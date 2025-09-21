Forma-1Carlos SainzAzeri NagydíjMax VerstappenGeorge Russell

Újra az élre tör a Red Bull? Verstappen így látja a helyzetet

Max Verstappen utolérhetetlen volt a Forma–1-es Azeri Nagydíjon, amelyet nagy előnnyel nyert meg a négyszeres világbajnok az egyre inkább magára találó Red Bull-lal. George Russell a riválisok mellett betegségével is megküzdve futott be másodikként, míg Carlos Sainz első dobogós helyét ünnepelte a Williamsszel. Verstappen, Russell és Sainz jóvoltából három elégedett dobogós nyilatkozataiból szemezgettünk.

Calderon Dubai Viktória
2025. 09. 21. 16:21
Max Verstappen megint az élre repítette a Red Bullt (Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki)
Max Verstappen (Red Bull) győzelméhez nem férhetett kétség a Forma–1-es Azeri Nagydíjon. A pole-pozícióból indulva nagy előnyt autózott ki, sem Carlos Sainz (Williams), sem a később a második helyet elfoglaló George Russell (Mercedes) nem került támadási közelségbe, egyedül az tehetett volna be a hollandnak, ha a Red Bull felmondja alatta a szolgálatot, vagy az időmérőhöz hasonlóan a verseny is kaotikusra sikerül, és a romok eltakarítása érdekében sokszor pályára hajt a biztonsági autó, esetleg meg is szakítják a versenyt.

Két boldog pilóta a dobogón: Carlos Sainz és Max Verstappen
Két boldog pilóta a dobogón: Carlos Sainz és Max Verstappen(Fotó: AFP/Alexander Nemenov)

Verstappen alatt megtáltosodott a Red Bull

De nem történt Red Bull-dráma, hanem Verstappen egymás után két futamot is behúzott. Ez óriási dolog idén a Red Bullnál, tekintve, hogy az idény nagy részében vergődött a csapat, a második számú pilóta (előbb Liam Lawson, majd Cunoda Juki) alig szállít pontokat, és a négyszeres világbajnok már az említett kettőt is beleértve mindössze négy futamgyőzelemnél tart. Nem csoda, hogy Max Verstappen rózsaszínben látta a világot.

– Ez a hétvége hihetetlenül alakult, persze már az előző is nagyszerű volt. Az autó és a keverékek jól működtek, tudtam figyelni az abroncsokra, végig tiszta levegőben autóztam. Elég sima futam volt, de persze sosem könnyű itt versenyezni, nagyon szeles volt, sokat mozgott az autó alattam. Nagyon boldog vagyok a mai teljesítményünkkel – nyilatkozta a holland versenyző, aki elismerte, örült annak, hogy csak egy biztonsági autós szakasz volt a futamon. A jövőt tekintve Verstappen óvatosan optimista: – Nehéz megmondani, hogy mi lesz, de a legutóbbi két futam csodálatosan alakult. Szingapúr teljesen más lesz, nagy leszorítóerőre van ott szükség. Meglátjuk, hogy ott mire lehetünk képesek.

Russell a Ferrari legyőzését ünnepli

George Russellnek a második helyezéssel nagyszerűen zárult a hétvégéje, azonban a dobogóra vezető út nehéz volt. 

A brit ugyanis betegen érkezett meg Azerbajdzsánba, a csütörtöki sajtónapot ki is hagyta. 

– Megkönnyebbültem, amikor megláttam a kockás zászlót. Jobban éreztem magam ma, mint pénteken és szombaton, de nagyon várom már, hogy végre kipihenjem magam. Örülök ennek az eredménynek, ahogy annak is, hogy a csapat legyőzte a Ferrarit, ami a konstruktőri bajnokságban nagyon fontos. Nekem ez egy zavaros hétvége volt, elégedett vagyok a dobogós helyezéssel – fogalmazott a Mercedes pilótája, aki más sikerének is tudott örülni. – Gratulálok Carlosnak és a Williamsnek, ez egy csodálatos eredmény nekik, és nagyszerű látni, hogy visszatértek a dobogóra. 

George Russellt (balra) megviselte az azeri versenyhétvége
George Russellt (balra) megviselte az azeri versenyhétvége (Fotó: AFP/Alexander Nemenov)

Sainz: Ez jobb az első dobogómnál!

Természetesen Carlos Sainz is repesett az örömtől. Azután, hogy az előző idény végén megszabadult tőle a Ferrari, hogy helyet csináljon Lewis Hamiltonnak, ez volt a spanyol versenyző első dobogós helyezése. Már nagyon várta ezt a pillanatot. Karrierje első top 3-as eredményénél nem állhatott fel a dobogóra, hiszen az akkori McLaren-pilótát utólag sorolták előre (a 2019-es Brazil Nagydíjon), így ki is emelte, hogy jobb volt a mostanit átélni.

– Nem tudom szavakkal leírni, hogy mennyire boldog vagyok. 

Ez sokkal jobb érzés, mint amikor először dobogós voltam a pályafutásom során.

Nagyon keményen harcoltunk, és ma bebizonyítottuk, hogy elég gyorsak vagyunk. Valójában az egész évben megvolt a tempónk, ma minden összeállt, és amikor ez így van, csodálatos dolgokat érhetünk el együtt. Nagyszerű futamot teljesítettünk, egyetlen hibát sem követtünk el, és sok olyan autó előtt zártunk, amelyeket nem vártuk, hogy megverhetünk – ünnepelt Sainz, aki a Williams első dobogóját szerezte a 2021-es Belga Nagydíj óta. – Nagyon büszke vagyok az egész csapatra. Ez egy nehéz év nekem, és most megmutattuk, hogy mennyit léptünk előre az előző idényhez képest. Egyértelműen felemelkedőben vagyunk. 

Sajnos én sokszor voltam balszerencsés, és nem tudtuk a jó tempót eredményekre váltani. Az első dobogós helyezést így kellett megszereznem.

Ilyen az élet, néha sok rossz pillanat után jön egy szép momentum, és ez mindent megér. Ez sokkal jobb érzés, mint amire számítottam. A tanulság, hogy folyamatosan hinni kell magadban, a csapatban, mert előbb-utóbb kifizetődik a kemény munka.

A világbajnoki idény két hét múlva Szingapúrban folytatódik.

 

