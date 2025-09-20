Nagy meglepetések és roncsderbi az időmérőn, a McLarenek kudarcot vallottak

Lando Norris (McLaren) magabiztosan várhatta a Forma–1-es azeri időmérőt, miután a három szabadedzésből kettőn ő futotta a legjobb köridőt (a másodikat Lewis Hamilton nyerte a Ferrarival), azonban arra is volt esély, hogy esőt is kapnak a nyakukba a pilóták, az pedig felborítaná az erősorrendet.

Carlos Sainz közel járt a bravúrhoz az azeri időmérőn, de végül meg kellett elégednie a második hellyel (Fotó: POOL/Marco Bertorello)

Hatszor előkerült a piros zászló az azeri időmérőn

A szűk utcai pályával gyakran meggyűlik a baja a versenyzőknek, ez ezúttal is így volt. Alig néhány perccel az indulás után Alex Albon (Williams) találta el a falat, máris lengett a piros zászló. Az első szakaszban még kétszer előkerült, Nico Hülkenberg (Sauber) és Franco Colapinto (Alpine) autótörései nyomán.

Here's the moment Hulk hit the wall 💥



He managed to get going again minus his front wing 👀#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/1jRz37LP2P — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Ahogy a Q1 befejeződött, úgy kezdődött a Q2, ezúttal Oliver Bearman csapta a falnak a Haast. Lewis Hamilton (Ferrari) az első szakasz után még örülhetett, ő jutott tovább az élen, a másodikat viszont már nem élte túl, csak a 12. helyről rajtol vasárnap a hétszeres világbajnok.

A legtöbb izgalmat a Q3 tartogatta, meglepetés volt készülőben. A szakasz elején csak Carlos Sainz (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls) és Isack Hadjar (Racing Bulls) teljesítettek mért kört, majd Charles Leclerc is összetörte a Ferrarit, lengett a piros zászló, közben elkezdett szemergélni az eső, nedves pályán nem lehetett volna javítani a köridőkön és megelőzni az említett triót – ez esetben Max Verstappen (Red Bull) a negyedik, Norris az ötödik, a vb-éllovas Oscar Piastri (McLaren) a hatodik helyről rajtolhatott volna.

Utóbbi aztán ellehetetlenítette a helyzetét, ő volt a következő a hibázók sorában, Piastri miatt hatodszor is lengett a zászló az azeri időmérőn. Ezt főleg amiatt bánhatta, hogy hiába jelentek meg itt-ott esőcseppek, zuhé nem lett belőle, így még lehetett javítani a köridőkön. Az Olaszországban diadalmaskodó Verstappennek sikerült is, olyannyira, hogy hatalmas különbséggel az élre ugrott, de Sainzt más már nem tudta megelőzni. Lawson pedig maga is javított, nem engedte át másnak a harmadik rajtpozíciót. A végén Norris is hibázott, és bár nem törte össze az autóját, be tudta fejezni a körét, csak a hetedik helyről várhatja a lámpák kialvását.