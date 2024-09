Gulácsi edzője magyarázkodik, és bocsánatot kért a játékvezetőtől

Mint korábban beszámoltunk róla, a Lipcse szakította meg az előző idényben veretlenül bajnok és a jelenlegi szezont is győzelemmel kezdő, tehát már 35 bajnoki óta veretlen Leverkusen elképesztő szériáját. Pedig Xabi Alonso csapata már 2-0-ra vezetett Gulácsi Péterék ellen, ám a lipcseiek innen is fordítani tudtak, és 3-2-re győztek idegenben. Méghozzá úgy, hogy az edzőjük, Marco Rose a 26. percben piros lapot kapott.

Marco Rose a lelátón kötött ki a kiállítása után (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)

Ekkor egy szabálytalanság történt a lipcsei Openda ellen, ami miatt Rose reklamált és sárga lapot kapott. Majd gyorsan következett a sárga-piros kombináció is, miután továbbra is hevesen mérgelődött. Korábban is volt már hasonló balhéja, 2021-ben a Dortmund edzőjeként küldték el a kispadtól.

A Lipcse edzője: Bocsánatot kell kérnem

– Nem ütöttem vagy löktem meg senkit, csak gesztikuláltam, és érzelmes voltam – magyarázkodott a Kickernek Rose, aki azonban elismerte a hibáját. – Elfogadom a sárga-pirost, és ígérem, javulni fogok. Néhány edzőnél ezt pozitívan bírálják el, másoknál nem, nem tudom, hogy én melyik kategóriába estem. De ez vagyok én, és én is maradok. Ha hibázom, azt beismerem, ez történt most is.

Rose elmondta, hogy ugyanabban a szállodában szálltak meg, mint a játékvezetők, és találkoztak is a meccs reggelén, beszélgettek arról, hogy ebben a szezonban változott néhány dolog a megítélésekben. – És most bocsánatot kell kérnem – tette hozzá a Lipcse edzője. – Teljesen magamra vállalom a felelősséget, az új szabályok világosak. Kapcsolatban akartam lépni vele, amikor az első sárga lapot kaptam, aztán azt mondtam, hogy jó lenne, ha beszélnénk egymással, de túl heves voltam, szóval nincs bennem düh, elfogadom a döntést, mert megérdemeltem.

Gulácsi volt a csapata legjobbja

Gulácsi Péter végig a pályán volt, és a magyar válogatott kapusa nyolc védésével érdemelte ki csapata legjobb, 8,6-os értékelését a Sofascore-nála. A Lipcse másik magyarja, Willi Orbán az eltiltását töltötte.