Időmérő F1Forma-1 Olasz Nagydíjkvalifikáció

Meglepő végeredmény a Forma–1 időmérőjén, de a rajtsorrend biztosan megváltozik

A 2025. évi Forma–1-es Olasz Nagydíj időmérőjét Max Verstappen nyerte. A Red Bull holland versenyzője karrierje 45., idei ötödik pole-pozícióját szerezte a monzai pályán szombaton, így ő indulhat az élről a vasárnapi futamon.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 17:05
Lewis Hamilton hiába jutott be a Q3-ba, nem lehet igazán elégedett az első monzai időmérőjével Ferrari-pilótaként (Fotó: AFP/Philippe Lopez)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az első szabadedzés Lewis Hamilton (Ferrari), míg a második gyakorlás Lando Norris (McLaren) elsőségét hozta pénteken a legendás monzai versenypályán, mindkétszer Charles Leclerc (Ferrari) zárt a második helyen. A Forma–1-es Olasz Nagydíj időmérője előtt az utolsó, harmadik edzésen is Norris zárt az élen Leclerc előtt, de a teljes mezőny egy másodpercen belül volt – így is a konstruktőri címvédő és világbajnoki éllovas wokingiak, azaz Lando Norris és Oscar Piastri várhatták fő esélyesként a vasárnapi futam rajtrácsáról döntő kvalifikációt.

Tavaly Lando Norris nyerte meg a Forma–1-es Olasz Nagydíj időmérőjét, de akkor a monzai futam Charles Leclerc győzelmével zárult
Tavaly Lando Norris nyerte meg a Forma–1-es Olasz Nagydíj időmérőjét, de akkor a monzai futam Charles Leclerc győzelmével zárult (Fotó: Csudai Sándor)

Norris megmenekült a Q2-es kieséstől

A száraz körülmények között rendezett monzai időmérő 18 perces első szakaszában George Russell (Mercedes) közepes keverékű abroncsokon volt a leggyorsabb, és ugyan a Zandvoortban történelmi dobogót szerző Isack Hadjar (Racing Bulls) mindössze 503 ezreddel maradt el tőle, egy hibájának is köszönhetően így kiesett. A negyedórás Q2-ben Norris elrontotta az első gyors körét, ezért muszáj volt javítania, és másodszorra is gondot jelentett a továbbjutást érő idő teljesítése, de az utolsó pillanatban mégis megmenekült. Max Verstappen (Red Bull) 1:19,140-es idővel lett a Q2 nyertese, ezzel ő is bejelentkezett a pole-ra.

Verstappen megdöntötte Hamilton monzai pályacsúcsát, új F1-es körrekord

A versenynaptár leggyorsabb pályáján rendezett időmérő utolsó, 12 perces etapjának első gyors körei után Verstappen 1:18,923-as idővel vezetett Leclerc, a vb-éllovas Piastri, Hamilton és Russell előtt, Norris csupán a hetedik helyen kezdett. 

A hajrában többen is javítottak, de Norris a legnagyobbat (1:18,869), Verstappennek viszont erre is volt válasza, és 1:18,792-vel az övé lett a pole-pozíció.

A 45. F1-es pole-ját szerző Verstappen a sikerével megelőzte a szintén négyszeres világbajnok Sebastian Vettelt (44) a Red Bull rajtelsőségeit szerző pilóták rangsorában.

Az ötödikként záró Lewis Hamilton két okból is bánhatta a történteket:

  • Megdőlt a 2020-ban 264,362 kilométer per órás átlagsebességgel futott 1:18,887-es körrekordja, így már nem az övé a pályacsúcs, egyben a Forma–1 történetének leggyorsabb köre.
  • A múlt heti Holland Nagydíjról magával hozott egy öt rajthelyes büntetést, így a rajtsorrend biztosan változni fog az időmérő végeredményéhez képest.

Az elmúlt öt év egyikében sem tudta futamgyőzelemre váltani a monzai pole-pozíciót az, aki az élről indult a vasárnapi versenyen. Verstappen ezt a sorozatot próbálhatja megtörni, az Olasz Nagydíj az 53 körös futammal vasárnap 15 órától zárul.

A Forma–1-es Olasz Nagydíj időmérőjének végeredménye:

  1. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  2. Lando Norris (brit, McLaren)
  3. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
  4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  5. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) – Hamilton öt hellyel hátrébbról rajtolhat
  6. George Russell (brit, Mercedes)
  7. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  8. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
  9. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
  10. Cunoda Juki (japán, Red Bull)
  11. Oliver Bearman (brit, Haas)
  12. Nico Hülkenberg (német, Sauber)
  13. Carlos Sainz (spanyol, Williams)
  14. Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
  15. Esteban Ocon (francia, Haas)
  16. Isack Hadjar (francia, Racing Bulls)
  17. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
  18. Franco Colapinto (argentin, Alpine)
  19. Pierre Gasly (francia, Alpine)
  20. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekKrúbi

Kezdhetünk félni? Erőszak és durva agresszió, Krúbi már akasztani akar

Csépányi Balázs avatarja

Mit képzel magáról ez a kis nyikhaj?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu