A Puskás Akadémia sorra kapja a pofonokat, a magyar válogatott támadó nagy pillanatának is lőttek

A Puskás Akadémia ezüstérmesként köszönt el az előző idénytől, megszorongatta a végül bajnok Ferencvárost, csak három pont döntött a zöld-fehérek javára. Ám a felcsútiak az ősszel már nem a szebbik arcukat mutatják, a Nyíregyháza elleni első fordulós meccs és 3-2-es győzelem óta több váratlan eredmény is rontotta a PAFC eredménysorát, öt forduló alatt a két siker mellé egy döntetlen és két vereség is társult, és már a Magyar Kupából is kiesett Hornyák Zsolt együttese.

Nadir Benbouali tizenegyest harcolt ki és gólt lőtt a Puskás Akadémia ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

Szombati ellenfelük, az ETO FC is hasonló utat jár be. A remek negyedik helye után három döntetlennel kezdett az ősszel, mígnem az MTK elleni 7-2-es diadalnál kiszakadt a gólzsák, és aztán a Nyíregyházát is legyőzték a – Pakson kívül egyetlen veretlen csapatként álló – győriek.

Samuel Petrásnak már a 2. percben védenie kellett Nagy Zsolt fejesénél, utána viszont kollégáján, Szappanos Péteren volt a világ szeme, mert a 10. percben általános megdöbbenésre tizenegyest kapott az ETO FC, elvileg Wojciech Golla elsodorta Nadir Benboualit. A játékvezetőt kihívták, hogy visszanézze az esetet, de megerősítette a döntését. Szappanos jó irányba indult, de nem tudta megállítani Paul Anton lövését.

Bár inkább a Puskás Akadémia támadott, ismét a vendégcsapat szerzett gólt, a tizenegyest kiharcoló Benbuali lövése nyolc méterről, Szappanos lábai között talált utat a kapuba.

A Puskás Akadémia csak érvénytelen gólig jutott

A kétgólos hátrányban lévő felcsútiak mentek előre a szépítésért, ám a döntő pillanatokban rendre rossz megoldásokat választottak, így Petrásnak nem kellett sokszor védenie.

Az 55. percben eljött a hazaiak ideje, köztük is Németh Andrásé. A négyszeres válogatott támadó eddig epizódszereplő Felcsúton, első góljára várt. Most úgy tűnt, megtörik a jég, négy méterről betalált a győriek kapujába, de az örömteli pillanatok gyorsan elillantak, Lukács Dániel szabálytalansága miatt érvénytelenítették a gólt.

Ennél többre nem futotta Puskás Akadémiának, amely így 2-0-ra kikapott az ETO FC-től. Utóbbi a 2., előbbi a 6. az NB I tabelláján.