Özönlenek a Tisza Pártba az óbaloldali politikusok

Sorra szivárognak be Magyar Péter pártjába a korábbi baloldal kulcsemberei. A Tisza elnöke továbbra is próbálja fenntartani a látszatát annak, hogy egyetlen levitézlett baloldali politikussal sem működik együtt, a valóság azonban teljesen más képet mutat. A Tisza Párt alig egy éve lépett színre. A párt vezetője rendre hangsúlyozza: célja a régi baloldal meghaladása, és egy teljesen új politikai közösség építése. A gyakorlatban azonban egyre több óbaloldali politikus, kampányember és szervező tűnik fel a Tisza környezetében – a pártközponttól a helyi Tisza-szigetekig.

Baloldali szakértők a háttérben

A Tisza Párt programalkotásában több ismert baloldali közgazdász és tanácsadó is megjelent. Raskó György agrárközgazdász például korábban a Momentum és Márki-Zay Péter környékén is feltűnt, most pedig a Tiszát segíti. Hírhedtté vált kijelentése, miszerint a fideszes szavazók „szellemi nívója” hagy kívánnivalót maga után. A gazdasági kérdésekben pedig a Pénzügykutató Zrt. és annak vezető közgazdásza, Petschnig Mária Zita kapott meghatározó szerepet – ő korábban Gyurcsány és Bajnai gazdaságpolitikáját méltatta.