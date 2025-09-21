Forma-1oscar piastriAzeri NagydíjMax Verstappen

Verstappennel nem bírtak, Piastri rémálma valósult meg Bakuban

A korábbi dominanciáját idézte Max Verstappen a Forma–1-es Azeri Nagydíjon, ahol rajt-cél győzelmet aratott. George Russell nagyszerű taktikával és versenyzéssel az ötödikről a második pozícióra ugrott, az időmérő meglepetésembere, Carlos Sainz pedig megvalósította a célját, szombati remeklése után vasárnap dobogós helyen végzett a Williamsszel.

Calderon Dubai Viktória
2025. 09. 21. 14:44
Verstappen zsinórban két versenyt nyert meg Fotó: Dppi/PsnewZ via ZUMA Press
A bakui pálya mindig nagy kihívás elé állítja a Forma–1-es pilótákat. Ez most sem volt másképp, roncsderbi lett az időmérőből , hatszor lengett a piros zászló egy-egy baleset miatt. Az egyik szemerkélő esővel kombinálva majdnem egy Carlos Sainz-pole pozícióhoz vezetett, de a Williams pilótája végül lecsúszott az elsőségről, igaz, csak Max Verstappen (Red Bull) előzte meg őt. Mögéjük a másik meglepetésember, Liam Lawson (RB) sorakozott fel a rajtrácsra, akit a két Mercedes, Kimi Antonelli és George Russell, valamint Cunoda Juki (Red Bull) követett. Ez nem a McLarenek és Ferrarik napja volt: Lando Norrisnak a 7., az autóját leamortizáló Oscar Piastrinak, illetve Charles Leclerc-nek a 9-10., Lewis Hamiltonnak pedig a 12. hely jutott.

Ez Verstappen hétvégéje volt
Ez Verstappen hétvégéje volt    Fotó: AFP/Ozan Kose

Piastri újabb hibája, Norris nagy esélye

A rajt simán lezajlott, az első öt eljött, Russell és Cunoda előzgette egymást, Norrist Hadjar hagyta maga mögött.

Piastri ott folytatta, ahol az időmérőn abbahagyta: a falban. A vb-éllovas az időmérőn is összetörte a McLarent, aztán kiugrott az Azeri Nagydíj rajtjánál, majd visszaesett a mezőny végére, és falba állította az autót. Tőle szokatlan módon hibát hibára halmozott, és ezzel nagy esélyt adott Norrisnak, hogy sokat faragjon a 31 pontos hátrányából, amely egy műszaki hiba okozta kiesés miatt dagadt ekkorára.

Piastri karambolja miatt azonnal pályára hajtott a safety car. Amikor szabad volt előttük az út, sem szakadt szét a mezőny, Hadjar a Ferrarikkal és Norrisszal, Russell pedig Cunodával csatázott. Ezzel a szombati „dobogósok” jártak a legjobban, Verstappen és Sainz szépen lassan növelte az előnyét, Lawson nyakába nem érkezett meg a többi „vadász”, ő pedig közben képes volt maga mögött tartani a negyedik Antonellit.

Utóbbi a 19. körben cserélt, ekkor már Russell tűkön ült mögötte, mert a brit szerint neki több esélye lett volna Lawson megelőzésére. A Ferrarik és Norris egymással és Cunodával sem tudtak mit kezdeni, hosszú körökön át vonatoztak.

Lawson a 21. körben kapott új gumikat, Antonelli a bokszban nem, de egy körrel később a pályán megelőzte az új-zélandit, akit aztán Leclerc is majd letolt a pályáról. Norrisnak megint elrontotta a cseréjét a McLaren, ő a Lawson, Leclerc duó mögé tért vissza.

Verstappen senkitől sem zavartatva autózott az élen, a kerékcseréje után sem volt a közelében senki. Russell-lel jól taktikázott a Mercedes, a kései bokszkiállásával a korábban cserélő Sainz előtt maradt, megszerezve a második helyet. A spanyolnak a másik Ezüstnyíltól is tartania kellett, Antonelli is ott ólálkodott mögötte. A Lawsont és Cunodát üldöző Norris az ötödik helyre hajtott, mögöttük a Ferrarik következtek.

Verstappen 67. győzelme

Verstappen a folytatásban is alig került képernyőre, az olasz után a következő futamot, az Azeri Nagydíjat is megnyerte, pályafutása során 67. alkalommal pezsgőzött a dobogó tetején. A hétvégén betegeskedő Russell behozta a 2. helyre a Mercedest, Sainz pedig teljesítette a vágyát, dobogós helyen végzett. Antonelli folytatta a sort, Lawsont nem tudták megelőzni az üldözői, maradt az 5. helyen, Cunoda, Norris, Hamilton, Leclerc és Hadjar szerzett még pontot. 

Norris tehát csak hat pontot hozott Piastri, aki így viszonylag „olcsón” megúszta a kiesését. A McLaren ezen a hétvégén megnyerhette volna a konstruktőri vb-t, ám Bakuban még nem kerültek elő a pezsgők, a címvédés október első hétvégéjére, Szingapúrra marad.

 

Végeredmény, Azeri Nagydíj, Baku (51 kör, 306,153 km, a pontszerzők)

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:33:26.408 óra

2. George Russell (brit, Mercedes) 14.609 másodperc hátrány

3. Carlos Sainz (spanyol, Williams) 19.199 mp h.

4. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 21.760 mp h.

5. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 33.290 mp h.

6. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 33.808 mp h.

7. Lando Norris (brit, McLaren) 34.227 mp h.

8. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 36.310 mp h.

9. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 36.774 mp h. 

10. Isack Hadjar (francia, RB) 38.982 mp h.

A vb-pontversenyek állása 17 futam után (még 7 van hátra):
versenyzők:

1. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 324 pont

2. Norris 299

3. Verstappen 255

4. Russell 212

5. Leclerc 165

6. Hamilton 121

7. Antonelli 78

8. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 70

9. Hadjar 39

10. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 37

11. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 32

12. Sainz Jr. 31

13. Lawson (új-zélandi, RB) 30

14. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 30

15. Esteban Ocon (francia, Haas) 28

16. Pierre Gasly (francia, Alpine) 20

17. Cunoda 20

18. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 18

19. Oliver Bearman (brit, Haas) 16

csapatok:

1. McLaren 623 pont

2. Mercedes 290

3. Ferrari 286

4. Red Bull 272

5. Williams 101

6. RB 72

7. Aston Martin 62

8. Sauber 55

9. Haas 44

10. Alpine 20

 

 

