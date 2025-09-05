Hamilton elintézte, így Olaszországban sem kedvelik meg jobban a ferrarisok

Az Olasz Nagydíjat követő utolsó nyolc Forma–1-es versenyhétvégén egy csapat összesen 389 pontot tud még szerezni, így a McLaren hiába áll 324 pontos előnnyel az összetettben, a monzai futam után matematikailag még nem védheti meg az ettől még biztosnak tűnő konstruktőri címét. Lando Norris mégsem ezért, hanem a múlt vasárnapi, zandvoorti verseny hajrájában történt autómeghibásodás miatt lehet bosszús. Csapattársa, Oscar Piastri ugyanis a Holland Nagydíj megnyerésével 34 pontosra növelte az előnyét az egyéni pontversenyben, mielőtt a Ferrari hazájába érkezett a mezőny.

Tavaly a két McLaren fordult az élen a monzai futam első sikánjára, végül a ferraris Charles Leclerc nyerte meg a Forma–1-es Olasz Nagydíjat (Fotó: NurPhoto/Alessio Morgese)

A Ferrari mellett Antonelli is otthon versenyez az Olasz Nagydíjon

Monza a legrégebb óta szerepel a Forma–1-es versenynaptárban, hiszen 1980 kivételével mindig volt itt futam, így az idei már a 75. Olasz Nagydíj ezen a helyszínen. Már negyven különböző győztest avattak a leggyorsabb pályán, és ugyanennyi pilóta állhatott a monzai pole-pozícióban is – ugyanakkor a legutóbbi öt év egyikében sem tudott a dobogó tetején zárni az, aki az élről indulhatott. A nyertesek kiléte pedig nem ritkán meglepő volt a közelmúltban, hiszen Pierre Gasly az AlphaTaurival, Daniel Ricciardo a McLarennel, Charles Leclerc pedig a Ferrarival diadalmaskodott úgy, hogy egyáltalán nem tartozott az esélyesek közé.

Gaslyn és Leclerc-en kívül a jelenlegi mezőnyből Lewis Hamilton (ötször), Fernando Alonso és Max Verstappen (kétszer-kétszer) írta már be magát a monzai történelembe.

Leclerc tavalyi győzelme már a 20. volt ezen a helyszínen a Ferrarinak a Forma–1-ben, idén viszont még a tavalyinál is nagyobb meglepetés lenne az olasz istálló elsősége. Nem csupán azért, mert a maranellóiak idén még egyszer sem nyertek, hanem azért is, mert az eddig még ferrarisként dobogót sem szerző Lewis Hamilton múlt vasárnap összeszedett magának egy öt rajthelyes büntetést az Olasz Nagydíjra. Igazából a Scuderia első helyénél még annak is szinte több esélye látszik, hogy Racing Bulls-győzelem vagy az újonc Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) sikere miatt szól majd az olasz himnusz.