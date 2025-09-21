Újra az élre tör a Red Bull? Verstappen így látja a helyzetet

Max Verstappen (Red Bull) győzelméhez nem férhetett kétség a Forma–1-es Azeri Nagydíjon. A pole-pozícióból indulva nagy előnyt autózott ki, sem Carlos Sainz (Williams), sem a később a második helyet elfoglaló George Russell (Mercedes) nem került támadási közelségbe, egyedül az tehetett volna be a hollandnak, ha a Red Bull felmondja alatta a szolgálatot, vagy az időmérőhöz hasonlóan a verseny is kaotikusra sikerül, és a romok eltakarítása érdekében sokszor pályára hajt a biztonsági autó, esetleg meg is szakítják a versenyt.

Két boldog pilóta a dobogón: Carlos Sainz és Max Verstappen(Fotó: AFP/Alexander Nemenov)

Verstappen alatt megtáltosodott a Red Bull

De nem történt Red Bull-dráma, hanem Verstappen egymás után két futamot is behúzott. Ez óriási dolog idén a Red Bullnál, tekintve, hogy az idény nagy részében vergődött a csapat, a második számú pilóta (előbb Liam Lawson, majd Cunoda Juki) alig szállít pontokat, és a négyszeres világbajnok már az említett kettőt is beleértve mindössze négy futamgyőzelemnél tart. Nem csoda, hogy Max Verstappen rózsaszínben látta a világot.

– Ez a hétvége hihetetlenül alakult, persze már az előző is nagyszerű volt. Az autó és a keverékek jól működtek, tudtam figyelni az abroncsokra, végig tiszta levegőben autóztam. Elég sima futam volt, de persze sosem könnyű itt versenyezni, nagyon szeles volt, sokat mozgott az autó alattam. Nagyon boldog vagyok a mai teljesítményünkkel – nyilatkozta a holland versenyző, aki elismerte, örült annak, hogy csak egy biztonsági autós szakasz volt a futamon. A jövőt tekintve Verstappen óvatosan optimista: – Nehéz megmondani, hogy mi lesz, de a legutóbbi két futam csodálatosan alakult. Szingapúr teljesen más lesz, nagy leszorítóerőre van ott szükség. Meglátjuk, hogy ott mire lehetünk képesek.

Russell a Ferrari legyőzését ünnepli

George Russellnek a második helyezéssel nagyszerűen zárult a hétvégéje, azonban a dobogóra vezető út nehéz volt.

A brit ugyanis betegen érkezett meg Azerbajdzsánba, a csütörtöki sajtónapot ki is hagyta.

– Megkönnyebbültem, amikor megláttam a kockás zászlót. Jobban éreztem magam ma, mint pénteken és szombaton, de nagyon várom már, hogy végre kipihenjem magam. Örülök ennek az eredménynek, ahogy annak is, hogy a csapat legyőzte a Ferrarit, ami a konstruktőri bajnokságban nagyon fontos. Nekem ez egy zavaros hétvége volt, elégedett vagyok a dobogós helyezéssel – fogalmazott a Mercedes pilótája, aki más sikerének is tudott örülni. – Gratulálok Carlosnak és a Williamsnek, ez egy csodálatos eredmény nekik, és nagyszerű látni, hogy visszatértek a dobogóra.