Piastri a legjobbkor érte el a csúcsformát, de vajon megismétlődhet az, ami a Hungaroringen?

Tizenkét ezred. Mindössze ennyi döntött Piastri javára a Holland Nagydíj szombati időmérőjén, ez azonban éppen egy rajthelynyi előnyt jelent a bajnoki pontversenyt vezető ausztrálnak csapattársával, egyben vb-riválisával, Lando Norrisszal szemben. A bajnokság 15. versenyhétvégéjének otthont adó helyszínen ez sokat érhet, a pálya ugyanis kevés lehetőséget biztosít az előzésre.

Piastri a hétvége első fontos ütközetét megnyerte csapattársával szemben a Holland Nagydíjon (Fotó: NurPhoto/Marcel van Dorst)

Piastri: „Van néhány változó, ami megkeverheti a lapokat”

Persze, pozíciót nyerni nem csak a pályán, kerék a kerék elleni küzdelemben lehet. Jó példa erre az F1 nyári szünet előtti, legutóbbi futama, a Magyar Nagydíj, ahol Piastri szintén Norris elől indult, a végén azonban a brit vehette át a győztesnek járó serleget, miután egy stratégiai „csellel”, maga mögé tudta utasítani ellenfelét. A Hungaroringen Norris elrontotta a rajtot, ezért visszaesett, ezt követően vállalta, hogy Piastrival ellentétben egy kerékcserével teljesíti a versenytávot.

Meglátjuk, mi vár ránk. Nyilván mindketten próbáljuk legyőzni a másikat minden hétvégén. Van néhány változó, ami megkeverheti a lapokat, szóval meglátjuk, mi történik vasárnap

– idézte a Formula Piastrit, akit az időmérő edzés után arról kérdeztek, hogy számít-e újabb stratégiai harcra Zandvoortban.

A Forma–1-ben 2023 óta versenyző 24 éves bajnokaspiráns szombaton a kvalifikáció harmadik etapjában állt először az élre, és mivel Norris az utolsó körében nem tudott javítani, Piastri megőrizte rajtelsőségét.

– A megfelelő időben értem el a csúcsformámat – fedte fel a siker titkát Piastri.

Az egész hétvégén jól éreztem magam, csak volt néhány kanyar, ahol nem tudtam gyorsabban menni. Nem is tudtam azokban gyorsulni, de találtam máshol még egy kicsit. Rendkívül elégedett vagyok, de persze vasárnap osztják a pontokat. Úgy tűnt, kicsit trükkös ez a hétvége, szóval örülök ennek az eredménynek.

Norris élvezetes versenyre számít

A nagy rivális Norris érthetően csalódott volt, miután a hétvége eddigi kulcspillanatában leszorult az élről, de mint elmondta, jó pár kifejezetten erős köre is volt már Hollandiában, így nincs oka keseregni. A brit szerint apróságok is eredményezhették a 12 ezrednyi differenciát, akár a gyorsköre alatt az egyenesben tapasztalható kisebb szembeszél is.