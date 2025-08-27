Marco Rossi újonca elképesztő úton jutott el a válogatottba, amit ő is durvának nevez

Talán a kerethirdetés legnagyobb meglepetését szolgáltatta Marco Rossi, amikor felolvasta a nevét. Lukács Dániel először került be a nemzeti együttesbe. A felcsútiak támadójának talán visszaadott valamit abból a sors, amit korábban elvett.

Lukács Dániel (jobbra) tavasszal még a Kecskemét bennmaradásáért küzdött Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Lukács Dániellel hatalmasat fordult a világ. Most az NB II-ben játszhatna, ahonnan Marco Rossi nem vesz számításba senkit. Ám ő jó érzékkel elköszönt a kieső Kecskeméttől, és kivirágzott a Puskás Akadémiánál. Holott Colley és a magyar válogatottba visszavágyó Németh András is elvileg előtte van a rangsorban. A 29 éves, szélsőként is bevethető csatár azonban élvezi Hornyák Zsolt bizalmát, amit gólokkal hálált meg. Összesen négyet szerzett, a Ferencváros elleni duplája győzelmet ért az Üllői úton! Nem csoda, hogy Marco Rossi beválogatta.

− Ez életem első meghívója, fel sem tudom még fogni, nem is tudatosult bennem igazán, mit is jelent.

Mikor hívtak, hogy kerettag leszek, el is érzékenyültem, most nagy az öröm. Nem gondoltam rá, hogy engem most a kapitány meg fog hívni. Nagyon boldog vagyok, még fel sem tudom fogni, reméljük, minden rendben lesz. Még van idő a selejtezőkig, nagyon örülnék, ha be tudnék mutatkozni a válogatottban, de nem játszottam el a gondolattal. Nyilván örülne az ember, ha debütálhatna − nyilatkozta meghatódva az M1-nek Lukács Dániel.

2018-ban még nem Lukács Dánielt ünnepelték, ő ugrott a Honvéd gólszerzője, Danilo hátára Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Lukács Dániel rögös útja Marco Rossi meghívójáig

Marco Rossi nem vett zsákbamacskát a támadó meghívásával. Jól ismeri Lukács Dánielt még a kispesti vezetőedzői időszakából. Nála debütált az NB I-ben a labdarúgó, akkor még azonban nem számolt vele a később, 2017-ben bajnoki címet szerző együttesében.

A REAC-ból indul, a Magyar Futball Akadémián nevelkedett Lukács igazi országjárásba kezdett: megfordult Tiszakécskén, Kecskeméten, Diósgyőrben és Újpesten is.

Jellemző, hogy az NB II-ben 80, az élvonalban 86 mérkőzésen lépett pályára, tehát pályafutása felét a másodosztályban töltötte. Innen küzdötte fel magát. Az előző szezonban 5 góllal és 8 gólpasszal segítette a KTE csapatát, amely azonban sereghajtóként kiesett.