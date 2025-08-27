Rendkívüli

Nem ért BL-főtáblát a Fradi bravúrja, marad megint az Európa-liga

F1Mika HäkkinenBelga NagydíjMichael Schumacherelőzés

Az F1 feledhetetlen előzése: 25 éve járatta Spában Mika Häkkinen a bolondját Michael Schumacherrel

Rengeteg felejthetetlen pillanata van a 75 éves Forma-1-nek, ám ezek közül is talán a legikonikusabb előzést éppen negyedszázaddal ezelőtt a legendás spai aszfaltcsíkon a kétszeres világbajnok Mika Häkkinen mutatta be. Az finn elképesztő manőverjének az elszenvedője egyrészt az adott pillanatban szintén előző hétszeres F1-világbajnok Michael Schumacher volt, másrészt az a brazil Ricardo Zonta, akit mindketten faképnél hagytak ugyanabban a pillanatban.

Molnár László
2025. 08. 27. 19:12
Szegény Zonta (középen), aki 250-nel száguldott, azt sem tudta, mi történik
Éppen 2000. augusztus 27-én, a belga Spában rendezett világbajnoki futamon a nézők arra lettek figyelmesek, hogy a pálya hosszú Kemmel egyenesében egyszer csak a Ferrari balra vág, a McLaren jobbra, közöttük a meglepett és bizonytalan BAR-Honda – majd a megközelítőleg 250-nel az aszfaltcsík közepén száguldó Riccardo Zonta mellett rakétaként zúgott el ugyanabban a pillanatban a világbajnoki címért harcoló Mika Häkkinen és Michael Schumacher. Az F1-ben előtte és utána is láttunk hasonló jelenetet, de ez már csak a két főszereplő miatt is a legemlékezetesebb előzések közé tartozik. Ha másért nem, hát azért, mert az akkor címvédő finn ezzel a csodamanőverrel nemcsak megelőzte német riválisát is, de a futamot is megnyerte, amivel hatpontos előnyre tett szert Schumacher előtt a vb-pontversenyben.

Az F1 talán legemlékezetesebb előzését megelőző pillanatok: Häkkinen és Schumacher utoléri Zontát
Az F1 két nagy bajnokának egyik legnagyobb csatája volt a 25 évvel ezelőtti Belga Nagydíj

Erre a jelenetsorra mindkét világklasszis visszaemlékezett pályafutása végéig, ami ezt az előzést a két – akkor még kétszeres – világbajnok, két egymást már az F1 előtt is jól ismerő rivális nemes párharcának szimbólumává tette. Az egész viadal egyébként kettejükről szólt, hol a finn, hol a német állt az élen.

  • Mika Häkkinen: 21 kört vezetett – 1-12. (12 kör) / 23-27. (5 kör)/ 41-44. (4 kör)
  • Michael Schumacher: 23 kört vezetett – 13-22. (11 kör) / 28-40. (12 kör)
  • Mika Häkkinen a 18. győzelmét ünnepelte a 26. pole pozíciója után egy nappal
  • A McLaren csapat 130. győzelmét aratta a finn

A 2000-es év egyébként a fordulópont volt Michael Schumacher és Mika Häkkinen harmadik éve tartó küzdelmében, ugyanis amíg 1998-ban és 1999-ben a McLaren finn versenyzője lett a világbajnok – az előbbi esetben a német az utolsó versenyen bukott el ellene, az utóbbi évben Schumacher silverstone-i kettős lábtörése vetett véget a versengésüknek –, és az ezredforduló évében elképesztően szoros volt a csata kettejük között. Spába Häkkinen kétpontos előnnyel érkezett.

Häkkinen jobbról, míg Schumacher balról előzte a brazilt
Az ikonikus előzés története – Häkkinen szemszögéből

A 2000-es Belga Nagydíj hatalmas csatát hozott a két vb-aspiráns között, rajtuk kívül senki egy centimétert sem autózott az élen a futam alatt. Häkkinen többször is előzési kísérletre szánta el magát, ám Schumacher a szabályos védekezés legszélső határáig elment a vezető pozíciója megtartása érdekében. A finn önmagához képest őrjöngött a rádióban, ám eljött a pillanat, és a két rivális a Kemmelben utolérte a BAR-Hondát terelgető Zontát.

– Ez lett a szerencsém. Általában nem hiszek a szerencsében, mert magadnak kell megdolgoznod érte a csapattal, de most egy lekörözött, Ricardo Zonta ott volt az egyenesben. Azt gondoltam: »Ez az! Ki kell használnom ezt a lehetőséget, most!« Ricardo furcsa módon a pálya közepén haladt. Nem a jobb szélén, nem a bal szélén, középen. Nagyon szokatlan volt. Amikor közelítettünk hozzá, Michael balra ment, ami logikus volt, mert a pálya másik oldala még nedves volt kicsit. 

Tudtam, hogy Michael a száraz ívet fogja választani, hogy jobb legyen a féktávja a Les Combes előtt. Amint világossá vált, hogy Michael balról fog előzni, én teljes gázzal jobbra mentem. De tudtam, hogy vissza kell térnem Michael ívére, amilyen gyorsan csak lehet, és a pálya száraz felén kell lennem a fékezéskor. 

Ez is történt, nagyszerű, nagyszerű érzés volt, amikor az egész megtörtént – elevenítette fel a kétszeres F1-es világbajnok a sportág egyik, ha nem a legemlékezetesebb előzését.

Häkkinen és Schumacher megbeszélték a futam után azonnal az előzés minden fázisát
A csatát Häkkinen nyerte, az év végi vb-címért a háborút Schumacher

Amikor felhozták a spái előzést, mindketten úgy vélekedtek, remek manőver volt.

„Nagyszerű előzés volt. Imádtam! Abban nem vagyok biztos, hogy Michael is…” – mosolygott Häkkinen a futam után. „Nem, klassz volt” – reagált elismerően a nyilvánvalóan csalódott Schumacher.

Häkkinen ezzel a fantasztikus előzéssel nyert és növelte a bajnoki előnyét, Schumacher veszített, és egyre nehezebb helyzetbe került a szezonban. Azonban a Ferrari klasszisa megrázta magát, a hátralévő négy futamot megnyerte, és ő lett a világbajnok 19 pontos előnnyel. 

Az ikonikus előzés:

