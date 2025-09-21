forma-1Azeri NagydíjidőmérőEsteban Ocon

Így változott az Azeri Nagydíj rajtsorrendje a büntetés után

Ritkán esik meg, hogy egy-egy Forma–1-es időmérő vagy futam után nem változik a sorrend. A bakui kvalifikáció sem ért véget a kockás zászlóval, a versenyfelügyelet ezen a szombaton is lecsapott, egy pilótát büntetett meg. A top háromból eközben mindenki repes az örömtől.

Calderon Dubai Viktória
2025. 09. 21. 6:53
Esteban Ocon a Forma–1-es Azeri Nagydíj időmérőjén Fotó: AFP/Alexander Nemenov
Drámával és fordulatokkal volt teli a Forma–1-es Azeri Nagydíj időmérője. Már Q1-ben háromszor lengett a piros zászló, miután egy-egy pilóta falhoz csapta az autóját, és a következő két szakaszra is jutott összesen három baleset és mellé piros zászló. A szemerkélő eső végül nem okozott kalamajkát, pedig ha valóban leszakad az ég, akkor alighanem Carlos Sainz (Williams) rajtolt volna vasárnap az élről, nyomában a Racing Bulls duójával, Liam Lawsonnal és Isack Hadjarral. De nem így történt, Max Verstappen (Red Bull) elhappolta a pole pozíciót a spanyol orra elől, akitől a második hely is remek eredmény, ahogy Lawsontól is a harmadik.

Carlos Sainz, Max Verstappen és Liam Lawson az azeri időmérő után
Carlos Sainz, Max Verstappen és Liam Lawson az azeri időmérő után Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki

Verstappen, Sainz és Lawson is ünnepel

– Rendkívül hosszú volt az időmérő a rengeteg piros zászlóval – fogalmazott Verstappen. – Nagyon nehéz volt egy mért kört összerakni, mert általában nem sikerült felmelegíteni, vagy újra felmelegíteni a gumikat, aztán megint lengett a piros zászló. A harmadik szakasz volt a legrosszabb, amikor kicsit esett is, de összességében egy nagyon nehéz időmérő volt. Az utolsó körön mindent bele kellett adnunk. Nekem nem az a keverék volt fent, amelyiket szerettem volna, de a sok piros zászló miatt kifogytunk a gumiszettekből. Nagyon boldog vagyok, hogy így alakult eddig ez a hétvége. Már az első szabadedzésen sem voltunk rosszak, azóta pedig mindig javultunk egy keveset. Aztán az időmérőn megérkeztünk, éppen a legfontosabb pillanatban.

Bár lecsúszott a pole-ról, Carlos Sainz repesett az örömtől.

– Nagyon boldog vagyok, ma remekeltünk az időmérőn. Minden alkalommal a megfelelő keveréket választottuk, erős köröket raktunk össze. Tudtuk, hogy ha egy erősebb autóval sikerül valakinek tiszta kört futnia, akkor négy-öt tizedes hátrányban leszünk, ahogyan máskor is, de csak egy ilyen volt, Max, ami nem meglepetés. A többieket sikerült legyőznünk. A második helyen vagyunk, ez nagyszerű. Ma is bizonyítottuk, hogy megvan a tempónk, a csapat versenyben van. Az időmérőn mindig teljesítem az elvárásokat, de sajnos a futamokon nem szerzünk annyi pontot, amennyit szeretnénk – utalt a Williams spanyol versenyzője arra, hogy még csak tizenhat pontja van. Ha összejön a terve, akkor ma szinte megduplázhatja ezt. – Minden erőmmel azon leszek, hogy a dobogón végezzek.

Liam Lawson sem bánná, ha vasárnap is meg tudná ismételni a szombati eredményét, de két lábbal a földön maradt.

– Őszintén szólva, már nem is emlékszem, mi történt, annyira nagy volt a káosz. Számítottam erre, bár ekkora kavarodásra nem – vallotta be az új-zélandi. – Nehéz helyzet volt, mert éreztük és láttuk is az esőcseppeket a sisakrostélyon keresztül, csillogott is, de a gumik felmelegedtek, így volt tapadásunk. Szóval nyomhattuk, de közben meg kellett küzdenünk az agyunkkal, hogy elhiggye, nem kell túlságosan visszavennünk – ez elég bonyolult volt. A verseny nagyon nehéz lesz. Remek a rajtpozíciónk, de tudjuk, kikkel harcolunk.

Az azeri időmérő vesztesei

Ők hárman a káosz váratlan nyertesei, már amennyire Verstappen részsikerét meglepetésnek lehet nevezni. Vesztesekből is jócskán akadt: a vb-címért harcoló McLaren-pilóták közül Lando Norris csak a hetedik lett, az éllovas Oscar Piastri az autóját is összetörve kilencedik. A Ferrariknak is szörnyű napjuk volt: Charles Leclerc is beleállította a paripáját a falba, Lewis Hamilton pedig a pole-ra is esélyesnek tartotta magát, erre csak 12. lett.

A vesztesek közé tartozik Esteban Ocon is, aki már eleve nem dicsekedett volna el a 18. helyével, aztán ráadásul visszasorolták a franciát az utolsó helyre, mert a Haas hátsó szárnya nem felelt meg a műszaki előírásoknak.

Az Azeri Nagydíj ma 13 órakor kezdődik.

Forma–1, azeri időmérő, módosított rajtsorrend

1. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Carlos Sainz (spanyol, Williams)

2. sor:

Liam Lawson (új-zélandi, RB)

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

3. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Cunoda Juki (japán, Red Bull)

4. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Isack Hadjar (francia, RB)

5. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

6. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

7. sor:

Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

8. sor:

Oliver Bearman (brit, Haas)

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

9. sor:

Nico Hülkenberg (német, Sauber)

Pierre Gasly (francia, Alpine)

10. sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Esteban Ocon (francia, Haas)

 

 

