúri futam idején már mi domináltunk, Max mégis csak egy tizeddel maradt el mögöttem az időmérőn. Szerintem az idény hátralévő részében is sokszor gyorsak lesznek.

Piastri szerint a McLarennek áll a zászló Szingapúrban. Ő maga pedig abban reménykedik, hogy a bakui, tőle meglehetősen szokatlan hibák és kiesés után visszatér a helyes útra.

– Nyilvánvalóan nem akarom megismételni, ami Bakuban történt, de hibák mindig lesznek. Végső soron én is csak ember vagyok. Megesik ilyesmi. A legfontosabb, hogy továbblépj és tanulj belőlük. Nem érzem úgy, hogy változtatnom kellene bármin is. Jó tanulópénz volt, az biztos, de az is kitűnik ebből, hogy eddig egész jól végeztem a dolgomat – mutatott rá az ausztrál.

 

Forradalmi intézkedés a Forma–1-ben

A trió minden tagjának nagy szüksége lenne a győzelemre, de akárki is álljon fel vasárnap a dobogó legfelső fokára, valószínűleg nem lesz könnyű útja odáig.

Az időjárás-előrejelzések szerint ugyanis a 31 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) éppen azért a futam előtt történelmi intézkedést hozott, hőségriadót hirdetett.

A 2023-as Katari Nagydíj után több pilóta is rosszul lett a hőség és a magas páratartalom miatt, orvosi ellátásra is szükségük volt, ezután vezetett be egy új szabályt az FIA, amelyet most először fognak alkalmazni. A versenyzők hűtőmellényt húzhatnak magukra a futamon anélkül, hogy emiatt súlyhátrányt szenvednének. A pilóták maguk dönthetnek arról, hogy használni fogják-e, a csapatoknak mindenesetre be kell építeniük az autóba a működéshez szükséges eszközöket.

Forma–1-es Szingapúri Nagydíj, menetrend

  • péntek: 1. szabadedzés 11.30, 2. szabadedzés 15.00
  • szombat: 3. szabadedzés 11.30, időmérő 15.00
  • vasárnap: futam 14.00

 

