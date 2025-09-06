Meglepő végeredmény a Forma–1 időmérőjén, de a rajtsorrend biztosan megváltozik

Az első szabadedzés Lewis Hamilton (Ferrari), míg a második gyakorlás Lando Norris (McLaren) elsőségét hozta pénteken a legendás monzai versenypályán, mindkétszer Charles Leclerc (Ferrari) zárt a második helyen. A Forma–1-es Olasz Nagydíj időmérője előtt az utolsó, harmadik edzésen is Norris zárt az élen Leclerc előtt, de a teljes mezőny egy másodpercen belül volt – így is a konstruktőri címvédő és világbajnoki éllovas wokingiak, azaz Lando Norris és Oscar Piastri várhatták fő esélyesként a vasárnapi futam rajtrácsáról döntő kvalifikációt.

Tavaly Lando Norris nyerte meg a Forma–1-es Olasz Nagydíj időmérőjét, de akkor a monzai futam Charles Leclerc győzelmével zárult (Fotó: Csudai Sándor)

Norris megmenekült a Q2-es kieséstől

A száraz körülmények között rendezett monzai időmérő 18 perces első szakaszában George Russell (Mercedes) közepes keverékű abroncsokon volt a leggyorsabb, és ugyan a Zandvoortban történelmi dobogót szerző Isack Hadjar (Racing Bulls) mindössze 503 ezreddel maradt el tőle, egy hibájának is köszönhetően így kiesett. A negyedórás Q2-ben Norris elrontotta az első gyors körét, ezért muszáj volt javítania, és másodszorra is gondot jelentett a továbbjutást érő idő teljesítése, de az utolsó pillanatban mégis megmenekült. Max Verstappen (Red Bull) 1:19,140-es idővel lett a Q2 nyertese, ezzel ő is bejelentkezett a pole-ra.

A nervy time for Norris in Q2 but he's through 😰#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/Xlhg32sgmy — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

Verstappen megdöntötte Hamilton monzai pályacsúcsát, új F1-es körrekord

A versenynaptár leggyorsabb pályáján rendezett időmérő utolsó, 12 perces etapjának első gyors körei után Verstappen 1:18,923-as idővel vezetett Leclerc, a vb-éllovas Piastri, Hamilton és Russell előtt, Norris csupán a hetedik helyen kezdett.

A hajrában többen is javítottak, de Norris a legnagyobbat (1:18,869), Verstappennek viszont erre is volt válasza, és 1:18,792-vel az övé lett a pole-pozíció.

A 45. F1-es pole-ját szerző Verstappen a sikerével megelőzte a szintén négyszeres világbajnok Sebastian Vettelt (44) a Red Bull rajtelsőségeit szerző pilóták rangsorában.

Az ötödikként záró Lewis Hamilton két okból is bánhatta a történteket:

Megdőlt a 2020-ban 264,362 kilométer per órás átlagsebességgel futott 1:18,887-es körrekordja, így már nem az övé a pályacsúcs, egyben a Forma–1 történetének leggyorsabb köre.

A múlt heti Holland Nagydíjról magával hozott egy öt rajthelyes büntetést, így a rajtsorrend biztosan változni fog az időmérő végeredményéhez képest.

Az elmúlt öt év egyikében sem tudta futamgyőzelemre váltani a monzai pole-pozíciót az, aki az élről indult a vasárnapi versenyen. Verstappen ezt a sorozatot próbálhatja megtörni, az Olasz Nagydíj az 53 körös futammal vasárnap 15 órától zárul.