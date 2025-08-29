Forma-1Max VerstappenAston MartinLance Stroll

Videón a Forma–1 rémisztő balesete, rommá tört az autó, Verstappen is megijedt

Rémisztő balesetet szenvedett Lance Stroll a Holland Nagydíj második szabadedzésén pénteken. A Forma–1 kanadai versenyzője nagy sebességgel egyenesen a falnak csapódott, és az Aston Martin rommá tört alatta.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 17:39
Ijesztő képet festett Lance Stroll Aston Martinja a Forma–1 nagy balesete után Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
Alig több mint tíz perc telt el a Forma–1 zaandvorti második szabadedzéséből, amikor ijesztő baleset történt. Lance Stroll a harmadik kanyarban nagy sebességgel a falnak csapódott. A kanadai pilóta szerencsére megúszta a balesetet, sértetlenül szállt ki az autóból, de az Aston Martin alaposan összetört.

Lance Stroll megúszta az ijesztő balesetet a Forma–1-ben, az Aston Martin nem
Lance Stroll megúszta az ijesztő balesetet a Forma–1-ben, az Aston Martin nem. Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Stroll becsapódása elsőre olyan rémisztőnek tűnt, hogy Max Verstappen is beszólt a rádión a csapatának, hogy megsérült-e a kanadai, érdeklődött a hogyléte felől. Nem lett nagyobb dráma a dologból, negyedóra alatt eltakarították a romokat és folytatódott a szabadedzés.

Íme a rémisztő baleset az F1-ben:


Norris volt a leggyorsabb, Alonso szárnyalt a másik Aston Martinnal

A McLarennel versenyző brit Lando Norris volt a leggyorsabb. A világbajnoki pontversenyben második pilóta mögött a kétszeres vb-győztes spanyol Fernando Alonso érte el a második legjobb köridőt a másik Aston Martinnal, míg a harmadik helyen Norris csapattársa, a vb-éllovas ausztrál Oscar Piastri zárt.

A Forma–1-es programban szombaton a harmadik szabadedzést, majd az időmérőt rendezik meg Zandvoortban.
 

