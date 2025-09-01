A súlyosan megbüntetett Hamilton tagad, a világbajnok szerint a baleset okozója nem F1-be való

A Forma–1-es Holland Nagydíj első harmadának végén Lewis Hamilton csúszott meg a némileg vizessé vált pályán, és a falnak csapta az autóját. A futamtáv háromnegyedénél ferraris csapattársa, Charles Leclerc a bokszkiállása után járt pórul, a mercedeses Andrea Kimi Antonelli kiütötte őt a zandvoorti versenyből. A hajrában harmadszor is be kellett jönnie a biztonsági autónak, de ezúttal nem baleset miatt: a második helyen zavartalanul autózó Lando Norris alatt elfüstölt a McLaren.

Lewis Hamilton, Charles Leclerc és Lando Norris (b–j), a Forma–1-es Holland Nagydíj legnagyobb vesztesei (Fotó: AFP)

Lando Norris vb-címe ment el a Holland Nagydíjon?

Míg a Ferrari maradt a konstruktőri tabella második helyén, a wokingiak brit pilótája jobban bánhatja a történteket, hiszen a futamot megnyerő csapattársa, Oscar Piastri mögött 34 pontosra nőtt a hátránya az egyéni világbajnokság élén.

– Képtelenség előzni itt, úgyhogy jó versenyem volt ma, mert elégedett lehettem, hogy 1,5–2 másodpercen belül tudtam maradni a futam nagy részében. Ám ez nem ért semmit, mert nem tudtam előzni, Oscar megérdemelte a győzelmet. Ez nem az én hétvégém volt, balszerencsés voltam a pole-harcban és most is, de ilyen az élet: lenyelem és továbblépek – mondta a második helyről rajtoló Norris a leintés után a Sky Sports-nak.

– Nem sok minden jár a fejemben, most csak egy hamburgerre vágyom, hogy aztán hazamehessek.

Charles Leclerc első kiesése tavaly június óta

A két Ferrari-pilóta, Hamilton és Leclerc is stabil pontszerző volt eddig 2025-ben, a Holland Nagydíj mindkettejük esetében az első futam volt idén, amelyen nem értek célba. A futam nagy részében George Russell-lel (Mercedes) harcoló monacói versenyző az Antonelli által okozott kiesésével maradt az összetett ötödik helyén, de keserű szájízzel utazhat a Ferrari hazájába, Monzába.

Az 1997-es világbajnok Jacques Villeneuve Forma–4-ben látható hibának nevezte a Mercedes-pilóta manőverét,

és a balul sikerült időmérője után ismét kiemelte, még nem feltétlenül van helye az F1 mezőnyében – ám ez Leclerc-t nem vigasztalta.

– Beszélhetünk a stratégiáról, a rádióban csak elmondtam a csapatnak, amit gondolok, de nem emiatt következett be a baleset, hanem mert Kimi túl optimista volt a belső íven. De nincs ezzel gond, agresszívnak kell lenni, a hibák pedig benne vannak, még ha most tönkre is tette ezzel a futamomat – nyilatkozta Leclerc, aki Norrishoz hasonlóan csalódottan ült le a pálya mellett a kiesése után. – Persze fáj, mert sokba került a csapatnak. Addig jó versenyünk volt, megvolt a tempónk, miközben

nagyon agresszívnak kellett lennem, hogy visszaszerezzem a helyeket, amiket az első biztonsági autós fázis alatt szerencsétlen módon elveszítettem.

Nagyjából mindent jól csináltunk, ezért sajnálatos, hogy ez történt.