Az F1 feledhetetlen előzése: 25 éve járatta Spában Mika Häkkinen a bolondját Michael Schumacherrel

Éppen 2000. augusztus 27-én, a belga Spában rendezett világbajnoki futamon a nézők arra lettek figyelmesek, hogy a pálya hosszú Kemmel egyenesében egyszer csak a Ferrari balra vág, a McLaren jobbra, közöttük a meglepett és bizonytalan BAR-Honda – majd a megközelítőleg 250-nel az aszfaltcsík közepén száguldó Riccardo Zonta mellett rakétaként zúgott el ugyanabban a pillanatban a világbajnoki címért harcoló Mika Häkkinen és Michael Schumacher. Az F1-ben előtte és utána is láttunk hasonló jelenetet, de ez már csak a két főszereplő miatt is a legemlékezetesebb előzések közé tartozik. Ha másért nem, hát azért, mert az akkor címvédő finn ezzel a csodamanőverrel nemcsak megelőzte német riválisát is, de a futamot is megnyerte, amivel hatpontos előnyre tett szert Schumacher előtt a vb-pontversenyben.

Az F1 talán legemlékezetesebb előzését megelőző pillanatok: Häkkinen és Schumacher utoléri Zontát Fotó: F1

Az F1 két nagy bajnokának egyik legnagyobb csatája volt a 25 évvel ezelőtti Belga Nagydíj

Erre a jelenetsorra mindkét világklasszis visszaemlékezett pályafutása végéig, ami ezt az előzést a két – akkor még kétszeres – világbajnok, két egymást már az F1 előtt is jól ismerő rivális nemes párharcának szimbólumává tette. Az egész viadal egyébként kettejükről szólt, hol a finn, hol a német állt az élen.

Mika Häkkinen: 21 kört vezetett – 1-12. (12 kör) / 23-27. (5 kör)/ 41-44. (4 kör)

Michael Schumacher: 23 kört vezetett – 13-22. (11 kör) / 28-40. (12 kör)

Mika Häkkinen a 18. győzelmét ünnepelte a 26. pole pozíciója után egy nappal

A McLaren csapat 130. győzelmét aratta a finn

A 2000-es év egyébként a fordulópont volt Michael Schumacher és Mika Häkkinen harmadik éve tartó küzdelmében, ugyanis amíg 1998-ban és 1999-ben a McLaren finn versenyzője lett a világbajnok – az előbbi esetben a német az utolsó versenyen bukott el ellene, az utóbbi évben Schumacher silverstone-i kettős lábtörése vetett véget a versengésüknek –, és az ezredforduló évében elképesztően szoros volt a csata kettejük között. Spába Häkkinen kétpontos előnnyel érkezett.

Häkkinen jobbról, míg Schumacher balról előzte a brazilt Fotó: F1

Az ikonikus előzés története – Häkkinen szemszögéből

A 2000-es Belga Nagydíj hatalmas csatát hozott a két vb-aspiráns között, rajtuk kívül senki egy centimétert sem autózott az élen a futam alatt. Häkkinen többször is előzési kísérletre szánta el magát, ám Schumacher a szabályos védekezés legszélső határáig elment a vezető pozíciója megtartása érdekében. A finn önmagához képest őrjöngött a rádióban, ám eljött a pillanat, és a két rivális a Kemmelben utolérte a BAR-Hondát terelgető Zontát.