Rendkívüli

Adóemelés, elvándorlás, vesztes családok: ilyen jövőt hozhat a Tisza-csomag

magyar labdarúgó–válogatottLukács Dánielkerethirdetés

Marco Rossi újonca elképesztő úton jutott el a válogatottba, amit ő is durvának nevez

Újabb csatár kap lehetőséget a bizonyításra a magyar labdarúgó-válogatottban. Lukács Dániel, a Puskás Akadémia támadója négy góllal és egy gólpasszal kezdte az idényt új csapatában. Felcsútra a kiesett Kecskemétről került, s az első öt fordulóban remekelt az NB I-ben. A 29 esztendős játékos hosszú és rögös utat tett meg a válogatott kerettagságig, pályafutása felét a másodosztályban töltötte. Egyelőre fel sem tudja fogni, hogy Marco Rossi meghívta. Lukács Dániel azt is elárulta, egyelőre nem gondolkodik a debütáláson.

P.Fülöp Gábor
2025. 08. 27. 11:09
Lukács Dániel Budapest, 2025. augusztus 16. Lukács Dániel, a Puskás Akadémia játékosának gólöröme a labdarúgó Fizz Liga 4. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Puskás Akadémia FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 16-án. MTI/Purger Tamás
Lukács Dániel a Ferencváros kapuját is bevette Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Talán a kerethirdetés legnagyobb meglepetését szolgáltatta Marco Rossi, amikor felolvasta a nevét. Lukács Dániel először került be a nemzeti együttesbe. A felcsútiak támadójának talán visszaadott valamit abból a sors, amit korábban elvett.

Lukács Dániel
Lukács Dániel (jobbra) tavasszal még a Kecskemét bennmaradásáért küzdött Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Lukács Dániellel hatalmasat fordult a világ. Most az NB II-ben játszhatna, ahonnan Marco Rossi nem vesz számításba senkit. Ám ő jó érzékkel elköszönt a kieső Kecskeméttől, és kivirágzott a Puskás Akadémiánál. Holott Colley és a magyar válogatottba visszavágyó Németh András is elvileg előtte van a rangsorban. A 29 éves, szélsőként is bevethető csatár azonban élvezi Hornyák Zsolt bizalmát, amit gólokkal hálált meg. Összesen négyet szerzett, a Ferencváros elleni duplája győzelmet ért az Üllői úton! Nem csoda, hogy Marco Rossi beválogatta.

− Ez életem első meghívója, fel sem tudom még fogni, nem is tudatosult bennem igazán, mit is jelent. 

Mikor hívtak, hogy kerettag leszek, el is érzékenyültem, most nagy az öröm. Nem gondoltam rá, hogy engem most a kapitány meg fog hívni. Nagyon boldog vagyok, még fel sem tudom fogni, reméljük, minden rendben lesz. Még van idő a selejtezőkig, nagyon örülnék, ha be tudnék mutatkozni a válogatottban, de nem játszottam el a gondolattal. Nyilván örülne az ember, ha debütálhatna − nyilatkozta meghatódva az M1-nek Lukács Dániel.

Lukács Dániel
2018-ban még nem Lukács Dánielt ünnepelték, ő ugrott a Honvéd gólszerzője, Danilo hátára Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Lukács Dániel rögös útja Marco Rossi meghívójáig

Marco Rossi nem vett zsákbamacskát a támadó meghívásával. Jól ismeri Lukács Dánielt még a kispesti vezetőedzői időszakából. Nála debütált az NB I-ben a labdarúgó, akkor még azonban nem számolt vele a később, 2017-ben bajnoki címet szerző együttesében. 

A REAC-ból indul, a Magyar Futball Akadémián nevelkedett Lukács igazi országjárásba kezdett: megfordult Tiszakécskén, Kecskeméten, Diósgyőrben és Újpesten is.

Jellemző, hogy az NB II-ben 80, az élvonalban 86 mérkőzésen lépett pályára, tehát pályafutása felét a másodosztályban töltötte. Innen küzdötte fel magát. Az előző szezonban 5 góllal és 8 gólpasszal segítette a KTE csapatát, amely azonban sereghajtóként kiesett.

− A kecskeméti időszak egy hatalmas hullámvölgy – a sikertelenség, ami ott volt, mindenkit lehozott nagyon, senki sem szerette volna azt, ami végül történt. Aztán jött egy megkeresés, ami nagy előrelépés a karrieremben, most pedig még az, hogy be is hívtak a válogatottba…

Durva a futball, hogy milyen sorsok és dolgok vannak, pár hónapja még kiestem a Kecskeméttel, most meg jól megy, noha csak öt forduló ment le az NB I-ből, sok van hátra. De szeretném folytatni a jó kezdést 

− fogadkozott Lukács Dániel.

A magyar labdarúgó-válogatott szeptember 6-án Írország vendégeként, majd 9-én, Portugália ellen, a Puskás Arénában kezdi meg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.