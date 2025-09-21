Szoboszlai DominikKerkez MilosLiverpool FC

Szoboszlai üzent, miután a mozdulata lázban tartja egész Liverpoolt

Megnyerte a városi derbit a Liverpool szombaton, az Everton elleni 2-1-es siker különleges a csapat szurkolóinak. Szoboszlai Dominik határozott üzenetet küldött a rangadó után, leszögezte, hogy Liverpool vörös, nem pedig kék. A magyar középpályás egy mozdulata lázban tartja Angliát: Szoboszlai az Anfield korábbi kedvencét, Roberto Firminót idézte meg a karaterúgással.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 8:29
Szoboszlai Dominik karaterúgása lázban tartja Angliát a Liverpool derbin aratott győzelme után Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
A Liverpool 2-1-es győzelmet aratott a városi derbin az Everton ellen szombaton, így továbbra is százszázalékos, ötből öt győzelemmel az élen áll a Premier League-ben. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdő volt a rangadón, előbbi ráadásul visszatérhetett kedvenc posztjára, és tízest játszott, miután a német Florian Wirtz az idényben először a kispadon találta magát.

Szoboszlai Dominik és Jack Grealish csatázik a Liverpool és az Everton derbijén, ami után a magyar mozdulata tartja lázban Angliát
Szoboszlai Dominik és Jack Grealish csatázik a Liverpool és az Everton derbijén, ami után a magyar mozdulata tartja lázban Angliát. Fotó: AFP/Darren Staples

Szoboszlai ezúttal nem volt látványos főszereplője a Liverpool sikerének, mint a korábbi meccseken többször is, de az angliai értékelésekben így is Arne Slot csapatának legjobbjai közé sorolták őt.

A helyi lap, a Liverpool Echo a meccs legjobbjának megválasztott, gólt és gólpasszt is jegyző Ryan Gravenberch mellett egyedül Szoboszlainak adott nyolcas osztályzatot.

„A tízes posztra visszatérő sokoldalú magyar vezette a Liverpool letámadását a szünet előtt. Fontos volt az energiája a záró szakaszban” – írták a magyar válogatott csapatkapitányáról.

Szoboszlai és Kerkez osztályzatai az angol médiában:

  • Liveroolecho.co.uk: Szoboszlai 8, Kerkez 7
  • Givemesport.com: Szoboszlai 7, Kerkez 7
  • Liverpool.com: Szoboszlai 8, Kerkez 7
  • Thisisanfield.com: Szoboszlai 7, Kerkez 7
  • Liverpoolworld.com: Szoboszlai 6, Kerkez 8
  • Whoscored.com: Szoboszlai 6,7, Kerkez 7,1
  • Fotmob.com: Szoboszlai 7,5, Kerkez 7,5
  • Goal.com: Szoboszlai 5, Kerkez 7
  • Expressco.uk: Szoboszlai 7, Kerkez 6

Szoboszlai üzent, de a karaterúgása tartja lázban Liverpoolt

Az Everton ellen megnyert derbi után Szoboszlai határozott üzenetet küldött a közösségi oldalán, amivel a Liverpool szurkolóinak kedveskedett.

„A város Vörös!” – írta ki határozottan, amivel egyértelművé tette, hogy nem a kék Everton Liverpool első számú csapata.

Az angol médiában eközben Szoboszlai egyik mozdulata a téma, amivel a magyar középpályás lázban tartja egész Liverpoolt. Gravenberch gólja után ugyanis Szoboszlai egy karaterúgás-szerű mozdulattal ment társaihoz ünnepelni, amivel az angolok szerint a klub korábbi kedvencét, Roberto Firminót idézte meg.

