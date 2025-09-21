Kerkez MilosAndy RobertsonLiverpool FC

Kerkez Milos reagált, miután Liverpoolban nem mindenki örült a játékának

Végigjátszotta a Liverpool városi derbijét az Everton ellen Kerkez Milos. Ennek nem mindenki örült Liverpoolban, a szurkolók ugyanis érthetően erősen kötődnek a riválisához, Andy Robertsonhoz, aki a magyar védő korábbi hibája után bizonyított. Kerkez Milos reagált az Everton ellen aratott 2-1-es győzelem után, és elmondta, miben fejlődött Liverpoolban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 9:01
Kerkez Milos játékával nem mindenki értett egyet Liverpoolban az Everton ellen Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
A Liverpool úgy győzte le 2-1-re az Evertont a város derbin a Premier League szombati játéknapján, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végig a pályán volt. Előbbi esetében ez aligha meglepetés , Kerkez helyett viszont sokan Andy Robertsont várták volna a kezdőbe azok után, hogy a magyar balhátvéd az előző fordulóban butaságot követett el, ami miatt Arne Slot már az első félidőben lecserélte, majd a hétközi, Atlético Madrid elleni BL-meccsen már Robertson kezdett helyette, aki gólt is szerzett.

Kerkez Milos nagy munkában a Liverpool Everton elleni derbijén
Kerkez Milos nagy munkában a Liverpool Everton elleni derbijén. Fotó: AFP/Darren Staples

Arne Slot azonban az Everton ellen újra Kerkeznek adott lehetőséget, aki újra bizonyított, jól játszott a meccsen, amit az angol médiában kiosztott osztályzatok is visszatükröznek.

Szoboszlai és Kerkez osztályzatai az angol médiában:

  • Liveroolecho.co.uk: Szoboszlai 8, Kerkez 7
  • Givemesport.com: Szoboszlai 7, Kerkez 7
  • Liverpool.com: Szoboszlai 8, Kerkez 7
  • Thisisanfield.com: Szoboszlai 7, Kerkez 7
  • Liverpoolworld.com: Szoboszlai 6, Kerkez 8
  • Whoscored.com: Szoboszlai 6,7, Kerkez 7,1
  • Fotmob.com: Szoboszlai 7,5, Kerkez 7,5
  • Goal.com: Szoboszlai 5, Kerkez 7
  • Expressco.uk: Szoboszlai 7, Kerkez 6

Kerkez játéka ugyanakkor sok Liverpool-szurkolónak csalódást okozhatott, akik érthető módon erősen kötődnek a riválisához, Andy Robertsonhoz, aki a jelenlegi csapat legtöbb Premier League-meccsen szereplő játékosa, és alapembere volt már a 2019-ben BL-győztes együttesnek is.

A meccs utáni értékelésében a This is Anfield is úgy fogalmazott Kerkez kapcsán, hogy Liverpoolban nem mindenki örült annak, hogy ő kapott lehetőséget az Everton ellen. Ezt írták róla:

„Kerkez kapta meg a bizalmat Andy Robertson helyett – egy döntés, amivel nem mindenki értett egyet –, és teljes mértékben igazolta a választást. A magyar játékos elszántan futballozott, de mindezt józanul tette, és lendületes előretöréseivel pluszdimenziót adott a támadásoknak. Gueye góljánál nem nézett ki jól, amikor elcsúszott a hosszúnál, de a végén létfontosságú védőmunkát végzett.”

Kerkez Milos reagált, szerinte ebben fejlődött Liverpoolban

A meccs után Kerkez Milos az alábbiakat mondta a PoolBarátok oldal szerint.

– Szeretném meghálálni a bizalmat, megpróbálok tovább fejlődni. Úgy érzem, jól beilleszkedtem. Alkalmazkodom. Hálás vagyok az edzőnek, hogy hisz bennem, és ennyi játékpercet ad. Szeretném meghálálni a bizalmát, megpróbálok tovább fejlődni.

– Tudom, hogy mindenki a gólokról és a gólpasszokról beszél, de azt hiszem, a legtöbbet abban haladtam előre, hogy 95 percig tudok koncentrálni. Ma sokkal tudatosabb vagyok védekezésben, azt hiszem, hogy ezen a téren fejlődtem a legtöbbet.

