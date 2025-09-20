Rendkívüli

Orbán Viktor: A következő találkozásunk egy új békemenet lesz október 23-án

NB INyíregyházaPaks

Megszakadt a Paks sorozata, a hajrában bukta el a győzelmet a listavezető

Hét mérkőzés után is veretlen a Paks az NB I-ben, Bognár György együttese a bajnokság 7. fordulójában 1-1-re végzett Nyíregyházán. A Pakssal először fordult elő az idényben, hogy nem tudott megnyerni egy idegenbeli bajnokit.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 18:00
Mindkét csapat egy ponttal gazdagodott Forrás: paksifc.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Papíron kötelező feladat várt a Paksra, az NB I listavezetője a négy ponttal a tabella alján szerénykedő Nyíregyházához látogatott. Bognár György együttese a mezőny egyedüli csapataként az összes idegenbeli mérkőzését megnyerte, és a nyíregyházi Városi Stadionban megrendezett összecsapás jó esélyt kínált a sorozat meghosszabbítására.

A Paks nem bírt idegenben a Nyíregyházával
A Paks nem bírt idegenben a Nyíregyházával (Fotó: paksifc.hu)

Az első nagy lehetőség a vendégek előtt adódott, a válogatottban az eltiltott Varga Barnabás helyére pályázó Tóth Barna indította Horváth Kevint, aki aztán Hahn Jánost hozta helyzetbe, ám gyengén leadott lövése Kovács Dánielnek nem okozott gondot.

A Paks a folytatásban is mezőnyfölényben futballozott és több lehetőséget alakított ki, a szünetre azonban gól nélküli állásnál vonulhattak a csapatok.

A fordulás után már összejött az áhított gól, egy perc sem telt el a második játékrészből, amikor Zeke Márió bal szélről középre ívelt labdájára Hahn érkezett nagyszerűen, és fejelt hét méterről a bal alsóba (0-1).

A hajrában a Nyíregyháza tudott fölénybe kerülni, és egy les miatt elvett gól után összejött az érvényes egyenlítés is Bright Edomwonyi fejesével (1-1).

Megszakadt a Paks sorozata

A Paks az idényben először nem tudta begyűjteni idegenben a három pontot, és amennyiben a Ferencváros megnyeri az elmaradt mérkőzését, úgy egyetlen pontra olvadhat Bognár György csapatának előnye.

NB I, 7. FORDULÓ

péntek: 
Ferencváros–DVTK 2-2 (0-2), Budapest, 11 769 néző, jv: Bogár. Gólszerzők: Gruber (68., 90+1.), illetve Babos (33.), Acolatse (45+3.) 
szombat: 
Nyíregyháza–Paks 1-1 (0-0), Nyíregyháza, jv: Kovács Imre. Gólszerzők: Edomwonyi (86.), illetve Hahn (46.)
Kazincbarcika–Újpest 18.00 (Tv: M4 Sport)  
Puskás Akadémia–ETO FC 20.15 (Tv: M4 Sport) 
vasárnap: 
Kisvárda–DVSC 17.45 (Tv: M4 Sport) 
MTK–Zalaegerszeg 20.00 (Tv: M4 Sport) 

A tabella állását és a mérkőzések jegyzőkönyveit itt tekintheti meg!

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPottyondy Edina

Bizony ám! Hogy úgy van!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése Pottyondy Edináról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu