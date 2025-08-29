Forma-1 Holland NagydíjForma-1 előzeteszandvoortMax VerstappenMcLaren

Teljes káosszal folytatódik a Forma–1, de ezúttal nem Verstappen miatt

A majdnem négyhetes nyári szünet után folytatódik a Forma–1 2025-ös idénye. A mezőny ezúttal Zandvoortba látogat – jellemzően a Holland Nagydíj Max Verstappen miatt különösen érdekes. Idén viszont szinte garantált az eső akár a teljes hétvégén, ez pedig ezen a pályán nagy káoszt és – a McLaren sajnálatára – az erőviszonyok felborítását okozhatja.

Wiszt Péter
2025. 08. 29. 5:27
Max Verstappen negyedszer nyerné meg a Forma–1-es Holland Nagydíjat (Fotó: AFP/John Thys)
Gyorsan elillant az elmúlt néhány hét, hiszen mintha csak nemrég lett volna a 40. Magyar Nagydíj versenyhétvégéje. A jövőre új néven induló McLaren a Hungaroringen is kettős győzelmet aratott, így a konstruktőrök között már egy egység híján háromszáz pont a címvédő előnye. Az egyéni pontverseny azonban továbbra is rendkívül kiélezett, ugyanis Oscar Piastri mindössze kilenc ponttal vezet csapattársa, Lando Norris előtt. A négyszeres világbajnok Max Verstappen lemaradása viszont már majdnem száz pont, és az sem mellette szól, hogy az elmúlt négy versenyen nem állt dobogóra – ilyen 2018 eleje óta nem fordult vele elő. A Red Bull pilótája a következő napokban hazai pályán bizonyíthat, a mezőny ugyanis Zandvoortba, a Forma–1-es Holland Nagydíj hétvégéjére utazott. Mivel 2026 után a tervek szerint már nem lesz hollandiai futam, ez alighanem Verstappen utolsó előtti ilyen lehetősége.

Max Verstappen a formája ellenére a Forma–1-es Holland Nagydíj egyik esélyese
Max Verstappen a formája ellenére a Forma–1-es Holland Nagydíj egyik esélyese (Fotó: Csudai Sándor)

Miután 1986 és 2020 között nem rendeztek futamot Hollandiában, kevésbé meglepő, hogy a jelenlegi mezőnyből csak ketten diadalmaskodtak korábban itt: Max Verstappen 2021 és 2023 között háromszor – mindegyik alkalommal hatalmas magabiztossággal –, Lando Norris pedig tavaly nyerte meg a versenyt a pole-pozícióból indulva. Verstappen jelenleg éppen 44 rajtelsőséggel áll, a szintén négyszeres vb-győztes Sebastian Vettel is éppen ugyanennyit szerzett a Red Bull-lal.

Eső is segítheti Verstappent a zandvoorti hétvégén

Az eddigi 34 Holland Nagydíjból 26-ot nyertek meg az első sorból indulva, de jó esély van arra, hogy az idei lesz a kilencedik kivétel: minden jel arra mutat, hogy hetedik alkalommal is esős futamot rendeznek Zandvoortban. 

A legutóbbira 2023-ban került sor, akkor ez három biztonsági autós fázist és egy piros zászlóval történő megszakítást is jelentett – hasonló várható idén is.

Az időjárás-előrejelzés alapján ugyanis egyik nap sem lesz 20 Celsius-foknál magasabb a hőmérséklet, cserébe az erős szél és legalább nyolcvanszázalékos valószínűséggel csapadék lesz a jellemző.

Az esőben általában remeklő Max Verstappent az is segítheti, hogy a Red Bull azon kevés élcsapat egyike, amely fejlesztésekkel (a McLarenhez hasonlóan specifikációváltással és padlólemez-átalakítással) érkezett Zandvoortba, a többi istálló közül inkább a mezőny hátsó részébe tartozóak autói estek át komolyabb változásokon.

– Nem gondolom, hogy a hátralevő pályák közül ez lesz számunkra a legjobb, de esőt is jósolnak, ami mindig okoz némi káoszt. Meglátjuk, mi lesz – nyilatkozta Verstappen a csütörtöki sajtónapon. – Talán a Forma–1-gyel már csak egyszer jövünk ide, de a pálya megmarad, nem igaz? 

Természetesen hiányozni fognak ezek a hétvégék a rengeteg drukkerrel, de nem arról van szó, hogy majd soha többé nem fogok itt versenyezni.

Sajnálatos, de az élet megy tovább.

Verstappen az eddigi négy hazai nagydíjából hármat megnyert, tavaly második lett
Verstappen az eddigi négy hazai nagydíjából hármat megnyert, tavaly második lett (Fotó: Csudai Sándor)

Piastri és Norris között megengedi a harcot a McLaren

A sajtónapon a Ferrari és a Mercedes pilótái is bizakodva, a következő napokat izgatottan várva nyilatkoztak, de a McLaren két versenyzőjéből sem hiányzott a jókedv a nyári szünet lezárultával. Lando Norris a kínai sprintidőmérőt és a kanadai futamot emelte ki, mint két olyan lényeges állomása a jelenlegi idénynek, amelyet másként csinálna.

– Jól kezdtem, de aztán voltak trükkös pillanatok, amelyeken elég sokat dolgoztunk a csapattal, hogy javuljunk és visszatérjünk a megfelelő útra. 

Ezt meg is tettük, ezért jó volt látni, hogy újra jól alakultak az eredményeim

jegyezte meg a brit pilóta. – De mindig vannak további dolgok, amelyeken igyekezhetünk javítani és erősebbé válni. És erről szól végső soron a Forma–1. Úgyhogy jól érzem magam, készen állok a folytatásra: egy valószínűleg hosszú, trükkös, kihívásokat jelentő második félidőre.

Csapattársát, a vb-éllovas Oscar Piastrit elsősorban azzal kapcsolatban kérdezték, hogy a Magyar Nagydíjat részben az eltérő stratégia miatt veszítette el Norrisszal szemben. Az ausztrál versenyző elárulta, a McLarennél továbbra sincs csapatutasítás, szabad a harc és a taktikaválasztás.

–Beszéltünk róla azóta, és úgy gondolom, végső soron vannak olyan versenyhelyzetek, hogy amikor egy csapaton belül a hátrébb lévő autónak sokkal kevesebb a veszítenivalója – mondta Piastri. – Szóval ez az aspektus mindig is jelen lesz, és szerintem igazságtalan lenne ezt semlegesíteni csak azért, hogy azonos stratégián legyenek. 

Voltak beszélgetések annak kapcsán, volt-e bármi, amit másképp csinálhattunk volna részemről, és ezek roppant produktív megbeszélések voltak, úgyhogy szerintem továbbra is szabadon választhatunk alternatív stratégiákat, ha ezt akarjuk.

Én viszont jelenleg csak igyekszem a következő tíz futamra koncentrálni és arra, hogyan tudnék ugyanúgy vagy akár még jobban teljesíteni, mint eddig.

Száraz körülmények között alighanem Zandvoortban is a McLaren pilótapárosának csatája döntene a futamgyőzelemről, az eső viszont joggal ad reményt a holland szurkolóknak – és mindenkinek, aki más csapat győzelmét szeretné látni a nyári szünet után.

Forma–1-es Holland Nagydíj, a hétvége menetrendje

  • péntek: 1. szabadedzés 12.30, 2. szabadedzés 16.00
  • szombat: 3. szabadedzés 11.30, időmérő 15.00
  • vasárnap: futam (72 kör) 15.00

 

