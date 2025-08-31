Ferrari-balesetek és drámai McLaren-kiesés az esővel tarkított Holland Nagydíjon

Mióta a Holland Nagydíj visszatért a Forma–1-es versenynaptárba, Max Verstappen (Red Bull) háromszor, tavaly pedig őt megelőzve Lando Norris (McLaren) egyszer győzött, ráadásul mindannyian a pole-pozícióból rajtolva nyerték meg a futamot. Idén utolsó előtti alkalommal utazott el a mezőny Zandvoortba, ahol nem meglepő módon a McLaren volt a leggyorsabb az első két napon – végül a világbajnoki éllovas Oscar Piastri volt a leggyorsabb az időmérőn, Norrist és Verstappent megelőzve. Noha előzetesen a teljes hétvégére esőt jósoltak a meteorológusok, végül a kvalifikációhoz hasonlóan a 72 körös versenyt is száraz körülmények között lehetett elkezdeni. A McLaren így jó eséllyel pályázhatta meg sorozatban az ötödik kettős győzelmét.
Piastri, Verstappen és Norris volt a sorrend a rajt után
Az élmezőnyből Verstappen kivételével mindenki közepes keverékű abroncsokon startolt, ő azonban ki tudta használni a lágy gumik által adott előnyöket, és ha nehezen is, de megelőzte Norrist. Ez nem tartott sokáig: a kilencedik körben már ismét a brit haladt előrébb, miközben szemerkélő esőt jósoltak a legtöbb csapatnál a rádión. Mögöttük Isack Hadjar (Racing Bulls) megőrizte a negyedik pozíciót, Charles Leclerc (Ferrari) pedig megelőzte George Russellt, míg Alexander Albon (Williams) öt helyet is javított a rajtnál.
Hamilton balesete után jött a biztonsági autó
Az első bokszkiállások előtt valóban elkezdett cseperészni az eső, de nem volt szükség átmeneti esőgumikra. Piastri és Norris között bő három másodperc volt a különbség, Verstappen lemaradása pedig már 15 másodperc felett járt – ez azonban nem számított,
a 23. körben ugyanis Lewis Hamilton a vizesebbé vált pályán falnak csapta a Ferrariját, és jöhetett a biztonsági autó.
Akik már túlestek a kerékcserén, pórul jártak, így Leclerc is visszaesett Russell mögé – az első hat helyezett tehát a rajtnál látott sorrendben, a közepeseket választó Verstappen kivételével egyaránt kemény abroncsokon folytatta a futamot.
Az újraindítást követően Liam Lawson (Racing Bulls) és Carlos Sainz (Williams) ütötte ki egymást a pontszerző helyekről a mezőny végére, némileg meglepő módon ezért a spanyolt sújtották 10 másodperces időbüntetéssel. A verseny folytatódhatott, bár a törmelékek miatt rövid ideig szükség volt virtuális biztonsági autós fázisra. A VSC-szakasz leteltével Leclerc volt szemfüles, és ismét megelőzte Russellt az ötödik helyért – a verseny után vizsgálták az incidensüket. Ezután mögötte haladó olasz társa gyorsabb volt a britnél, így a Mercedes csapatutasítására Andrea Kimi Antonelli a 41. körben elment Russell mellett.