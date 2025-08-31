Forma-1holland nagydíjPiastriMcLaren

Piastri a legjobbkor érte el a csúcsformát, de vajon megismétlődhet az, ami a Hungaroringen?

A Forma–1-es Holland Nagydíj hétvégéjét egészen az időmérőig a McLaren pilótája, Lando Norris uralta, a kvalifikáción azonban őrségváltás történt az élen. A világbajnoki pontversenyt kilencpontnyi előnnyel vezető Oscar Piastri a rajtsorrendről döntő szakasz végén tudta megelőzni márkatársát, így az élről indulhat a vasárnapi versenyen. Nagy kérdés, hogy Zandvoortban megismétlődik-e ugyanaz, amit az előző, magyar futamon láthattunk.

Hatos Szabolcs
2025. 08. 31. 6:05
Piastri elégedett lehet, hiszen rajtelsőként várhatja a Holland Nagydíjat. Fotó: NurPhoto/Piotr Zajac
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tizenkét ezred. Mindössze ennyi döntött Piastri javára a Holland Nagydíj szombati időmérőjén, ez azonban éppen egy rajthelynyi előnyt jelent a bajnoki pontversenyt vezető ausztrálnak csapattársával, egyben vb-riválisával, Lando Norrisszal szemben. A bajnokság 15. versenyhétvégéjének otthont adó helyszínen ez sokat érhet, a pálya ugyanis kevés lehetőséget biztosít az előzésre.

Piastri a hétvége első fontos ütközetét megnyerte csapattársával szemben a Holland Nagydíjon
Piastri a hétvége első fontos ütközetét megnyerte csapattársával szemben a Holland Nagydíjon (Fotó: NurPhoto/Marcel van Dorst)

 

Piastri: „Van néhány változó, ami megkeverheti a lapokat”

Persze, pozíciót nyerni nem csak a pályán, kerék a kerék elleni küzdelemben lehet. Jó példa erre az F1 nyári szünet előtti, legutóbbi futama, a Magyar Nagydíj, ahol Piastri szintén Norris elől indult, a végén azonban a brit vehette át a győztesnek járó serleget, miután egy stratégiai „csellel”, maga mögé tudta utasítani ellenfelét. A Hungaroringen Norris elrontotta a rajtot, ezért visszaesett, ezt követően vállalta, hogy Piastrival ellentétben egy kerékcserével teljesíti a versenytávot.

Meglátjuk, mi vár ránk. Nyilván mindketten próbáljuk legyőzni a másikat minden hétvégén. Van néhány változó, ami megkeverheti a lapokat, szóval meglátjuk, mi történik vasárnap

 – idézte a Formula Piastrit, akit az időmérő edzés után arról kérdeztek, hogy számít-e újabb stratégiai harcra Zandvoortban.

A Forma–1-ben 2023 óta versenyző 24 éves bajnokaspiráns szombaton a kvalifikáció harmadik etapjában állt először az élre, és mivel Norris az utolsó körében nem tudott javítani, Piastri megőrizte rajtelsőségét.

– A megfelelő időben értem el a csúcsformámat – fedte fel a siker titkát Piastri.

Az egész hétvégén jól éreztem magam, csak volt néhány kanyar, ahol nem tudtam gyorsabban menni. Nem is tudtam azokban gyorsulni, de találtam máshol még egy kicsit. Rendkívül elégedett vagyok, de persze vasárnap osztják a pontokat. Úgy tűnt, kicsit trükkös ez a hétvége, szóval örülök ennek az eredménynek.

 

Norris élvezetes versenyre számít

A nagy rivális Norris érthetően csalódott volt, miután a hétvége eddigi kulcspillanatában leszorult az élről, de mint elmondta, jó pár kifejezetten erős köre is volt már Hollandiában, így nincs oka keseregni. A brit szerint apróságok is eredményezhették a 12 ezrednyi differenciát, akár a gyorsköre alatt az egyenesben tapasztalható kisebb szembeszél is.

– Jó pozícióban vagyok, jó harcot vívunk egymással. Oscar jól vezet egész hétvégén, az egész szezonban, élvezetes lesz a vasárnapi futam. Hosszú a verseny, sok kör vár ránk, és majd meglátjuk, mit tartogat számunkra az időjárás – mondta el a Holland Nagydíj 2024-es győztese, utalva a korábbi előrejelzésekre, amelyek a csapadékot sem zárták ki vasárnapra.

Lando Norris of the McLaren F1 Team celebrates after qualifying for the Dutch GP, the 15th round of the Formula 1 World Championship, at Circuit Zandvoort in Zandvoort, North Holland, Netherlands, on August 30, 2025. (Photo by Andrea Diodato/NurPhoto) (Photo by Andrea Diodato / NurPhoto via AFP)
Lando Norris kilencpontnyi hátrányban van a vb-pontversenyben, így mindenképpen Piastri előtt kellene végeznie (Fotó: NurPhoto/Andrea Diodato)

 

A világbajnoki pontverseny élmezőnye 14 versenyhétvége után, a holland futam előtt:

  • 1. Piastri 284 pont
  • 2. Norris 275
  • 3. Verstappen 187

 

Verstappen a saját versenyére koncentrál

Harmadikként a helyi hős, a négyszeres világelső Max Verstappen zárt szombaton. A Red Bull hollandja 0.263 másodperces lemaradást gyűjtött össze, és „tiszta” körülmények között aligha veheti fel a versenyt a teljes szezonban domináns McLaren pilótáival. Ennek ellenére sincs letörve, sőt, kifejezetten feldobja, hogy hazai környezetben versenyezhet.

– A közönség energiája egész hétvégén csodálatos volt, és mindig különleges ennyi narancssárgát látni – jelentette ki a címvédő, aki tisztában van a McLaren tempójával. – Nagyon gyorsak, szóval fontos, hogy a saját versenyünkre fókuszáljunk, de ez egy jó lépés előre, szóval remélem, hogy meg tudjuk tartani ezt vasárnap a versenyen is.

Formula 1 driver Max Verstappen of Red Bull Racing participates in the free practice and qualification at the Formula 1 circuit in Zandvoort, Netherlands, on August 30, 2025, for the Formula One Zandvoort Saturday 2025 season 2025-2026. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4images/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
Max Verstappen nem tartozik a győzelemre esélyes pilóták közé, mégis élvezi hazai hétvégéjét (Fotó: NurPhoto/Marcel van Dorst)

A 72 körös Holland Nagydíj vasárnap 15.00-kor kezdődik. Az M4 Sporton élőben láthatják!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Magyar Péter közéleti koporsójába a legjobb cimborája verte be az utolsó szöget

Felhévizy Félix avatarja

Vége a dalnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.