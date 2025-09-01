Utólag kiosztott büntetések, így változott a Holland Nagydíj végeredménye

A Forma–1-es Holland Nagydíjon háromszor volt biztonsági autós fázis : Lewis Hamilton és Charles Leclerc is összetörte a Ferrariját, majd a hajrában Lando Norris alatt állt meg a McLaren. Hamilton és Norris is magától adta fel a futamot, Leclerc azonban azután szenvedett balesetet, hogy Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) kilökte őt. A futam alatt az FIA ezért az incidensért 10 másodperces időbüntetéssel sújtotta az olasz pilótát, és mivel ő ezt nem akarta bokszkiállás közben letölteni, utólag adták hozzá az időeredményéhez. Ahogyan további 5 másodpercet is egy korábbi bokszutcai sebességtúllépésért. Antonelli pechjére Norris kiesése miatt ismét összezárt a mezőny, és olyan kis különbségek alakultak ki, hogy hiába ért célba a hatodik helyen, megváltozott a pontszerzők sorrendje: a Mercedes versenyzője egészen a 16. pozícióig csúszott vissza. Utólag ráadásul pluszbüntetést adott neki a szövetség, hiszen két büntetőponttal is sújtották.

Lewis Hamilton és Andrea Kimi Antonelli is büntetést kapott a Holland Nagydíjon (Fotó: NurPhoto/Nicolas Economou)

Antonelli után Hamilton is büntetést kapott

A futam közben Carlos Sainz (Williams) a Liam Lawson (Racing Bulls) elleni szabálytalanságért kapott 10 másodperces időbüntetést, de a spanyol még a bokszban letöltötte azt. Leintés után vizsgálta még az FIA Leclerc-nek a George Russell-lel (Mercedes) szembeni incidensét is, ám ezért végül egyik pilóta sem kapott büntetést visszamenőleg. Szintén nem lett következménye Gabriel Bortoleto (Sauber) esetének, aki Lance Stroll-lal (Aston Martin) ütközött az első körben, majd a rossz állapotban lévő autójával visszatért a bokszba – a vizsgálat eredménye alapján azonban nem volt másokat veszélyeztető állapotban a Sauber.

Nem járt ilyen jól Lewis Hamilton, aki még a futamot megelőző bemelegítő körökben volt túl gyors és hagyott figyelmen kívül egy sárga zászlós jelzést, majd a bokszutcába menet sem fékezett kellő mértékben – mindezért pedig a soron következő Olasz Nagydíjra öt rajthelyes büntetést, nem mellesleg további két büntetőpontot kapott.

A Forma–1-es idény ezen a héten, péntek és vasárnap között folytatódik Monzában, a Ferrari otthonában. Az egyéni pontversenyben az éllovas Oscar Piastrinak (McLaren) 34 pont az előnye Norris és 104 Max Verstappen (Red Bull) előtt. A konstruktőrök között a címvédő McLaren 324 pontos különbséggel vezet a második Ferrari előtt.