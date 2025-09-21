Verstappennel nem bírtak, Piastri rémálma valósult meg Bakuban

A bakui pálya mindig nagy kihívás elé állítja a Forma–1-es pilótákat. Ez most sem volt másképp, roncsderbi lett az időmérőből , hatszor lengett a piros zászló egy-egy baleset miatt. Az egyik szemerkélő esővel kombinálva majdnem egy Carlos Sainz-pole pozícióhoz vezetett, de a Williams pilótája végül lecsúszott az elsőségről, igaz, csak Max Verstappen (Red Bull) előzte meg őt. Mögéjük a másik meglepetésember, Liam Lawson (RB) sorakozott fel a rajtrácsra, akit a két Mercedes, Kimi Antonelli és George Russell, valamint Cunoda Juki (Red Bull) követett. Ez nem a McLarenek és Ferrarik napja volt: Lando Norrisnak a 7., az autóját leamortizáló Oscar Piastrinak, illetve Charles Leclerc-nek a 9-10., Lewis Hamiltonnak pedig a 12. hely jutott.

Ez Verstappen hétvégéje volt Fotó: AFP/Ozan Kose

Piastri újabb hibája, Norris nagy esélye

A rajt simán lezajlott, az első öt eljött, Russell és Cunoda előzgette egymást, Norrist Hadjar hagyta maga mögött.

Piastri ott folytatta, ahol az időmérőn abbahagyta: a falban. A vb-éllovas az időmérőn is összetörte a McLarent, aztán kiugrott az Azeri Nagydíj rajtjánál, majd visszaesett a mezőny végére, és falba állította az autót. Tőle szokatlan módon hibát hibára halmozott, és ezzel nagy esélyt adott Norrisnak, hogy sokat faragjon a 31 pontos hátrányából, amely egy műszaki hiba okozta kiesés miatt dagadt ekkorára.

Drama on the first lap! 😵



Here's Piastri heading into the wall and out of the race ❌

Piastri karambolja miatt azonnal pályára hajtott a safety car. Amikor szabad volt előttük az út, sem szakadt szét a mezőny, Hadjar a Ferrarikkal és Norrisszal, Russell pedig Cunodával csatázott. Ezzel a szombati „dobogósok” jártak a legjobban, Verstappen és Sainz szépen lassan növelte az előnyét, Lawson nyakába nem érkezett meg a többi „vadász”, ő pedig közben képes volt maga mögött tartani a negyedik Antonellit.

Utóbbi a 19. körben cserélt, ekkor már Russell tűkön ült mögötte, mert a brit szerint neki több esélye lett volna Lawson megelőzésére. A Ferrarik és Norris egymással és Cunodával sem tudtak mit kezdeni, hosszú körökön át vonatoztak.

Lawson a 21. körben kapott új gumikat, Antonelli a bokszban nem, de egy körrel később a pályán megelőzte az új-zélandit, akit aztán Leclerc is majd letolt a pályáról. Norrisnak megint elrontotta a cseréjét a McLaren, ő a Lawson, Leclerc duó mögé tért vissza.