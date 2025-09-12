Németh András vesztésre áll a csatárversenyben a Puskás Akadémiánál, Hornyák Zsolt sem bízik benne

Csatárverseny van a Puskás Akadémiánál. Nyáron Lamine Colley mellé érkezett Kecskemétről Lukács Dániel, Hamburgból Németh András és az NB II gólkirálya, Nagy Zoárd. Egyikük szeptemberben már válogatott meghívót kapott, ami mindhármuk álma. Lukács berobbant – hat meccsen négy gól –, ezt Marco Rossi is észrevette. De mi történt közben Németh Andrással, aki az elmúlt három meccsen már csak a kispadot koptatta? S mindeközben hogyan áll Nagy Zoárd felépülése, aki az elmúlt hetekben Hornyák Zsolt vezetőedzőtől hamarabb kap lehetőséget, mint a 22 éves, négyszeres válogatott Németh.

Németh András hosszas gólcsendje itt tört meg a Puskás Akadémia felkészülése során (Fotó: Puskásakadémia.hu)

Németh András hányatott sorsa, a németországi évek, és ami mögötte van

Sokan viccnek tartották, hogy a 22 éves támadó 2023. feburár 11-e óta közel két és fél évig nem rúgott gólt. A példátlan gólínség a PAFC felkészülése alatt az osztrák Austria Salzburg ellen tört meg, amikor csereként beállva gólt lőtt, sőt, duplázott is! Nem akarjuk a múltat sokáig hánytorgatni, de erre a bizonyos 29 hónapra kicsit térjünk még vissza. Önmagában sokatmondó lehet, ha egy támadó ennyi ideig nem rúg gólt, az önbizalmát teljesen elveszítheti, ami a csatároknál egyet jelent a teljes visszaeséssel – nemzetközi példa: a Liverpooltól nyáron távozó Darwin Núnez. Nemhogy az edző nem bízik benne, hanem egy idő után már a játékos sem hiszi, hogy ezen a szinten képes játszani. Németh sok kritikát kapott a balul sült időszak miatt, ugyanakkor a hamburgi edzője, Steffen Baumgart is elmondta, érdemes megnézni a játékperceit ebben az időszakban:

2022/23-as idény a Hamburgnál (német másodosztály): 11 bajnoki mérkőzésen 2 gól; 129 játékperc (átlagosan 11 perc). Ekkor Rossi be is hívta Némethet a válogatottba, ugyanakkor sejthető volt, hogy nem fenntartható ez a minta, hogy 64 percenként gólt rúgjon ilyen kevés lehetőség mellett.

2023/24-es idény a Hamburgnál: 28 bajnokin 0 gól, 3 Német Kupa-meccsen 1 gólpassz; 761 játékperc (átlagosan 24,5 perc). Németh elvétve kapott lehetőséget, jobbára a hajrában, vesztes állásnál. Rossi utoljára 2023 novemberében hívta be a válogatottba, figyelmeztette, csapatot kell váltania.

2024/25-ös idény, kölcsönben a Münsternél, szintén német másodosztály: 20 bajnokin, három gólpassz, egy kupameccsen egy gólpassz; 1061 játékperc (átlagosan 50 perc). Az Eb-keretbe ez a teljesítmény már kevés volt.

Így jutunk el 2025 nyaráig, amikor az NB I ezüstérmese, a Puskás Akadémia megvásárolta Németh játékjogát, a Transfermarkt adatai szerint 450 ezer euróért (az oldal a támadó piaci értékét félmillióra taksálja). Az átigazolás után a Nemzeti Sport készített interjút a támadóval, amelyben a klubváltás okairól beszélt.