Eltűnt a címvédő nagy előnye, de Lando Norris tudja, mi állhat a háttérben

Pénteken két szabadedzéssel vette kezdetét a Forma–1-es vb idei 16. versenyhétvégéje. A Monzában zajló Olasz Nagydíj első edzésén kettős Ferrari-siker született, délután viszont már a legutóbb technikai hiba miatt kiesett, így összesítésben nehéz helyzetbe került Lando Norris által vezetett McLaren végzett a tabella élén.

Lando Norris nem adja fel, és egyelőre ő a leggyorsabb Monzában (Fotó: AFP/Philippe Lopez)

Lágyakon érte el a legjobb időt Lando Norris

A hazai nézők nem csak a Ferrarik „trónfosztása” miatt szomorkodhattak, a mezőny egyetlen olasz pilótája, a Mercedes autóját vezető 18 éves újonc, Andrea Kimi Antonelli ugyanis alig tíz perc után a kavicságyba sodródott, és számára idejekorán véget ért a második tréning. Átmenetileg félbeszakadt az edzés, a folytatás után azonban Norris lágy gumikon megfutotta a később győztes időnek bizonyult 1:19,878-as kört. A korábbiakhoz hasonlóan másodikként ezúttal is Leclerc, harmadikként pedig Sainz végzett. Az összetettet magabiztos előnnyel vezető McLaren-versenyző, Oscar Piastri negyedik, az első edzést megnyerő Lewis Hamilton ötödik, a címvédő Red Bull-pilóta, Max Verstappen hatodik lett.

Antonelli lost the rear around the two Lesmos and then got beached 😔



Here's what happened 🎥#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/EJgPusvOGI — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Eltérő teljesítmény a különböző leszorítóerőt igénylő pályákon

Az élmezőny rendkívül szorosnak tűnik, a második egyórás szakaszban az első hat helyezett két tizeden belül zárt. Norris az autójából kiszállva arról beszélt, hogy a leszorítóerő szintje éppen ellenkezőleg alakul, mint a múlt héten, Hollandiában, ennek is köszönhető, hogy odalett a McLaren egy hete látott nagy fölénye.

– Ez nem meglepő, éppen erre számítottunk, ilyesmi képre. Nem teljesítünk azon a szinten az ilyen alacsony leszorítóerős pályákon, mint a nagy leszorítóerővel bíró hétvégéken. A riválisok felzárkóznak, a csata szorosabb, a mi életünk nehezebb – magyarázta a brit, akit a Formula idézett. – Szerintem jó volt a tempónk, egy-két dolgon még javíthatunk szombatra, és egy kicsit jobbak leszünk. Jó volt így is az élen zárni, de elég szoros a helyzet, szóval megpróbálok majd nagyobb, kényelmesebb előnyt kiépíteni.