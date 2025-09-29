Max Verstappen újra reflektorfénybe került – ezúttal kicsit másképp

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Forma–1 négyszeres világbajnoka, Max Verstappen elindulhat a 2026-os nürburgringi 24 órás versenyen. A Red Bull megerősítette, hogy a holland pilóta részt fog venni a legendás állóképességi futamon, bár maga Verstappen még óvatosan fogalmazott a részvételről. Az F1-es sztár végigcsinálta a hosszadalmas procedúrát, és megszerezte a szükséges DMSB-licencet, így már GT3-as autókkal is versenyezhet a legendás német pályán.

Max Verstappen a Nürburgringen rendezett 24 órás versenyre készül. Fotó: Hasan Bratic

Max Verstappen eltökélt, a Red Bull támogatja

Verstappen már első GT-versenyén is túl van a Nürburgringen, ahol egy Porsche Cayman volánja mögött versenyzett, és az NLS-sorozat fordulóján a hetedik helyen végzett még szeptember elején. Bár a cél elsősorban a licenc megszerzése volt, a holland pilóta bemutatkozását a közönség és a sajtó is kiemelt érdeklődéssel követte.

A holland Bakuban úgy nyilatkozott, hogy nagy álma, hogy részt vehessen egy megbízhatósági versenyen, és ezért vágott bele a licenc megszerzésének hosszadalmas folyamatába.

Örülök, hogy minden simán ment, és megkaptam a Német Motorsport Szövetségtől a Nordschleife-engedélyemet. Nagyon élveztem a versenyzést, de ez mindig így van a Nürburgringen

– nyilatkozta Verstappen a saját honlapján.

Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója, aki pályafutása során maga is indult 24 órás versenyeken – 1971-ben a holland Gijs van Lenneppel megnyerte a Le Mans-i 24 órást – teljes mellszélességgel támogatja Verstappent. Marko szerint a holland pilótát nemcsak a gyorsasága, hanem a versenyzés iránti elkötelezettsége is alkalmassá teszi, hogy részt vegyen a legkeményebb állóképességi futamokon.

A Forma–1-es pilóták a 24 órás versenyeken

Az F1-es pilóták számára a 24 órás versenyek különleges kihívást jelentenek, mivel teljesen más típusú felkészültséget, kitartást és stratégiai érzéket igényelnek. Számos korábbi és jelenlegi F1-es pilóta kipróbálta magát ezeken a hosszú távú megmérettetéseken.

Fernando Alonso például kétszeres Le Mans-i 24 órás győztesnek mondhatja magát (2018, 2019) a Toyota csapatával. A kétszeres világbajnok a Forma–1-ben megszerzett tapasztalatát és gyorsaságát sikeresen ötvözte az „endurance-versenyzés” követelményeivel.