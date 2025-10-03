Először alkalmazzák a Forma–1-es szabályt, Verstappen elintézetlen ügyről beszél

Max Verstappen (Red Bull) 67 sikerével a dobogó legalsó fokát foglalja el a ferraris Lewis Hamilton (105) és Michael Schumacher (91) mögött a futamgyőzelmek számát tekintve a Forma–1-es örökranglistán. A holland pilótának tehát bőven kijutott a pezsgőből, ám az idei versenynaptárban egy olyan pálya is szerepel, amely rendre kifogott rajta: a szingapúri. És a hétvégén éppen ez következik.

Verstappen, Norris és Piastri a tavalyi szingapúri dobogón Fotó: NurPhoto/GONGORA

Verstappen eddig nem járt sikerrel Szingapúrban

A Szingapúri Nagydíj vízválasztó lesz a tekintetben, hogy a zsinórban két versenyt megnyerő Verstappen 69 pontra csökkentette a hátrányát az éllovas Oscar Piastrival (McLaren) szemben, és azóta arról folynak a diskurzusok, hét fordulóval a zárás előtt ezzel a Red Bull pilótája visszakerült-e a vb-címre esélyes versenyzők közé.

Az energiaitalosok tanácsadója, Helmut Marko szerint csak akkor lehetne ilyesmiről beszélni, ha Verstappen legyőzné a „mumusát” Szingapúrban, ahol még eddig pole-pozícióban sem volt, és a pálya nemigen fekszik a javulóban lévő Red Bullnak, 2013 óta csak egy győzelem áll az istálló neve mellett. Nyolc nekifutásból eddig két második hely a csúcs a holland pilóta szempontjából, az egyik éppen tavaly jött össze, de a bikák dominanciájának korábbi két évében csak az ötödik, illetve a hetedik pozícióval kellett megelégednie. A legkellemetlenebb emléke pedig alighanem a 2017-es futam, amikor a rajt után közvetlenül Ferrari-szendvicsbe került, és ennek ütközés és kiesés lett a vége.

The craziest race start we've ever seen at Marina Bay!



Ferrari and Max Verstappen fans, look away now... 🫣#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/Rn0gA0AAGt — Formula 1 (@F1) September 29, 2025

Mindezek ellenére a legutóbbi két futamot megnyerő Verstappen izgatottan készül az idei Szingapúri Nagydíjra.

– Ez egy fizikailag igencsak megterhelő pálya minden versenyzőnek, és a futamon minden arról szól, hogy megpróbáljuk kényelmesen érezni magunkat a kényelmetlen helyzetekben. Menő utcai pályáról van szó, ahol jó vezetni. Én még sosem nyertem ott, szóval mondhatjuk, hogy van még elintézetlen ügyem – fogalmazott a holland pilóta.