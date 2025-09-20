Rendkívüli

Kocsis Máté: Mi nem pisztollyal kérjük, hogy tapsoljatok

Nagy meglepetések és roncsderbi az időmérőn, a McLarenek kudarcot vallottak

Rengeteg izgalmat hozott a Forma–1-es azeri versenyhétvége időmérője. Az eső megkavarta a kártyákat, a szűk utcai pályán pedig egyébként is sokat hibáztak a pilóták, törtek az autók, hatszor lengett a piros zászló a hosszúra nyúlt kvalifikáción. Az utolsó pillanatban Max Verstappen ugrott az élre, megelőzve a meglepetésembereket, Carlos Sainzt és Liam Lawsont. A McLarenek közben inkább elfelejtenék ezt a napot.

Calderon Dubai Viktória
2025. 09. 20. 16:33
Max Verstappen nyerte az azeri időmérőt Fotó: AFP/Ozan Kose
Lando Norris (McLaren) magabiztosan várhatta a Forma–1-es azeri időmérőt, miután a három szabadedzésből kettőn ő futotta a legjobb köridőt (a másodikat Lewis Hamilton nyerte a Ferrarival), azonban arra is volt esély, hogy esőt is kapnak a nyakukba a pilóták, az pedig felborítaná az erősorrendet. 

Carlos Sainz közel járt a bravúrhoz az azeri időmérőn, de végül meg kellett elégednie a második hellyel
Carlos Sainz közel járt a bravúrhoz az azeri időmérőn, de végül meg kellett elégednie a második hellyel (Fotó: POOL/Marco Bertorello)

Hatszor előkerült a piros zászló az azeri időmérőn

A szűk utcai pályával gyakran meggyűlik a baja a versenyzőknek, ez ezúttal is így volt. Alig néhány perccel az indulás után Alex Albon (Williams) találta el a falat, máris lengett a piros zászló. Az első szakaszban még kétszer előkerült, Nico Hülkenberg (Sauber) és Franco Colapinto (Alpine) autótörései nyomán.

Ahogy a Q1 befejeződött, úgy kezdődött a Q2, ezúttal Oliver Bearman csapta a falnak a Haast. Lewis Hamilton (Ferrari) az első szakasz után még örülhetett, ő jutott tovább az élen, a másodikat viszont már nem élte túl, csak a 12. helyről rajtol vasárnap a hétszeres világbajnok.

A legtöbb izgalmat a Q3 tartogatta, meglepetés volt készülőben. A szakasz elején csak Carlos Sainz (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls) és Isack Hadjar (Racing Bulls) teljesítettek mért kört, majd Charles Leclerc is összetörte a Ferrarit, lengett a piros zászló, közben elkezdett szemergélni az eső, nedves pályán nem lehetett volna javítani a köridőkön és megelőzni az említett triót – ez esetben Max Verstappen (Red Bull) a negyedik, Norris az ötödik, a vb-éllovas Oscar Piastri (McLaren) a hatodik helyről rajtolhatott volna.

Utóbbi aztán ellehetetlenítette a helyzetét, ő volt a következő a hibázók sorában, Piastri miatt hatodszor is lengett a zászló az azeri időmérőn. Ezt főleg amiatt bánhatta, hogy hiába jelentek meg itt-ott esőcseppek, zuhé nem lett belőle, így még lehetett javítani a köridőkön. Az Olaszországban diadalmaskodó Verstappennek sikerült is, olyannyira, hogy hatalmas különbséggel az élre ugrott, de Sainzt más már nem tudta megelőzni. Lawson pedig maga is javított, nem engedte át másnak a harmadik rajtpozíciót. A végén Norris is hibázott, és bár nem törte össze az autóját, be tudta fejezni a körét, csak a hetedik helyről várhatja a lámpák kialvását.

A Forma–1-es Azeri Nagydíj vasárnap 13 órakor kezdődik.

Forma–1, azeri időmérő, a teljes rajtsorrend

1. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Carlos Sainz (spanyol, Williams)

2. sor:

Liam Lawson (új-zélandi, RB)

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

3. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Cunoda Juki (japán, Red Bull)

4. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Isack Hadjar (francia, RB)

5. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

6. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

7. sor:

Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

8. sor:

Oliver Bearman (brit, Haas)

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

9. sor:

Nico Hülkenberg (német, Sauber)

Esteban Ocon (francia, Haas)

10. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

 

 

