Így változott az Azeri Nagydíj rajtsorrendje a büntetés után

Drámával és fordulatokkal volt teli a Forma–1-es Azeri Nagydíj időmérője. Már Q1-ben háromszor lengett a piros zászló, miután egy-egy pilóta falhoz csapta az autóját, és a következő két szakaszra is jutott összesen három baleset és mellé piros zászló. A szemerkélő eső végül nem okozott kalamajkát, pedig ha valóban leszakad az ég, akkor alighanem Carlos Sainz (Williams) rajtolt volna vasárnap az élről, nyomában a Racing Bulls duójával, Liam Lawsonnal és Isack Hadjarral. De nem így történt, Max Verstappen (Red Bull) elhappolta a pole pozíciót a spanyol orra elől, akitől a második hely is remek eredmény, ahogy Lawsontól is a harmadik.

Carlos Sainz, Max Verstappen és Liam Lawson az azeri időmérő után Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki

Verstappen, Sainz és Lawson is ünnepel

– Rendkívül hosszú volt az időmérő a rengeteg piros zászlóval – fogalmazott Verstappen. – Nagyon nehéz volt egy mért kört összerakni, mert általában nem sikerült felmelegíteni, vagy újra felmelegíteni a gumikat, aztán megint lengett a piros zászló. A harmadik szakasz volt a legrosszabb, amikor kicsit esett is, de összességében egy nagyon nehéz időmérő volt. Az utolsó körön mindent bele kellett adnunk. Nekem nem az a keverék volt fent, amelyiket szerettem volna, de a sok piros zászló miatt kifogytunk a gumiszettekből. Nagyon boldog vagyok, hogy így alakult eddig ez a hétvége. Már az első szabadedzésen sem voltunk rosszak, azóta pedig mindig javultunk egy keveset. Aztán az időmérőn megérkeztünk, éppen a legfontosabb pillanatban.

Bár lecsúszott a pole-ról, Carlos Sainz repesett az örömtől.

– Nagyon boldog vagyok, ma remekeltünk az időmérőn. Minden alkalommal a megfelelő keveréket választottuk, erős köröket raktunk össze. Tudtuk, hogy ha egy erősebb autóval sikerül valakinek tiszta kört futnia, akkor négy-öt tizedes hátrányban leszünk, ahogyan máskor is, de csak egy ilyen volt, Max, ami nem meglepetés. A többieket sikerült legyőznünk. A második helyen vagyunk, ez nagyszerű. Ma is bizonyítottuk, hogy megvan a tempónk, a csapat versenyben van. Az időmérőn mindig teljesítem az elvárásokat, de sajnos a futamokon nem szerzünk annyi pontot, amennyit szeretnénk – utalt a Williams spanyol versenyzője arra, hogy még csak tizenhat pontja van. Ha összejön a terve, akkor ma szinte megduplázhatja ezt. – Minden erőmmel azon leszek, hogy a dobogón végezzek.