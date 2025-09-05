Forma-1monacói nagydíjMonte-Carlo

A Forma–1 vezetői döntöttek a tradicionális helyszín sorsáról

Tíz évre előre bebiztosították az ikonikus verseny sorsát. A Forma–1 szervezői pénteken jelentették be, hogy újabb négy évvel meghosszabbították a Monacói Nagydíjnak otthon adó Monte-Carlo szerződését, így a versenysorozat 2035-ig biztosan ellátogat a városállamba.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 15:02
A Forma–1 2035-ig biztosan minden évben ellátogat Monacóba. Fotó: Csudai Sándor
Ezen a hétvégén Monzában, Olaszországban versenyez a Forma–1 mezőnye, pénteken mégis Monacóra is irányult némi figyelem. Noha Monte-Carlo szűk utcáin már májusban teljesítették az idei versenyt, most, az olaszországi hétvége idején érkezett a bejelentés arról, hogy a sorozat vezetői 2035-ig meghosszabbították a miniállam 2031-ig érvényes szerződését.

A Forma–1-es mezőny Monte-Carlo szívében versenyez a Monacói Nagydíj idején
A Forma–1-es mezőny Monte-Carlo szívében versenyez a Monacói Nagydíj idején (Fotó: Anadolu/Jakub Porzycki)

 

A versenyzők és a szurkolók is szeretik a Forma–1 ikonikus helyszínét

Monaco tradicionális helyszíne a Forma–1-es világbajnokságnak, az utcai futam már a legelső, 1950-es szezonban is része volt a versenynaptárnak. A Monacói Nagydíj a világ egyik leghíresebb sporteseménye, amely mindig komoly kihívást jelent a versenyzőknek a szűk, korlátok közé szorított vonalvezetése miatt. Emellett évről évre a legnagyobb sztárok is felbukkannak a versenyhétvégén, amelynek helyszíne az esztendő legnagyobb részében közúti közlekedésre használt út.

Időről időre vita tárgyát képezi, hogy helye van-e Monacónak az F1-es kalendáriumban, kritikusai szerint ez a futam ugyanis inkább a csillogásról, mint az autóversenyzésről szól. Nos, az F1 vezetése döntött, legalább tíz évig még biztosan ellátogat a hercegségbe a száguldó cirkusz.

Monaco utcái a Forma–1-es világbajnokság első napjaitól kezdve visszhangozzák a versenyautók hangját, és ezt az ikonikus helyszínt mind a versenyzők, mind pedig a szurkolók imádják, köszönhetően annak a különleges hangulatnak, amelyet a világ legcsillogóbb hercegsége biztosít

 – jelentette ki a szerződéshosszabbítás után Stefano Domenicali, a Formula–1 Group vezérigazgatója.

Luxus és csillogás Monacóban
Luxus és csillogás Monacóban (Fotó: NurPhoto/Beata Zawrzel)

Monacóban máig a legendás Ayrton Senna a győzelmi csúcstartó, az 1994-ben elhunyt brazil pályafutása során hatszor tudott nyerni ott. Graham Hill és Michael Schumacher ötször, Alain Prost négyszer diadalmaskodott a városi pályán, de a jelenlegi mezőny tagjai közül Fernando Alonso, Lewis Hamilton és Max Verstappen is többször győzött Monacóban.

 

Ferrari-vezetés és pilótacserék Monzában

A 24 hétvégéből álló F1-es vb 16. állomása az Olasz Nagydíj, amely az első szabadedzéssel hivatalosan is kezdetét vette péntek délután. A napos, száraz időben zajló gyakorlást a helyi nézők nagy örömére a Ferrari párosa zárta az élen: Lewis Hamilton lett az első, 0.169 másodperccel megelőzve márkatársát, Charles Leclerc-t. Harmadikként a Williams pilótája, Carlos Sainz végzett. 

A világbajnoki listavezető, a McLaren-t vezető Oscar Piastri ezúttal nem ült autóba, helyén a 19 éves ír Forma–2-es pilóta, Alex Dunne szerepelt, és végzett a 16. helyen. 

A konstruktőri címvédő brit istálló ezzel a szabályoknak tett eleget, hiszen minden csapatnak négy olyan pénteki első szabadedzést kell biztosítania az évben, amelyen fiatal versenyző kap helyet. Hasonló okokból az Alpine egyik állandó vezetője, Franco Colapinto is pihent, az ő autóját az észt Paul Aron vezette.

Az olasz hétvége programja pénteken 17 órától a második szabadedzéssel folytatódik.

