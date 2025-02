Az MSZP felől érkeztek Magyar Péter újdonsült segítői

A politikai elemző ma pedig ígéretéhez híven a Tisza Párt mellett aktívan kampányoló Kéri László és felesége, Petschnig Mária Zita kapcsán osztott meg néhány érdekességet a közösségi oldalán.

Kéri László és Petschnig Mária Zita már évtizedek óta jelen van a magyar nyilvánosságban, mindig is a balliberális holdudvarhoz tartoztak.

Kéri a politikai eseményeket értelmezi, míg felesége közgazdászként jelenik meg, így a gazdaságról beszél. Amíg onnan jött a pénz, az MSZP-nek kampányoltak, legújabban pedig a Tisza Párt mellett tették le a garast, szinte nem telik el úgy nap, hogy ne valamelyik Tisza-sziget meghívásának tennének eleget.

Már önmagában az, hogy az MSZP-től a Tisza Párthoz vándoroltak, szemet szúrhat sokaknak, ugyanakkor nem ez mutatja meg a legjobban, hogy nem politikai meggyőződésből, hanem csupán anyagi haszonszerzésből csinálják mindezt – mutatott rá Deák Dániel.

Az informátorom rengeteg történetet mesélt arról, hogy Kéri Lászlóék miként húzzák le pénzzel a sokszor jóhiszemű Tisza-szigeteseket, akik azért hívják meg őket, hogy irányt mutassanak a politika és a gazdaság útvesztőjében.

– Egy-egy ilyen fellépésért olyan sok összeget kérnek el, hogy több esetben is a Tisza-sziget kisnyugdíjas tagjai között kellett kalapozni, hogy nagy nehezen ki tudják fizetni a Kéri házaspár hakniját. Ha mindez nem lenne elég, Kéri László még saját műsort is kapott a Tisza Párt propagandamédiájánál, a Kontrollnál, onnan is jelentős összeget kér el – árulta el a bennfentes információi alapján Deák Dániel.

Emellett több, kevésbé elvakult tiszás aktivistának szemet szúrt, hogy Kéri Lászlóék nem a valóságról beszélnek, hanem arról, amit szerintük a tiszások hallani szeretnének. Istenítik Magyar Pétert, és már-már úgy tesznek, mintha a Tisza Párt kormányozná Magyarországot. Ettől remélik ugyanis, hogy még több meghívást kapnak majd a Tisza-szigetek eseményeire, ami újabb százezreket, milliókat jelent számukra. Néha viszont túltolják a biciklit, ami miatt Magyar Péternek rájuk is kell szólnia: