Holland Nagydíj: a vb-listavezető a legjobbkor állt az élre, övé az első rajtkocka

A pénteki két szabadedzésen látottak szerint folytatódott a holland versenyhétvége. A Forma–1 nyári szünete utáni első helyszín, a Holland Nagydíj nyitónapján, Zandvoortban a McLaren jelenleg kilencpontnyi lemaradással vb-második pilótája, Lando Norris volt a leggyorsabb, ezt követően a szombati, harmadik tréninget is a brit nyerte meg. Norris ekkor a mezőnyből egyedüliként tudott bekerülni 1:09 perc alá, 0.242 másodperccel volt jobb csapattársánál, a vb-éllovas Piastrinál.

Az időmérőig minden edzést Lando Norris nyert meg a Forma-1-es Holland Nagydíj hétvégéjén (Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki)

Egy Mercedes és egy Red Bull is elvérzett a harmadik szakasz előtt

A három edzés után szombat délután élesbe fordultak a dolgok, 15 órától napsütéses, száraz körülmények között kezdődött el az időmérő. Ennek első szakaszában az Aston Martin versenyzője, Lance Stroll hibázott, a kanadai megjárta a kavicságyat, és péntekhez hasonlóan újra összetörte autóját – a garázsba ugyan még vissza tudott menni, ám már nem tudta folytatni az edzést. A McLaren párosa hamar az élre állt, Norris, Piasri volt a sorrend az etap végén. Harmadikként a Mercedest vezető George Russell, negyeddikként a vb-címvédő Max Verstappen végzett. Franco Colapinto (Alpine), Nico Hülkenberg (Sauber), Esteban Ocon (Haas) és Oliver Bearman (Haas) esett ki.

Sokba került Lance Stroll hibája, a kanadai az utolsó helyről indulhat a Forma-1-es Holland Nagydíj vasárnapi futamán (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

A folytatásban Norris első próbálkozásra abszolút pályacsúcsot futott, és 1:08.874-es idejével az élre állt, mögé pedig besorolt Piastri. Az ő pozíciójuk nem volt veszélyben, könnyedén jutottak tovább a ásodik etapból – Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Cunoda Juki (Red Bull), Gabriel Bortoleto (Sauber), Pierre Gasly (Alpine) és Alex Albon (Williams) nem tudott beférkőzni a legjobb tíz közé, így ők a 11-15. helyről indulhatnak vasárnap.

Piastri a Holland Nagydíj rajtrácsának élén

Az időmérő harmadik, 12 perces szakasza már csak tíz versenyző részvételével zajlott, a két McLaren, valamint Verstappen és Russell mellett Lewis Hamilton és Charles Leclerc (mindkettő Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams), illetve Liam Lawson és Isac Hadjar (mindketten Racing Bulls) küzdhetett a minél előkelőbb pozícióért. Piastri kezdett jobban, az ausztrál elsőre kevéssel Norris elé került. A végén mindkét élmenő lágy gumikkal ment, de egyikük sem tudott javítani, így 0.012-es előnnyel Piastrié lett a rajtelsőség. Verstappen lett a harmadik, mellette meglepetésre a negyedik helyről Hadjar várhatja majd a piros lámpák kialvását.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Piastri pips Norris to pole with Verstappen giving it everything to seize P3 👏#F1 #DutchGP pic.twitter.com/J7dUQg3MfZ — Formula 1 (@F1) August 30, 2025