Ferrari-balesetek és drámai McLaren-kiesés az esővel tarkított Holland Nagydíjon

A 2025. évi Forma–1-es Holland Nagydíj vasárnapi, zandvoorti futamát Oscar Piastri nyerte. A McLaren világbajnoki éllovas ausztrál versenyzője mellett a Red Bull-os Max Verstappen és a Racing Bulls-os Isack Hadjar végzett a dobogós helyeken. Az immáron 34 pontos hátrányban lévő Lando Norris a futam hajrájában műszaki hiba miatt kiesett, a két Ferrari – Charles Leclerc és Lewis Hamilton – pedig baleset miatt nem szerzett pontot.

Wiszt Péter
2025. 08. 31. 16:42
A Forma–1-es Holland Nagydíj rajtja után Max Verstappen megelőzte az egyik McLarent (Fotó: AFP/John Thys)
Mióta a Holland Nagydíj visszatért a Forma–1-es versenynaptárba, Max Verstappen (Red Bull) háromszor, tavaly pedig őt megelőzve Lando Norris (McLaren) egyszer győzött, ráadásul mindannyian a pole-pozícióból rajtolva nyerték meg a futamot. Idén utolsó előtti alkalommal utazott el a mezőny Zandvoortba, ahol nem meglepő módon a McLaren volt a leggyorsabb az első két napon – végül a világbajnoki éllovas Oscar Piastri volt a leggyorsabb az időmérőn, Norrist és Verstappent megelőzve. Noha előzetesen a teljes hétvégére esőt jósoltak a meteorológusok, végül a kvalifikációhoz hasonlóan a 72 körös versenyt is száraz körülmények között lehetett elkezdeni. A McLaren így jó eséllyel pályázhatta meg sorozatban az ötödik kettős győzelmét.

A Forma–1-ben négyszeres világbajnok Max Verstappen a hazai, Holland Nagydíjon is a két McLaren, Oscar Piastri és Lando Norris mögött rajtolhatott
A Forma–1-ben négyszeres világbajnok Max Verstappen a hazai, Holland Nagydíjon is a két McLaren, Oscar Piastri és Lando Norris mögött rajtolhatott (Fotó: AFP/John Thys)

Piastri, Verstappen és Norris volt a sorrend a rajt után

Az élmezőnyből Verstappen kivételével mindenki közepes keverékű abroncsokon startolt, ő azonban ki tudta használni a lágy gumik által adott előnyöket, és ha nehezen is, de megelőzte Norrist. Ez nem tartott sokáig: a kilencedik körben már ismét a brit haladt előrébb, miközben szemerkélő esőt jósoltak a legtöbb csapatnál a rádión. Mögöttük Isack Hadjar (Racing Bulls) megőrizte a negyedik pozíciót, Charles Leclerc (Ferrari) pedig megelőzte George Russellt, míg Alexander Albon (Williams) öt helyet is javított a rajtnál.

Hamilton balesete után jött a biztonsági autó

Az első bokszkiállások előtt valóban elkezdett cseperészni az eső, de nem volt szükség átmeneti esőgumikra. Piastri és Norris között bő három másodperc volt a különbség, Verstappen lemaradása pedig már 15 másodperc felett járt – ez azonban nem számított, 

a 23. körben ugyanis Lewis Hamilton a vizesebbé vált pályán falnak csapta a Ferrariját, és jöhetett a biztonsági autó.

Akik már túlestek a kerékcserén, pórul jártak, így Leclerc is visszaesett Russell mögé – az első hat helyezett tehát a rajtnál látott sorrendben, a közepeseket választó Verstappen kivételével egyaránt kemény abroncsokon folytatta a futamot.

Az újraindítást követően Liam Lawson (Racing Bulls) és Carlos Sainz (Williams) ütötte ki egymást a pontszerző helyekről a mezőny végére, némileg meglepő módon ezért a spanyolt sújtották 10 másodperces időbüntetéssel. A verseny folytatódhatott, bár a törmelékek miatt rövid ideig szükség volt virtuális biztonsági autós fázisra. A VSC-szakasz leteltével Leclerc volt szemfüles, és ismét megelőzte Russellt az ötödik helyért – a verseny után vizsgálták az incidensüket. Ezután mögötte haladó olasz társa gyorsabb volt a britnél, így a Mercedes csapatutasítására Andrea Kimi Antonelli a 41. körben elment Russell mellett.

Leclerc- és Norris-kiesés a zandvoorti futam hajrájában

A táv háromnegyedéhez érve az eső teljesen elállt, és 

Leclerc éppen átesett a második kerékcseréjén, a bokszból kihajtva pedig Antonelli ütötte őt ki, így a másik Ferrarinak is véget ért a futama.

Ismét jött a biztonsági autó, az élmezőny pedig így magabiztosabban cserélhetett kereket, és a McLarenek kivételével az élmezőny lágyakra váltott. A Mercedes fiatal olasz pilótája Sainzhoz hasonlóan 10 másodperces büntetést kapott.

Verstappenék hiába voltak gumielőnyben, az utolsó körökben sem igazán fenyegették a McLareneket, ahogyan Norris sem tudta támadni Piastrit. A 65. körben viszont jött a még nagyobb dráma: 

Lando Norris alatt műszaki hiba miatt füstölt, majd megállt az autó, így a brit pilóta kiesett, és harmadszor is jöhetett a biztonsági autó.

Az utolsó négy körre még újraindították a mezőnyt, és újra elkezdett szemerkélni az eső, de ez már nem befolyásolta a végeredményt, ami az eredetileg hatodikként célba érő Antonelli büntetése miatt megváltozott. A franciák húszéves újonca, Hadjar pedig első F1-es dobogóját szerezte.

A Forma–1-es Holland Nagydíj pontszerzői:

  1. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
  2. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  3. Isack Hadjar (francia, Racing Bulls)
  4. George Russell (brit, Mercedes)
  5. Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
  6. Oliver Bearman (brit, Haas)
  7. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 
  8. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
  9. Cunoda Juki (japán, Red Bull)
  10. Esteban Ocon (francia, Haas)

Az egyéni pontversenyben az éllovas Piastrinak 309 pontja van, mögötte Norris 275-tel a második, míg Verstappen 205 egységgel a harmadik helyen áll. A konstruktőrök között az 584 pontos McLaren óriási előnnyel vezet a második, 260 egységgel rendelkező Ferrari előtt. Az idény jövő héten, szeptember 5. és 7. között a monzai Olasz Nagydíjjal folytatódik.

