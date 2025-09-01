Rendkívüli

Forma-1 Holland NagydíjCharles LeclercFerrariF1-es futamLando NorrisLewis Hamilton

A súlyosan megbüntetett Hamilton tagad, a világbajnok szerint a baleset okozója nem F1-be való

A 2025. évi Forma–1-es Holland Nagydíjon három pilóta nem tudott célba érni, ők viszont mind az élmezőny tagjai voltak. Lewis Hamilton a saját, míg ferraris csapattársa, Charles Leclerc egy riválisa hibájából szenvedett balesetet. Lando Norrisnak pedig az autója hibásodott meg a hajrában, ezzel komoly lépéshátrányba került a világbajnoki címért zajló csatában Oscar Piastrival szemben. A zandvoorti futam után mindhárom pórul járt pilóta nyilatkozott a történtekről.

Wiszt Péter
2025. 09. 01. 5:17
Lando Norris hiába állt jobban a Ferrariknál, ő is nulla ponttal zárta a Holland Nagydíjat (Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou)
A Forma–1-es Holland Nagydíj első harmadának végén Lewis Hamilton csúszott meg a némileg vizessé vált pályán, és a falnak csapta az autóját. A futamtáv háromnegyedénél ferraris csapattársa, Charles Leclerc a bokszkiállása után járt pórul, a mercedeses Andrea Kimi Antonelli kiütötte őt a zandvoorti versenyből. A hajrában harmadszor is be kellett jönnie a biztonsági autónak, de ezúttal nem baleset miatt: a második helyen zavartalanul autózó Lando Norris alatt elfüstölt a McLaren.

Lewis Hamilton, Charles Leclerc és Lando Norris (b–j), a Forma–1-es Holland Nagydíj legnagyobb vesztesei
Lewis Hamilton, Charles Leclerc és Lando Norris (b–j), a Forma–1-es Holland Nagydíj legnagyobb vesztesei (Fotó: AFP)

Lando Norris vb-címe ment el a Holland Nagydíjon?

Míg a Ferrari maradt a konstruktőri tabella második helyén, a wokingiak brit pilótája jobban bánhatja a történteket, hiszen a futamot megnyerő csapattársa, Oscar Piastri mögött 34 pontosra nőtt a hátránya az egyéni világbajnokság élén.

– Képtelenség előzni itt, úgyhogy jó versenyem volt ma, mert elégedett lehettem, hogy 1,5–2 másodpercen belül tudtam maradni a futam nagy részében. Ám ez nem ért semmit, mert nem tudtam előzni, Oscar megérdemelte a győzelmet. Ez nem az én hétvégém volt, balszerencsés voltam a pole-harcban és most is, de ilyen az élet: lenyelem és továbblépek – mondta a második helyről rajtoló Norris a leintés után a Sky Sports-nak. 

– Nem sok minden jár a fejemben, most csak egy hamburgerre vágyom, hogy aztán hazamehessek.

Charles Leclerc első kiesése tavaly június óta

A két Ferrari-pilóta, Hamilton és Leclerc is stabil pontszerző volt eddig 2025-ben, a Holland Nagydíj mindkettejük esetében az első futam volt idén, amelyen nem értek célba. A futam nagy részében George Russell-lel (Mercedes) harcoló monacói versenyző az Antonelli által okozott kiesésével maradt az összetett ötödik helyén, de keserű szájízzel utazhat a Ferrari hazájába, Monzába. 

Az 1997-es világbajnok Jacques Villeneuve Forma–4-ben látható hibának nevezte a Mercedes-pilóta manőverét,

és a balul sikerült időmérője után ismét kiemelte, még nem feltétlenül van helye az F1 mezőnyében – ám ez Leclerc-t nem vigasztalta.

– Beszélhetünk a stratégiáról, a rádióban csak elmondtam a csapatnak, amit gondolok, de nem emiatt következett be a baleset, hanem mert Kimi túl optimista volt a belső íven. De nincs ezzel gond, agresszívnak kell lenni, a hibák pedig benne vannak, még ha most tönkre is tette ezzel a futamomat – nyilatkozta Leclerc, aki Norrishoz hasonlóan csalódottan ült le a pálya mellett a kiesése után. – Persze fáj, mert sokba került a csapatnak. Addig jó versenyünk volt, megvolt a tempónk, miközben

nagyon agresszívnak kellett lennem, hogy visszaszerezzem a helyeket, amiket az első biztonsági autós fázis alatt szerencsétlen módon elveszítettem.

 Nagyjából mindent jól csináltunk, ezért sajnálatos, hogy ez történt.

Lewis Hamilton Forma–1-es hullámzása folytatódott

A hétszeres világbajnok továbbra is vár az első ferraris dobogójára, a kieséséig sem volt esélye igazán jó helyezés elérésére. A falnak ütközés után még elnézést kért a csapatrádión, de utólag tagadta, hogy ő hibázott volna.

– Nem igazán értem, vissza kell néznem, de amint rámentem a döntött ívre, az autó hátulja kicsúszott és már nem tudtam megmenteni. Kissé ideges volt az autó hátulja, de szerintem ezen a hétvégén valódi előrelépést értünk el, és a tempóm elég jónak nézett ki. Közeledtem George-ra, és szerintem tudtam hozni az előttem levő néhány autó tempóját. 

Nagyon szokatlan, hogy nem fejezek be egy versenyt és már ilyen korán kiesem

– értékelt Hamilton a futamot követően a Sky Sports-nak, majd az F1 TV-nek hozzátette: – Nem normális, hogy balesetet szenvedek egy versenyen, úgyhogy nem igazán tudok erről többet mondani.

A Forma–1-es idény ezen a héten, szeptember 5. és 7. között Olasz Nagydíjjal folytatódik, ezzel együtt még kilenc versenyhétvégét rendeznek 2025-ben. Vasárnap este az is kiderült, hogy 

Hamilton Monzára rajtbüntetéssel érkezik: a futamon majd öt hellyel hátrébbról indulhat, mint ahol az időmérőn végez.

Ennek oka, hogy még a zandvoorti verseny előtt, a Ferrarijával a bemelegítő köröket teljesítve többször figyelmen kívül hagyta sárga zászlós fázist, és nem lassított alatta, majd a bokszutcába menet sem fékezett eléggé.

A Forma–1-es Holland Nagydíj pontszerzői:

  1. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
  2. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  3. Isack Hadjar (francia, Racing Bulls)
  4. George Russell (brit, Mercedes)
  5. Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
  6. Oliver Bearman (brit, Haas)
  7. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 
  8. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
  9. Cunoda Juki (japán, Red Bull)
  10. Esteban Ocon (francia, Haas)

 

 

