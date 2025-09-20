Puskás AkadémiaNB IETO FCNémeth András

A Puskás Akadémia sorra kapja a pofonokat, a magyar válogatott támadó nagy pillanatának is lőttek

Felcsúton is megőrizte veretlenségét az ETO FC, amely a labdarúgó NB I 7. fordulójában 2-0-ra győzte le Hornyák Zsolt csapatát. A Puskás Akadémia immáron három mérkőzés óta nyeretlen.

2025. 09. 20. 22:22
Németh András első gólja még várat magára a Puskás Akadémia mezében Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás
A Puskás Akadémia ezüstérmesként köszönt el az előző idénytől, megszorongatta a végül bajnok Ferencvárost, csak három pont döntött a zöld-fehérek javára. Ám a felcsútiak az ősszel már nem a szebbik arcukat mutatják, a Nyíregyháza elleni első fordulós meccs és 3-2-es győzelem óta több váratlan eredmény is rontotta a PAFC eredménysorát, öt forduló alatt a két siker mellé egy döntetlen és két vereség is társult, és már a Magyar Kupából is kiesett Hornyák Zsolt együttese.

Nadir Benbouali tizenegyest harcolt ki és gólt lőtt a Puskás Akadémia ellen
Nadir Benbouali tizenegyest harcolt ki és gólt lőtt a Puskás Akadémia ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

Szombati ellenfelük, az ETO FC is hasonló utat jár be. A remek negyedik helye után három döntetlennel kezdett az ősszel, mígnem az MTK elleni 7-2-es diadalnál kiszakadt a gólzsák, és aztán a Nyíregyházát is legyőzték a – Pakson kívül egyetlen veretlen csapatként álló – győriek.

Samuel Petrásnak már a 2. percben védenie kellett Nagy Zsolt fejesénél, utána viszont kollégáján, Szappanos Péteren volt a világ szeme, mert a 10. percben általános megdöbbenésre tizenegyest kapott az ETO FC, elvileg Wojciech Golla elsodorta Nadir Benboualit. A játékvezetőt kihívták, hogy visszanézze az esetet, de megerősítette a döntését. Szappanos jó irányba indult, de nem tudta megállítani Paul Anton lövését. 

Bár inkább a Puskás Akadémia támadott, ismét a vendégcsapat szerzett gólt, a tizenegyest kiharcoló Benbuali lövése nyolc méterről, Szappanos lábai között talált utat a kapuba.

A Puskás Akadémia csak érvénytelen gólig jutott

A kétgólos hátrányban lévő felcsútiak mentek előre a szépítésért, ám a döntő pillanatokban rendre rossz megoldásokat választottak, így Petrásnak nem kellett sokszor védenie. 

Az 55. percben eljött a hazaiak ideje, köztük is Németh Andrásé. A négyszeres válogatott támadó eddig epizódszereplő Felcsúton, első góljára várt. Most úgy tűnt, megtörik a jég, négy méterről betalált a győriek kapujába, de az örömteli pillanatok gyorsan elillantak, Lukács Dániel szabálytalansága miatt érvénytelenítették a gólt.

Ennél többre nem futotta Puskás Akadémiának, amely így 2-0-ra kikapott az ETO FC-től. Utóbbi a 2., előbbi a 6. az NB I tabelláján.

NB I, 7. FORDULÓ

péntek: 
Ferencváros–DVTK 2-2 (0-2), Budapest, 11 769 néző, jv: Bogár. Gólszerzők: Gruber (68., 90+1.), illetve Babos (33.), Acolatse (45+3.) 
szombat: 
Nyíregyháza–Paks 1-1 (0-0), Nyíregyháza, 4535 néző, jv: Kovács I. Gólszerzők: Edomwonyi (86.), illetve Hahn (46.)
Kazincbarcika–Újpest 2-0 (2-0), Mezőkövesd, jv: Molnár A. Gólszerzők: Ubochioma (17.), Sós B. (27.)
Puskás Akadémia–ETO FC 0-2 (0-2), Felcsút, jv: Berke. Gólszerzők: Anton (12. – 11-esből), Benbuali (24.)
vasárnap: 
Kisvárda–DVSC 17.45 (Tv: M4 Sport) 
MTK–Zalaegerszeg 20.00 (Tv: M4 Sport) 

A tabella állását és a mérkőzések jegyzőkönyveit itt tekintheti meg!

 

 

