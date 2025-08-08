zánkai táborZánkai Erzsébet-táborHornyák TiborErzsébetErzsébet-táborok

Rengetegen jelentkeznek, idén is telt házzal működnek az Erzsébet-táborok

Futótűzként terjedt el a baloldali média segítségével a nyár elején, hogy a kormány megszüntette az Erzsébet-táborokat. Felkerekedtünk hát, és ellátogattunk Zánkára, hogy megnézzük, valóban eltűnt vagy bezárt-e az ikonikus táborhely. A helyszínen idén is pezsgő tábori élet és rengeteg gyerek fogadott minket. A táborozók éppen hajót avattak, és megtudtuk azt is, hogy még rengeteg ötlet van a tarsolyban.

Kreft-Horváth Márk
2025. 08. 08. 5:44
Fotó: Ladóczki Balázs
Négy évvel ezelőtt látogattunk el legutóbb a zánkai, teljeskörűen felújított Erzsébet-táborba. Ahogyan akkor is, most is Hornyák Tibor, az Erzsébet Alapítvány elnöke fogadott minket és mutatta meg a balatoni táborhelyeket. Négy évvel ezelőtt azt mondta, hogy az infrastrukturális fejlesztések készen vannak, de például azt még meg kell várni, hogy a fűmag, amit akkor elvetettek, szárba szökjön. Most eljöttünk megnézni, hogyan haladtak, és persze meggyőződni arról, hogy tényleg megszüntette-e a kormány az Erzsébet-táborokat. 

20250709 ZánkaErzsébet-táborfotó: Ladóczki Balázs (LB)MW
Telt házzal fut az Erzsébet-tábor egész nyáron. Fotó: Ladóczki Balázs

Először azt kérdeztem tőle, hogy sikerült-e mindent befejezni. – Ha a kollégáimat kérdezné, biztosan azt mondanák, hogy nincs még kész, mert mindig van egy-egy újabb ötletünk. A minap adtuk át a Szent Erzsébet hajót, itt volt velünk Rétvári Bence miniszterhelyettes is, és ő mondta azt a beszédében, hogy minden évben kitalálunk valami újat. Annak örülök, hogy én is és a csapatom is ilyen. Az elmúlt tíz évben nagyon megváltozott a zánkai tábor képe, ezt mindenki láthatja – magyarázta az elnök. 

Az óriási 150 hektáros zánkai táborban nyilván mindig akad valami tennivaló, de Hornyák Tibor szerint még fontosabb a tartalom, amivel megtöltik a táborozók programjait. – Nagyon jó csapat alakult ki kiváló igazgatókkal, elkötelezett kollégákkal. Tíz év távlatából úgy érzem, hogy összeért a csapat, a közösség. Nekem például már a napi táboroztatási munkával sokkal kevesebbet kell foglalkoznom. Megtaláltam azokat az embereket, akik szívvel-lélekkel végzik ezt a munkát. Mindenki a helyén van, van csapatszellem, és példaértékű az összefogás – fogalmazott Hornyák Tibor. 

Tíz éve szervezi a táborokat az Erzsébet Alapítvány

Az Erzsébet-táborok több mint tíz éve, 2012-ben indultak, és 2026-ban lesz tíz éve, hogy az egyházi hátterű Erzsébet Alapítvány végzi a táborok megvalósítását. Hornyák Tibor azt mondta, akkorra olyan rendszert szeretne, amelyben már papírra vetették azt is, mit hogyan kell csinálni az óriási férőhelyszámmal működő táborokban. – Egy egyszerű példa: amikor megérkezik a tábor vasútállomására egy 14 kocsiból álló vonat, amiről nyolcszáz gyermeknek kell leszállnia, ennek a folyamatnak minden lépését úgy rögzítjük, hogy azt bárki el tudja sajátítani a leírás alapján, ne kelljen újra és újra tapasztalati úton megtanulni. A tábori együttélést segítő operatív munkatársaknak (TESO) kézikönyvet készítettünk, elkészülnek a részletes programleírások, és ezeket is felhasználva összeáll majd az Erzsébet-táborok útmutatója. Ezt az anyagot a jövőben a képzési rendszerünkben is hasznosítani fogunk – magyarázta az elnök.

Hornyák Tibor: Mindenki a helyén van! Fotó: Ladóczki Balázs

A négy évvel ezelőtti állapotokhoz hasonlítva a mostanit, Hornyák ­Tibor felhívja a figyelmet arra, hogy azóta új táborhelyeik is lettek. – Zalaszabart még át kellett alakítanunk, de most már nagyberuházásokban nem gondolkodunk, amit elkezdtünk, azt szeretnénk befejezni, a karbantartási munkálatokat és a kisebb fejlesztéseket pedig évről évre meg kell terveznünk és be kell ütemeznünk – avatott be a tervekbe. 

A táborhelyek bevételt is termelnek, habár a gyermekek továbbra is jelképes, ezerforintos összegért tudnak itt tölteni egy-egy hetet, amikor nincs táboroztatás, más programokat is fogad a zánkai komplexum. 

– Ilyenek például a több ezer fős, nem alapítványi szervezésű rendezvények. A helyszín alkalmassá vált nagyszínpad felállítására is, idén a Csillagpont fesztiválnak is otthont adott. Ezeket az eseményeket nem lehet a tábor főterére vinni, mert a táborozókat zavarná a be- és kipakolás – részletezte Hornyák Tibor. Építenek továbbá még egy csarnokot, ahol a Készenléti Rendőrség fogja szolgáltatni a kiállítási tárgyakat, például helikoptert, rendőrautót, és a Honvédelmi Minisztériummal kötöttek még egy megállapodást, hogy a haditechnikai parkot felújítják. Ezek még újdonságok lesznek a közeljövőben. 

20250709 Zánka Erzsébet-tábor fotó: Ladóczki Balázs (LB) MW
Változatos programok az Erzsébet-táborban. Fotó: Ladóczki Balázs

 

Szervezettség, biztonság, rengeteg jelentkező

– Erdélyben és a magyarországi táborhelyeken egész évben 370 fő dolgozik nálunk, ezen felül vannak azok a munkatársak, akik csak nyári időszakban csatlakoznak, így a létszám a duplájára nő. Nagyjából 750 fő munkáját kell összehangolnunk. Elengedhetetlen a feladatok hatékony delegálása és a működési szabályrendszerek kialakítása. Mostanra mindenki tudja, mi a dolga. A TESO-k januárban jelentkeznek, őket szakirányok szerint vesszük fel, és képzésben is részesülnek – válaszolta Hornyák Tibor arra a kérdésre, hogy hány embernek adnak munkát. Mára minden szegmensben túljelentkezés van, az animátorként dolgozó TESO-k közé nagyjából hétszázan jelentkeznek, nekik a felük kerül be, alaposan meg tudják szűrni a nyári munkatársakat, akik nagy részben egyetemisták. 

20250709 Zánka Erzsébet-tábor fotó: Ladóczki Balázs (LB) MW
Rend a lelke mindennek: a hajón ellenőzik, hogy mindenki felszállt-e, aki jelentkezett a programra. Fotó: Ladóczki Balázs

 – Egy nyáron körülbelül 300-350 TESO dolgozik nálunk. Nem az egész nyarat töltik itt, váltásban látják el feladataikat. Ez egy iszonyatosan megterhelő, fárasztó munka, és felelősséggel is jár. Nálunk ők jelentik a „front office”-t, hiszen a táborozók velük találkoznak először. Nekik ez egy nagyon jó gyakorlat is, ezért kezdeményeztem, hogy az Erzsébet-táborok gyakorlati helyként is elismertek legyenek, és az egyetemista munkatársak kreditpontokat is szerezhessenek a felsőoktatásban – magyarázta az elnök. Már tíz éve működik a tábor, Hornyák Tibor pedig elmeséli, hogy 

van olyan állandó munkatársunk is, aki gyerekként itt táborozott, majd nyári munkásként TESO volt náluk.

– Ez egyébként a minőséget is garantálja, hiszen aki járt már itt többször, az tudja, hogy milyen itt a hangulat és a szellemiség. Itt sokan a gyerekeikként kezelik egy-egy hétre a táborozókat, úgy is beszélnek róluk, hogy a gyerekeink, és ez nagy dolog szerintem – mutatott rá. 

 

Köszönet a pedagógusoknak 

– Ide az jön, aki el szeretne jönni. Maximális tisztelet illeti meg azt a tanárt, aki akár a nyár közepén is vállalja, hogy elkíséri a diákjait a táborba. A legkényelmesebb, ha júniusban „letudják” a táboroztatást, de értelemszerűen nem fér bele minden csoport abba a két hétbe. Aki augusztus közepén is vállalja, hogy lehozza ide a gyerekeket, az áldozatot hoz. A pedagógusok egyébként heti harmincezer forint díjazásban részesülnek. Célunk, hogy jó kapcsolatot ápoljunk velük, ennek részeként minden év márciusában háromnapos nyílt napot szervezünk nekik. Idén háromszáz iskolából mintegy négyszáz pedagógus érkezett a zánkai táborba, akik bejárhatták a helyszínt és személyesen győződhettek meg a körülményekről – válaszolta Hornyák Tibor arra a kérdésre, hogy miként helyezkedtek bele a struktúrába a tanárok. 

– Hozzánk kizárólag csoportosan lehet jelentkezni, a pedagógusokon keresztül. Ez a folyamat adminisztrá­cióval jár, fel kell tölteni az adatokat, tíz gyermekenként egy kísérőt is biztosítani kell, és most már szükséges erkölcsi bizonyítvány is. Mindezeket a feltételeket lelkiismeretesen teljesítik és végigvisznek minden szükséges folyamatot – hívta fel rá a figyelmet. Az is fontos kérdés, hogy mi a garancia arra, hogy mindig jöhessenek olyanok is, akik nem voltak még. – Erre bevezettük azt a gyakorlatot, hogy a jelentkezésnél előnyt élvezzenek azok, akik még nem táboroztak nálunk. Minden évben az érkezők hetven százaléka új táborozó. Mi garantáljuk a biztonságos környezetet, a teljes ellátást és változatos programokat szervezünk. A gyerekek figyelmének és energiájának lekötéséről tehát mi gondoskodunk, ez alól szeretnénk tehermentesíteni a kísérő tanárokat is – fogalmazott Hornyák Tibor. 

 

Megszűntek az Erzsébet-táborok?

A baloldali médián nyár elején végigszaladt az az álhír, hogy a kormány megszüntette az Erzsébet-táborokat. Az álhír forrása egyébként Vályi István ­autós újságíró volt, de rengeteg emberhez eljutott a hamis információ. Hornyák Tibor először csak annyit mond, hogy aki megérkezik Zánkára, abban nem merül fel, hogy megszűnt az Erzsébet-tábor, hiszen maximális kapacitással üzemelnek a táborhelyek. – Az Erzsébet-táborok nem szűntek meg, átalakítottuk a rendszert, az ottalvós tábor­helyeink teljes kapacitásának kihasználására törekszünk, hiszen ezekben a táborokban sokkal nagyobb élményt sokkal nagyobb minőséget és maximális biztonságot tudunk biztosítani a gyerekeknek. 

20250709 Zánka Erzsébet-tábor fotó: Ladóczki Balázs (LB) MW
Rengeteg program közül lehet választani a zánkai Erzsébet-táborban. Fotó: Ladóczki Balázs

Idénre 4+1 táborhelyen: Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és Erdélyben, valamint partnertáborhelyszínen, Ágota-falván valósulnak meg az Erzsébet-táborok. – Nyáron hetente csaknem négy és fél ezer gyermek táborozik az öt helyszínen, és ebben az évben rekordszintű, 110 ezres összlétszámban érkeznek ottalvós táborozásra a diákok és kísérőik. A kapacitá­saink azonban ennél még nagyobb létszámokat is lehetővé tesznek – emelte ki az elnök. 

– A mi feladatunk az, hogy ezt az Európa-szerte is egyedülálló rendszert működtetni tudjuk és rendelkezésre álljanak hozzá a szükséges források. További táborhelyek is vannak, például Csillebércen és Galyatetőn, ezek azonban teljes felújításra szorulnak, Zalaszabart pedig bővíteni szükséges 

annak érdekében, hogy az eddiginél is nagyobb létszámban juthassanak el gyerekek az Erzsébet-táborokba – sorolja Hornyák Tibor. 

Az elnök felidézte, az Erzsébet-táborokat a Fidesz-kormány hívta életre 2012-ben. – Politikai támadások érték a táborokat korábban is, és most is érik. Sok igaztalan kritika is elhangzik. Egy nemrégiben megjelent videóban például az hangzott el, hogy nem áll rendelkezésre kilenc és fél milliárd forint az Erzsébet-táborokra, miközben ezt meghaladó támogatást kapunk erre a célra – emelte ki Hornyák Tibor. Az elnök hozzátette, hogy a szervezet nem kíván álhírekre reagálni. – Mi tesszük a dolgunkat, és ahelyett, hogy vitákba bocsátkoznánk, inkább a tényeket mutatjuk meg a közösségimédia-csatornáinkon – zárta gondolatait az elnök.

