Meglepő végeredmény a Forma–1 időmérőjén, de a rajtsorrend biztosan megváltozik

Az első szabadedzés Lewis Hamilton (Ferrari), míg a második gyakorlás Lando Norris (McLaren) elsőségét hozta pénteken a legendás monzai versenypályán, mindkétszer Charles Leclerc (Ferrari) zárt a második helyen. A Forma–1-es Olasz Nagydíj időmérője előtt az utolsó, harmadik edzésen is Norris zárt az élen Leclerc előtt, de a teljes mezőny egy másodpercen belül volt – így is a konstruktőri címvédő és világbajnoki éllovas wokingiak, azaz Lando Norris és Oscar Piastri várhatták fő esélyesként a vasárnapi futam rajtrácsáról döntő kvalifikációt.
Norris megmenekült a Q2-es kieséstől
A száraz körülmények között rendezett monzai időmérő 18 perces első szakaszában George Russell (Mercedes) közepes keverékű abroncsokon volt a leggyorsabb, és ugyan a Zandvoortban történelmi dobogót szerző Isack Hadjar (Racing Bulls) mindössze 503 ezreddel maradt el tőle, egy hibájának is köszönhetően így kiesett. A negyedórás Q2-ben Norris elrontotta az első gyors körét, ezért muszáj volt javítania, és másodszorra is gondot jelentett a továbbjutást érő idő teljesítése, de az utolsó pillanatban mégis megmenekült. Max Verstappen (Red Bull) 1:19,140-es idővel lett a Q2 nyertese, ezzel ő is bejelentkezett a pole-ra.
Verstappen megdöntötte Hamilton monzai pályacsúcsát, új F1-es körrekord
A versenynaptár leggyorsabb pályáján rendezett időmérő utolsó, 12 perces etapjának első gyors körei után Verstappen 1:18,923-as idővel vezetett Leclerc, a vb-éllovas Piastri, Hamilton és Russell előtt, Norris csupán a hetedik helyen kezdett.
A hajrában többen is javítottak, de Norris a legnagyobbat (1:18,869), Verstappennek viszont erre is volt válasza, és 1:18,792-vel az övé lett a pole-pozíció.
A 45. F1-es pole-ját szerző Verstappen a sikerével megelőzte a szintén négyszeres világbajnok Sebastian Vettelt (44) a Red Bull rajtelsőségeit szerző pilóták rangsorában.
Az ötödikként záró Lewis Hamilton két okból is bánhatta a történteket:
- Megdőlt a 2020-ban 264,362 kilométer per órás átlagsebességgel futott 1:18,887-es körrekordja, így már nem az övé a pályacsúcs, egyben a Forma–1 történetének leggyorsabb köre.
- A múlt heti Holland Nagydíjról magával hozott egy öt rajthelyes büntetést, így a rajtsorrend biztosan változni fog az időmérő végeredményéhez képest.
Az elmúlt öt év egyikében sem tudta futamgyőzelemre váltani a monzai pole-pozíciót az, aki az élről indult a vasárnapi versenyen. Verstappen ezt a sorozatot próbálhatja megtörni, az Olasz Nagydíj az 53 körös futammal vasárnap 15 órától zárul.
A Forma–1-es Olasz Nagydíj időmérőjének végeredménye:
- Max Verstappen (holland, Red Bull)
- Lando Norris (brit, McLaren)
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari) – Hamilton öt hellyel hátrébbról rajtolhat
- George Russell (brit, Mercedes)
- Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
- Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
- Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
- Cunoda Juki (japán, Red Bull)
- Oliver Bearman (brit, Haas)
- Nico Hülkenberg (német, Sauber)
- Carlos Sainz (spanyol, Williams)
- Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
- Esteban Ocon (francia, Haas)
- Isack Hadjar (francia, Racing Bulls)
- Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
- Franco Colapinto (argentin, Alpine)
- Pierre Gasly (francia, Alpine)
- Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)