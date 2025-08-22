MSZPJobbikdkbaloldalMagyar Péter

Özönlenek a Tisza Pártba az óbaloldali politikusok

Csalódott DK-s, oszlopos jobbikos, MSZP-s kulcsember, Márki-Zay Péter-rajongó. Mindenkinek jut hely Magyar Péter pártjában.

Gábor Márton
2025. 08. 22. 18:26
A képen: Magyar Péter gyaloglása Ecsegfalva közelében (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Fotó: Hatlaczki Balázs
Sorra szivárognak be Magyar Péter pártjába a korábbi baloldal kulcsemberei. A Tisza elnöke továbbra is próbálja fenntartani a látszatát annak, hogy egyetlen levitézlett baloldali politikussal sem működik együtt, a valóság azonban teljesen más képet mutat. A Tisza Párt alig egy éve lépett színre. A párt vezetője rendre hangsúlyozza: célja a régi baloldal meghaladása, és egy teljesen új politikai közösség építése. A gyakorlatban azonban egyre több óbaloldali politikus, kampányember és szervező tűnik fel a Tisza környezetében – a pártközponttól a helyi Tisza-szigetekig. 

Baloldali szakértők a háttérben

A Tisza Párt programalkotásában több ismert baloldali közgazdász és tanácsadó is megjelent. Raskó György agrárközgazdász például korábban a Momentum és Márki-Zay Péter környékén is feltűnt, most pedig a Tiszát segíti. Hírhedtté vált kijelentése, miszerint a fideszes szavazók „szellemi nívója” hagy kívánnivalót maga után. A gazdasági kérdésekben pedig a Pénzügykutató Zrt. és annak vezető közgazdásza, Petschnig Mária Zita kapott meghatározó szerepet – ő korábban Gyurcsány és Bajnai gazdaságpolitikáját méltatta.

Szigetek baloldali alapítókkal

A Tisza Párt helyi bázisait, a szigeteket is több baloldali politikus próbálta felhasználni újrapozicionálására. Szabó Lóránd, Dombóvár korábbi DK-s polgármestere rövid időre létrehozott egy Tisza-szigetet, amelyet a központ hamarosan feloszlatott. Tokajban Szegedi Tibor, egykori MSZP-s önkormányzati képviselő vált aktív szervezővé, míg Békés megyében Dudaszeg Krisztián független alpolgármester bukkant fel a hálózatban.

Régi szocialista arcok támogatása

A párt mellé állt Botka László, az MSZP korábbi miniszterelnök-jelöltje is, aki nyíltan buzdította a választókat a Tisza Párt támogatására.

 A Tisza Párt kongresszusán olyan nevek is feltűntek, akik szinte minden ellenzéki formációban megfordultak már. Közülük a legismertebb Harkai Péter, aki az SZDSZ-től kezdve a Jobbikon és az MSZP–DK–Jobbik közös listán át számos párt színeiben próbálkozott, többnyire sikertelenül. 2022-ben rasszista megjegyzése miatt került a hírekbe, mégis ott volt a Tisza kongresszusán.

Szintén nagy túlélőnek tekinthető Berta Krisztián, aki novemberben még a nagykanizsai Jobbik újraalapítói között fotózkodott helyi pártelnökként, nemrég azonban már a Tisza Párt kongresszusán vett részt.

Egy korábbi Facebook-bejegyzésében arról ábrándozott, hogy nagy dolog volna, ha lenne egy Antiszemita percek című műsor. Egyik követője a politikusért aggódva azt írta a bejegyzés alá: „Remélem, nem kerülsz be a médiába.”

Bertát immár kétszer választották meg egy Gyurcsány Ferencék részvételével működő helyi koalíció tagjaként önkormányzati képviselőnek. A levitézlett baloldal Nagykanizsán, csakúgy, mint az ország számos helyén, egy ernyőszervezet égisze alatt indult a 2024-es önkormányzati választásokon. 

Berta 2021-ben részt vett a baloldali előválasztáson, méghozzá Jakab Péter és a Jobbik (valamint a Momentum, az LMP és a Márki-Zay-féle MMM) jelöltjeként, azonban alulmaradt DK-s ellenfelével, Horváth Jácinttal szemben. Bertának ezt követően semmiféle problémát nem okozott, hogy beálljon a gyurcsányista ellenfele mögé, és 2024-ben őt támogatta a polgármester-választáson is. 

Átpártolnak a régi káderek

A Tisza Párt környékén hemzsegnek a régi, sokszorosan bukott baloldali pártszövetség emberei. 

Ahogy a Magyar Nemzet február elején megírta, egy ex-DK-s párttag vezeti az egyik szombathelyi Tisza-szigetet. Már ősszel bejárta a sajtót a hír, hogy a két dombóvári Tisza-sziget egyikét a város volt DK-s polgármestere, a 2022-es közös baloldali képviselőjelölt, Szabó Lóránd, a másikat pedig annak volt alpolgármestere, a Bajnai-féle Együtt korábbi jelöltje, Tigelmann Péter vezette.

Mindeközben Magyar szerencsi, illetve tokaji látogatása kapcsán is kiderült, hogy előbbi helyen Alföldi Andrea, az MSZP egykori tagozatvezetője fogadta, míg a tokaji Tisza-sziget vezetője, Szegedi Tibor MSZP-s önkormányzati képviselőként kezdte politikai pályáját 1998-ban. 

Egyes Tisza-szigetek mindeközben Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc egykori tanácsadójának, Petschnig Mária Zitának és az egykori SZDSZ politikusának, Magyar Bálintnak az előadásait hallgatják rendszeresen. 

Ugyanakkor Zalában is van másik példa az MSZP-s átöltözésre: Keszthelyen a tavaly még szocialistaként bemutatkozó képviselőjelölt, Horváth Balázs ősszel már Tisza-színekben szervezte Magyar Péter fellépését. 

Mindeközben egyre több volt szocialista politikus is Magyar Péter mellé áll. A leghatározottabban Lendvai Ildikó és Juhász Ferenc foglalt állást: az MSZP-t elnökként és frakcióvezetőként is segítő 

Lendvai Havas Henrik podcastjében jelentette ki június végén, hogy jobb híján Magyar Péterre fog szavazni 2026-ban, a Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc honvédelmi minisztereként szolgáló Juhász pedig a HVG-nek fogalmazott úgy, hogy befogott orral ugyan, de a Tisza-elnökre fog voksolni.

Mindemellett a 2002 és 2010 közötti balliberális korszak összes miniszterelnöke is helyezkedni kezdett. Medgyessy Péter ugyan nem állt egyértelműen Magyar Péter mellé, de már fogalmazott megengedően a Tisza-elnökkel kapcsolatban: 

…nem kell valakit a feketelistára helyezni csak azért, mert korábban volt valamilyen pozíciója. Persze, hát akkor a Magyar Péterrel kellene kezdeni ezt a sort, mert őneki volt a Fideszben egy pozíciója. De ettől még lehet rá építeni, nem?

 – jelentette ki Medgyessy az Egyenes beszéd június 9-i adásában.

Bajnai Gordon még szintén nem állt ki határozottan Magyar Péter mellett, de a hozzá köthető DatAdat-csoport cégei tavaly áprilisban már megjelentek a Magyar Péterhez köthető Talpramagyarok.hu adatkezelőjeként. Ugyanakkor az adatkezelési tájékoztatót módosították a hír nyilvánosságra kerülése után, és Magyar Péter, valamint a DatAdat ügyvezetője is tagadta, hogy kapcsolatban állnának egymással.

Borítókép:  Magyar Péter gyaloglása Ecsegfalva közelében (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

