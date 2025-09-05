Forma-1 Olasz NagydíjForma-1 előzetesMonza

Hamilton elintézte, így Olaszországban sem kedvelik meg jobban a ferrarisok

Az ősz első hétvégéjén folytatódik a Forma–1 2025-ös idénye. A monzai Olasz Nagydíjra az egyéni világbajnoki címért harcoló McLaren-versenyzők közül Oscar Piastri 34 pontos előnnyel érkezett, így biztos, hogy az utolsó európai versenyhétvége után is az ausztrál pilóta áll majd a pontverseny élén. A wokingiak legnagyobb kihívója megint Max Verstappen lehet, a tavaly győztes Ferrari és a mercedeses Andrea Kimi Antonelli ugyanis aligha örvendezteti meg a hazai közönséget.

Wiszt Péter
2025. 09. 05. 5:29
Lewis Hamilton és Charles Leclerc sikeréért ezúttal Monzában szoríthatnak a Ferrari-szurkolók (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)
Az Olasz Nagydíjat követő utolsó nyolc Forma–1-es versenyhétvégén egy csapat összesen 389 pontot tud még szerezni, így a McLaren hiába áll 324 pontos előnnyel az összetettben, a monzai futam után matematikailag még nem védheti meg az ettől még biztosnak tűnő konstruktőri címét. Lando Norris mégsem ezért, hanem a múlt vasárnapi, zandvoorti verseny hajrájában történt autómeghibásodás miatt lehet bosszús. Csapattársa, Oscar Piastri ugyanis a Holland Nagydíj megnyerésével 34 pontosra növelte az előnyét az egyéni pontversenyben, mielőtt a Ferrari hazájába érkezett a mezőny.

Tavaly a két McLaren fordult az élen a monzai futam első sikánjára, végül a ferraris Charles Leclerc nyerte meg a Forma–1-es Olasz Nagydíjat
Tavaly a két McLaren fordult az élen a monzai futam első sikánjára, végül a ferraris Charles Leclerc nyerte meg a Forma–1-es Olasz Nagydíjat (Fotó: NurPhoto/Alessio Morgese)

A Ferrari mellett Antonelli is otthon versenyez az Olasz Nagydíjon

Monza a legrégebb óta szerepel a Forma–1-es versenynaptárban, hiszen 1980 kivételével mindig volt itt futam, így az idei már a 75. Olasz Nagydíj ezen a helyszínen. Már negyven különböző győztest avattak a leggyorsabb pályán, és ugyanennyi pilóta állhatott a monzai pole-pozícióban is – ugyanakkor a legutóbbi öt év egyikében sem tudott a dobogó tetején zárni az, aki az élről indulhatott. A nyertesek kiléte pedig nem ritkán meglepő volt a közelmúltban, hiszen Pierre Gasly az AlphaTaurival, Daniel Ricciardo a McLarennel, Charles Leclerc pedig a Ferrarival diadalmaskodott úgy, hogy egyáltalán nem tartozott az esélyesek közé. 

Gaslyn és Leclerc-en kívül a jelenlegi mezőnyből Lewis Hamilton (ötször), Fernando Alonso és Max Verstappen (kétszer-kétszer) írta már be magát a monzai történelembe.

Leclerc tavalyi győzelme már a 20. volt ezen a helyszínen a Ferrarinak a Forma–1-ben, idén viszont még a tavalyinál is nagyobb meglepetés lenne az olasz istálló elsősége. Nem csupán azért, mert a maranellóiak idén még egyszer sem nyertek, hanem azért is, mert az eddig még ferrarisként dobogót sem szerző Lewis Hamilton múlt vasárnap összeszedett magának egy öt rajthelyes büntetést az Olasz Nagydíjra. Igazából a Scuderia első helyénél még annak is szinte több esélye látszik, hogy Racing Bulls-győzelem vagy az újonc Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) sikere miatt szól majd az olasz himnusz.

Aligha lesz eső a monzai futamon

2008 óta nem esett az eső az Olasz Nagydíj vasárnapi futamán – noha 2020-ban enélkül is volt piros zászlós fázis –, az elmúlt két évben pedig egyszer sem volt szükség verseny közben a biztonsági autóra, amelyet tavaly tesztelés közben itt tört össze Bernd Mayländer. Idén sem várható, hogy az időjárás lesz a főszereplő, hiszen száraz és szélcsendes körülményeket, valamint 25 Celsius-fok környéki hőmérsékletet jósolnak mindhárom napra.

Charles Leclerc tavaly a negyedik helyről rajtolt, Piastrit és Norrist megelőzve mégis az élen zárt
Charles Leclerc tavaly a negyedik helyről rajtolt, Piastrit és Norrist megelőzve mégis az élen zárt (Fotó: AFP/Andrej Isakovic)

Az újoncok eddig sikeresek voltak a pályán

A teljes mezőnyből Norris az egyetlen, aki eddig minden monzai Forma–1-es futamán pontot szerzett, de az újoncok közül is többen jó élményekkel térhettek vissza a legendás pályára. 

A Forma–2-ben a tavalyi bajnok Gabriel Bortoleto (jelenleg Sauber) egy, míg Oliver Bearman (Haas) két éve nyerte meg a főfutamot.

A brit pilóta egy éve a sprinten is győzni tudott, és a Forma–3-ban is kétszer dobogóra állt az Olasz Nagydíjon. Utóbbit Liam Lawson (Racing Bulls) is megtette, míg a múlt héten dobogós csapattársa, Isack Hadjar, valamint a hazai pályán versenyző Antonelli a Formula Regionális Európa-bajnokságon diadalmaskodott egyszer-egyszer Monzában.

Miközben a Forma–1 Monzában még csupán a 2025-ös idény kétharmadához ér, addig a betétsorozatok már a végéhez közelednek. A Forma–3-ban és a Porsche-szuperkupában egyenesen a szezonzáró következik: előbbiben a brazil Rafael Cámara (Trident) már a Hungaroringen megszerezte a bajnoki címet, utóbbiban viszont még egy olasz és két holland versenyző csatázik a trófeáért. A Forma–2-ben eközben az éllovas Leonardo Fornaroli (Invicta Racing) hazai pályán tehet lépést afelé, hogy az utolsó három versenyhétvégét még magabiztosabb előnnyel várja. Monzában tehát ismételten eseménydús és akár bajnoki címekről is döntő napok következnek, az olaszok pedig joggal reménykedhetnek újabb emlékezetes és hazai sikerekkel teli futamokban.

Forma–1-es Olasz Nagydíj, a hétvége menetrendje

  • péntek: 1. szabadedzés 13.30, 2. szabadedzés 17.00
  • szombat: 3. szabadedzés 12.30, időmérő 16.00
  • vasárnap: futam (53 kör) 15.00

 

