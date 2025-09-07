Ötéves átkot tört meg Max Verstappen az Olasz Nagydíjon

Rendkívüli

Tükörsima Red Bull-győzelmet hozott az 53 körös futam Monzában: Max Verstappen közel 20 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat. Az osztrákot a két McLaren követte Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben. Öt év után Max Verstappen lett az első pilóta az Olasz Nagydíjon, aki a pole-pozícióját futamgyőzelemre tudta váltani.

Tóth Norbert
2025. 09. 07. 16:44
Nem volt nagy harc az élen az Olasz Nagydíjon.
Max Verstappen nyerte az Olasz Nagydíjat. (Fotó: Philippe Lopez / AFP)
A Monzában zajló Forma–1-es Olasz Nagydíj időmérőjén Max Verstappen megdöntötte a pályacsúcsot , amit 2020 óta Lewis Hamilton birtokolt. Az osztrák versenyző a Forma–1 történetének leggyorsabb körét futotta, amivel megszerezte a pole-pozíciót. A Red Bull pilótáját a két McLaren követte Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben. Charles Leclerc és George Russel indulhatott a 4. és 5. helyről. Hamilton hiába zárt az ötödikként, a múlt heti Holland Nagydíjról magával hozott egy öt rajthelyes büntetést.

Olasz Nagydíj: Verstappen siker
A Red Bull sokkal gyorsabb volt a McLareneknél az Olasz Nagydíjon (Fotó: PHILIPPE LOPEZ/AFP)

 

Norris előzött, de Vestappen gyorsan visszavette első helyét

Max Verstappen és Lando Norris is jól kapta el a rajtot, ám az osztrák versenyző a védekezés közben letért a pályáról, a füves részen vágott át, ezen Norris ki is fakadt a rádióban. A manőver természetesen szabálytalan volt, a második körben el is engedte a riválist a Red Bull pilótája. Leclerc feljött a harmadik helyre, Piastri visszaszorult a negyedik pozícióba, ötödikként Russell fordult el a rajtnál.

Norris nem tudta tartani a pozícióját, Verstappen a 4. körben vissza is előzte. Csakúgy, mint Piastri és Leclerc is visszacserélte a helyét.

 

Építette előnyét Verstappen, Alonso kiesett

A következő körökben folyamatosan építette előnyét az osztrák világbajnok, futotta a leggyorsabb köröket, már több mint két másodperccel vezetett a nyolcadik körben. Piastri egyre inkább zárkózott csapattársára, már DRS-távolságon belül volt.

A két McLaren nem tudta tartani a lépést a Red Bull-lal: a 14. körre már megduplázta előnyét a második helyhez képest Verstappen, Piastri ekkor kilenc másodpercre volt. Norris hibázott is nem sokkal később, kissé elcsípte a kavicságyat.

A 25. körben Fernando Alonso alatt lelassult az Aston Martin, kiállni kényszerült. A spanyol szépen lassan visszagurult a bokszba, miután a kerékvetőn átszánkózva eltörte a lengőkart.

A 36. kör közben jelezte a rádión Norris, hogy eltérő stratégiát akar az élen száguldó Verstappentől, aki nem sokkal később kitért a bokszba a friss kemény gumikért. Közben történtek események a pályán is: Sainz és Bearman ért össze, mindketten megforogtak, de folytatni tudták. Mint később jelezték a versenybírók, Bearmen kapott egy 10 másodperces időbüntetést.

Red Bull-siker az Olasz Nagydíjon

Hét körrel a vége előtt Piastri ment előbb a bokszba a két McLaren közül. Az ausztrál lágyat kapott, Verstappen mögött a harmadik helyre tért vissza, miközben Norris maradt az élen. A britet biztosította csapata, hogy pilótatársa nem kerül elé csak azért, mert hamarabb váltott gumit.

Lando Norris a 47. körben tért ki kerékcserére, ám csak Piastri mögé tudott visszatérni, ugyanis sok időt vesztett a bokszban. A két McLaren a csapat kérésére helyet cserélt nem sokkal később.

Mindhiába az eltérő taktika vagy éppen a csere, a két McLaren ma nem volt a Red Bull ellenfele. Max Verstappen közel 20 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat, Lando Norris követte, harmadikként Piastri ért célba. Leclerc, Russell, Hamilton, Bortoleto, Antonelli és Hadjar a további sorrend a büntetéseket követően.

Öt év után Verstappen lett az első pilóta Monzában, aki a pole-pozícióját futamgyőzelemre tudta váltani.

