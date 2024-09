Olasz örömünnep, a Ferrari nagyot húzott Monzában

Lando Norris (McLaren) szempontjából tökéletesen alakult a monzai időmérője. Övé lett a pole pozíció , egy hátvédet is kapott az Olasz Nagydíjra csapattársa, Oscar Piastri személyében. Arról nem is beszélve, hogy a pontversenyt vezető, de mostanában szenvedő Max Verstappen (Red Bull) csak a hetedik lett, a két McLarenen kívül George Russell (Mercedes), Charles Leclerc, Carlos Sainz (mindkettő Ferrari) és Lewis Hamilton is befurakodott elé.

Charles Leclerc-nek ugyanolyan édes a győzelem a Ferrari hazai versenyén, mint öt éveFotó: AFP/Andrej ISAKOVIC

Norrisnak ugyanakkor a rajt a gyengéje. Monza előtt négyszer szerezte meg a pole pozíciót, viszont minden alkalommal elbukta az első helyet rögtön a futamok kezdetén.

A brit ezúttal nem rontotta el a rajtot, ugyanakkor csak néhány kanyarig örülhetett a részsikerének. Piastrinak ugyanis vélhetően nem adták ki a futam előtt, hogy támogassa az egyéni világbajnoki címről álmodozó csapattársát. A csapat hagyta őket versenyezni, Piastri pedig odatette magát, és néhány kanyar után egy szép manőverrel megelőzte a másik McLarent. Norrist ráadásul annyira megzavarták a történtek, hogy még a második helyet is elveszítette a szemfüles Leclerc-rel szemben. Az élmezőnyben nem volt több helycsere, egyedül Russell szállt ki a „buliból”. Egy hiba miatt megsérült az autója, új első szárnyra volt szüksége.

Norris cserélt gumit először, a 15. körben, Leclerc és Hamilton a következő körben követte őt a bokszba. A McLaren taktikája bevált, Norris visszavette Leclerc-től a helyét. Piastri két körrel később állt ki, ő megtartotta a pozícióját. Sainz a 20. körig maradt, az előtte autózókkal ellentétben keményeken rajtoló Verstappen a 23. körig bírta, mielőtt a bokszba hajtott volna, de elrontották a kerékcseréjét.

A Ferrari kockáztatott

Norris a 33. körben újra kijött, Piastri öt körrel később cserélt. A Ferrarik kint maradtak, kockáztattak, egykiállásos taktikával próbálták meglepni a McLarent. Az ekkor harmadik Piastri vadászatra indult, Sainz autózott előtte, aki az éllovas Leclerc hátvédje volt. A 30. születésnapját ünneplő Sainz nem tudta sokáig maga mögött tartani az ausztrált, aki a 45. körben átugrotta a spanyolt. Piastri ezután Leclerc nyomába eredt, nyolc kör alatt közel tizenkét másodpercet kellett ledolgoznia.

Hatalmas volt köztük a különbség, de a McLaren jóval gyorsabb a Ferrarinál, arról nem is beszélve, hogy Leclerc autóján agyonhasznált gumik voltak, Piastri pedig tövig nyomhatta a gázpedált. Mindhiába, a maranellóiak nagy húzása bevált, Leclerc nagyszerű versenyzéssel az élen maradt, Piastri még csak támadóközelségbe sem tudott kerülni, 2,7 másodperccel a monacói pilóta mögött ért célba.

Leclerc alá idén sem tudott olyan autót tenni a Ferrari, amivel folyamatosan a győzelmekért és ezzel együtt a világbajnoki címért harcolhatna. Idén mindössze másodszor nyert. Először a hazai pechsorozatát sikerült megszakítania, és május végén Monte-Carlóban állt fel a dobogó legfelső fokára, vasárnap pedig a Ferrari hazai futamát is behúzta – több ezer tifosi nagy örömére. És persze Leclerc-ére, akit a leintés után elöntöttek az érzelmek, egyértelműen látszott, a számára két legfontosabb helyszínen elért diadal gyógyírt jelentett minden korábbi sérelmére.

Piastri hiába tett meg mindent, neki csak a második hely jutott, ami megviselte őt, de csapattársa, Norris sem repesett az örömtől, aki a pole pozíciót a harmadik helyre cserélte. Öröm az ürömben a McLarennél, hogy a britek nyolc pontra megközelítették a listavezető Red Bullt a konstruktőrök pontversenyében.

Sainzt intették le negyedikként, Hamilton, Verstappen, Russell, Sergio Pérez (Red Bull), Kevin Magnussen (Haas) és Alexander Albon (Williams) szerzett még pontot.

Folytatás két hét múlva Azerbajdzsánban.