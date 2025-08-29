Teljes káosszal folytatódik a Forma–1, de ezúttal nem Verstappen miatt

Gyorsan elillant az elmúlt néhány hét, hiszen mintha csak nemrég lett volna a 40. Magyar Nagydíj versenyhétvégéje. A jövőre új néven induló McLaren a Hungaroringen is kettős győzelmet aratott, így a konstruktőrök között már egy egység híján háromszáz pont a címvédő előnye. Az egyéni pontverseny azonban továbbra is rendkívül kiélezett, ugyanis Oscar Piastri mindössze kilenc ponttal vezet csapattársa, Lando Norris előtt. A négyszeres világbajnok Max Verstappen lemaradása viszont már majdnem száz pont, és az sem mellette szól, hogy az elmúlt négy versenyen nem állt dobogóra – ilyen 2018 eleje óta nem fordult vele elő. A Red Bull pilótája a következő napokban hazai pályán bizonyíthat, a mezőny ugyanis Zandvoortba, a Forma–1-es Holland Nagydíj hétvégéjére utazott. Mivel 2026 után a tervek szerint már nem lesz hollandiai futam, ez alighanem Verstappen utolsó előtti ilyen lehetősége.

Max Verstappen a formája ellenére a Forma–1-es Holland Nagydíj egyik esélyese (Fotó: Csudai Sándor)

Miután 1986 és 2020 között nem rendeztek futamot Hollandiában, kevésbé meglepő, hogy a jelenlegi mezőnyből csak ketten diadalmaskodtak korábban itt: Max Verstappen 2021 és 2023 között háromszor – mindegyik alkalommal hatalmas magabiztossággal –, Lando Norris pedig tavaly nyerte meg a versenyt a pole-pozícióból indulva. Verstappen jelenleg éppen 44 rajtelsőséggel áll, a szintén négyszeres vb-győztes Sebastian Vettel is éppen ugyanennyit szerzett a Red Bull-lal.

Eső is segítheti Verstappent a zandvoorti hétvégén

Az eddigi 34 Holland Nagydíjból 26-ot nyertek meg az első sorból indulva, de jó esély van arra, hogy az idei lesz a kilencedik kivétel: minden jel arra mutat, hogy hetedik alkalommal is esős futamot rendeznek Zandvoortban.

A legutóbbira 2023-ban került sor, akkor ez három biztonsági autós fázist és egy piros zászlóval történő megszakítást is jelentett – hasonló várható idén is.

Az időjárás-előrejelzés alapján ugyanis egyik nap sem lesz 20 Celsius-foknál magasabb a hőmérséklet, cserébe az erős szél és legalább nyolcvanszázalékos valószínűséggel csapadék lesz a jellemző.

Az esőben általában remeklő Max Verstappent az is segítheti, hogy a Red Bull azon kevés élcsapat egyike, amely fejlesztésekkel (a McLarenhez hasonlóan specifikációváltással és padlólemez-átalakítással) érkezett Zandvoortba, a többi istálló közül inkább a mezőny hátsó részébe tartozóak autói estek át komolyabb változásokon.