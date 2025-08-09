Hatalmas érdeklődés mellett zajlanak a családi Erzsébet-táborok

– Több mint ezren vesznek részt hétvégenként a családi Zánkai Erzsébet-táborban; 2018 óta hatvanezer család pihenhetett itt a mintegy hárommilliárd forintos támogatásnak köszönhetően – közölte Kardosné Gyurkó Katalin a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján. A Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa elmondta, hogy a péntektől vasárnapig tartó családi Erzsébet-táborok lehetőséget teremtenek a minőségi idő eltöltésére, a tartalmas együttlétre.

Fotó: MTI/Katona Tibor

Közölte, hogy az ide látogató családok egy része még soha nem volt a Balatonon. Ismertetése szerint napi ötszöri étkezést biztosítanak a családoknak, akik biztonságban érezhetik magukat a táborban, szükség estén pedig egészségügyi ellátást is kapnak.

Szabadidős programokon vehetnek részt az itt pihenők, például koncerteken vagy kézműves foglalkozásokon, a részvételi díj mindössze ezer forint egész hétvégére

– fűzte hozzá.

Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke kiemelte, hogy az Erzsébet-táborhelyek felújításának köszönhetően a zánkai tábor fűthető lett, így egész évben használhatóvá vált. Mint mondta, az itt üdülő családokat karitatív és civil szervezetekkel együttműködve választották ki.

A helyszínen kiadott sajtóanyagban azt írták, hogy a zánkai táborba idén június 30. és augusztus 24. között tíz hétvégén keresztül érkeznek családok a háromnapos, kétéjszakás, péntektől vasárnapig tartó nyaralásra.

Borítókép: Zánkai Erzsébet-tábor (Fotó: MTI/Katona Tibor)