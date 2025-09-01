Utólag kiosztott büntetések, így változott a Holland Nagydíj végeredménye

Rendkívüli

Sok dolga akadt a Nemzetközi Automobil Szövetségnek (FIA) a vasárnapi Forma–1-es futam után. A Holland Nagydíj végeredménye még egy verseny alatt kiosztott büntetés miatt változott meg, de Andrea Kimi Antonelli mellett Lewis Hamilton sem úszta meg következmények nélkül a Zandvoortban történteket.

2025. 09. 01. 5:41
Antonellinek és Hamiltonnak nem lesz szép emlék a Holland Nagydíj (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)
A Forma–1-es Holland Nagydíjon háromszor volt biztonsági autós fázis : Lewis Hamilton és Charles Leclerc is összetörte a Ferrariját, majd a hajrában Lando Norris alatt állt meg a McLaren. Hamilton és Norris is magától adta fel a futamot, Leclerc azonban azután szenvedett balesetet, hogy Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) kilökte őt. A futam alatt az FIA ezért az incidensért 10 másodperces időbüntetéssel sújtotta az olasz pilótát, és mivel ő ezt nem akarta bokszkiállás közben letölteni, utólag adták hozzá az időeredményéhez. Ahogyan további 5 másodpercet is egy korábbi bokszutcai sebességtúllépésért. Antonelli pechjére Norris kiesése miatt ismét összezárt a mezőny, és olyan kis különbségek alakultak ki, hogy hiába ért célba a hatodik helyen, megváltozott a pontszerzők sorrendje: a Mercedes versenyzője egészen a 16. pozícióig csúszott vissza. Utólag ráadásul pluszbüntetést adott neki a szövetség, hiszen két büntetőponttal is sújtották.

Lewis Hamilton és Andrea Kimi Antonelli is büntetést kapott a Holland Nagydíjon
Lewis Hamilton és Andrea Kimi Antonelli is büntetést kapott a Holland Nagydíjon (Fotó: NurPhoto/Nicolas Economou)

Antonelli után Hamilton is büntetést kapott

A futam közben Carlos Sainz (Williams) a Liam Lawson (Racing Bulls) elleni szabálytalanságért kapott 10 másodperces időbüntetést, de a spanyol még a bokszban letöltötte azt. Leintés után vizsgálta még az FIA Leclerc-nek a George Russell-lel (Mercedes) szembeni incidensét is, ám ezért végül egyik pilóta sem kapott büntetést visszamenőleg. Szintén nem lett következménye Gabriel Bortoleto (Sauber) esetének, aki Lance Stroll-lal (Aston Martin) ütközött az első körben, majd a rossz állapotban lévő autójával visszatért a bokszba – a vizsgálat eredménye alapján azonban nem volt másokat veszélyeztető állapotban a Sauber.

Nem járt ilyen jól Lewis Hamilton, aki még a futamot megelőző bemelegítő körökben volt túl gyors és hagyott figyelmen kívül egy sárga zászlós jelzést, majd a bokszutcába menet sem fékezett kellő mértékben – mindezért pedig a soron következő Olasz Nagydíjra öt rajthelyes büntetést, nem mellesleg további két büntetőpontot kapott.

A Forma–1-es idény ezen a héten, péntek és vasárnap között folytatódik Monzában, a Ferrari otthonában. Az egyéni pontversenyben az éllovas Oscar Piastrinak (McLaren) 34 pont az előnye Norris és 104 Max Verstappen (Red Bull) előtt. A konstruktőrök között a címvédő McLaren 324 pontos különbséggel vezet a második Ferrari előtt.

A Forma–1-es Holland Nagydíj pontszerzői:

  1. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
  2. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  3. Isack Hadjar (francia, Racing Bulls)
  4. George Russell (brit, Mercedes)
  5. Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
  6. Oliver Bearman (brit, Haas)
  7. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 
  8. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
  9. Cunoda Juki (japán, Red Bull)
  10. Esteban Ocon (francia, Haas)

 

