Kerkez Milos reagált, miután Liverpoolban nem mindenki örült a játékának

A Liverpool úgy győzte le 2-1-re az Evertont a város derbin a Premier League szombati játéknapján, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végig a pályán volt. Előbbi esetében ez aligha meglepetés , Kerkez helyett viszont sokan Andy Robertsont várták volna a kezdőbe azok után, hogy a magyar balhátvéd az előző fordulóban butaságot követett el, ami miatt Arne Slot már az első félidőben lecserélte, majd a hétközi, Atlético Madrid elleni BL-meccsen már Robertson kezdett helyette, aki gólt is szerzett.

Kerkez Milos nagy munkában a Liverpool Everton elleni derbijén. Fotó: AFP/Darren Staples

Arne Slot azonban az Everton ellen újra Kerkeznek adott lehetőséget, aki újra bizonyított, jól játszott a meccsen, amit az angol médiában kiosztott osztályzatok is visszatükröznek.

Szoboszlai és Kerkez osztályzatai az angol médiában:

Liveroolecho.co.uk: Szoboszlai 8, Kerkez 7

Givemesport.com: Szoboszlai 7, Kerkez 7

Liverpool.com: Szoboszlai 8, Kerkez 7

Thisisanfield.com: Szoboszlai 7, Kerkez 7

Liverpoolworld.com: Szoboszlai 6, Kerkez 8

Whoscored.com: Szoboszlai 6,7, Kerkez 7,1

Fotmob.com: Szoboszlai 7,5, Kerkez 7,5

Goal.com: Szoboszlai 5, Kerkez 7

Expressco.uk: Szoboszlai 7, Kerkez 6

Kerkez játéka ugyanakkor sok Liverpool-szurkolónak csalódást okozhatott, akik érthető módon erősen kötődnek a riválisához, Andy Robertsonhoz, aki a jelenlegi csapat legtöbb Premier League-meccsen szereplő játékosa, és alapembere volt már a 2019-ben BL-győztes együttesnek is.

A meccs utáni értékelésében a This is Anfield is úgy fogalmazott Kerkez kapcsán, hogy Liverpoolban nem mindenki örült annak, hogy ő kapott lehetőséget az Everton ellen. Ezt írták róla:

„Kerkez kapta meg a bizalmat Andy Robertson helyett – egy döntés, amivel nem mindenki értett egyet –, és teljes mértékben igazolta a választást. A magyar játékos elszántan futballozott, de mindezt józanul tette, és lendületes előretöréseivel pluszdimenziót adott a támadásoknak. Gueye góljánál nem nézett ki jól, amikor elcsúszott a hosszúnál, de a végén létfontosságú védőmunkát végzett.”

Kerkez Milos reagált, szerinte ebben fejlődött Liverpoolban

A meccs után Kerkez Milos az alábbiakat mondta a PoolBarátok oldal szerint.