Rendkívüli

Ukrán beismerés: a Barátság vezeték elleni támadásokkal zsarolják Magyarországot

ErzsébetgyermektáborokbanHankó Balázsmosoly

Kiderült, mennyien vettek részt az idei Erzsébet-táborokban

Nagy sikernek örvend az egyre népszerűbb szünidei elfoglaltság.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 08. 22. 19:58
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Az Erzsébet-tábor lényege, hogy érezzük az összetartozást mi, magyarok szerte a Kárpát hazában – mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Erdélyből érkezett Erzsébet-táboros gyermekeknek, akiket az Országházban köszöntött. A tárcavezető úgy fogalmazott, az Erzsébet-tábor boldogságot, mosolyt és örömet csalt a gyerekek arcára. – A nemzeti összetartozást jeleníti meg az is, hogy itt vagyunk az Országházban, a Szent Koronánk előtt, és együtt élhetjük át azt, amit 1025 évvel ezelőtt Szent István királyunk tett – jelentette ki.

Hankó Balázs (Fotó: Soós Lajos/MTI)

A miniszter kiemelte: idén összesen négyezer fiatal vett részt a nyári táborokban külhonból, szerte a Kárpát-medencéből. – Legyünk büszkék arra, hogy mi, magyarok a Kárpát-medencében több mint ezer év múltán is magyarul, összetartozva köszöntjük egymást, mert kultúránk, keresztény, magyar identitásunk köt bennünket össze – hangsúlyozta.

Rekordlétszámú résztvevő

Hankó Balázs beszámolt arról, hogy 

idén 50 ezren nyaraltak az Erzsébet-táborban, ha pedig az őszi, tavaszi és téli táborokat is beleszámítják, akkor összesen 110 ezren, így rekordot döntött az idei Erzsébet-tábor.

–  Az elmúlt években összesen másfél millió fiatal arcára csaltak mosolyt, ennyien voltak már Erzsébet-táborokban. – Csodálatos érzés együtt lenni itt, a Parlamentben – hangoztatta a tárcavezető, aki a jelen lévő gyerekeknek azt kívánta, hogy magyarságukra, kereszténységükre büszke fiatalok legyenek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Katona Tibor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektiszás

Elvileg a tiszások szobrot állítanak…

Bayer Zsolt avatarja

…élethű lesz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu