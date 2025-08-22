Kiderült, mennyien vettek részt az idei Erzsébet-táborokban

– Az Erzsébet-tábor lényege, hogy érezzük az összetartozást mi, magyarok szerte a Kárpát hazában – mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Erdélyből érkezett Erzsébet-táboros gyermekeknek, akiket az Országházban köszöntött. A tárcavezető úgy fogalmazott, az Erzsébet-tábor boldogságot, mosolyt és örömet csalt a gyerekek arcára. – A nemzeti összetartozást jeleníti meg az is, hogy itt vagyunk az Országházban, a Szent Koronánk előtt, és együtt élhetjük át azt, amit 1025 évvel ezelőtt Szent István királyunk tett – jelentette ki.

Hankó Balázs (Fotó: Soós Lajos/MTI)

A miniszter kiemelte: idén összesen négyezer fiatal vett részt a nyári táborokban külhonból, szerte a Kárpát-medencéből. – Legyünk büszkék arra, hogy mi, magyarok a Kárpát-medencében több mint ezer év múltán is magyarul, összetartozva köszöntjük egymást, mert kultúránk, keresztény, magyar identitásunk köt bennünket össze – hangsúlyozta.

Rekordlétszámú résztvevő

Hankó Balázs beszámolt arról, hogy

idén 50 ezren nyaraltak az Erzsébet-táborban, ha pedig az őszi, tavaszi és téli táborokat is beleszámítják, akkor összesen 110 ezren, így rekordot döntött az idei Erzsébet-tábor.

– Az elmúlt években összesen másfél millió fiatal arcára csaltak mosolyt, ennyien voltak már Erzsébet-táborokban. – Csodálatos érzés együtt lenni itt, a Parlamentben – hangoztatta a tárcavezető, aki a jelen lévő gyerekeknek azt kívánta, hogy magyarságukra, kereszténységükre büszke fiatalok legyenek.