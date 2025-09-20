Megszakadt a Paks sorozata, a hajrában bukta el a győzelmet a listavezető

Papíron kötelező feladat várt a Paksra, az NB I listavezetője a négy ponttal a tabella alján szerénykedő Nyíregyházához látogatott. Bognár György együttese a mezőny egyedüli csapataként az összes idegenbeli mérkőzését megnyerte, és a nyíregyházi Városi Stadionban megrendezett összecsapás jó esélyt kínált a sorozat meghosszabbítására.
Az első nagy lehetőség a vendégek előtt adódott, a válogatottban az eltiltott Varga Barnabás helyére pályázó Tóth Barna indította Horváth Kevint, aki aztán Hahn Jánost hozta helyzetbe, ám gyengén leadott lövése Kovács Dánielnek nem okozott gondot.
A Paks a folytatásban is mezőnyfölényben futballozott és több lehetőséget alakított ki, a szünetre azonban gól nélküli állásnál vonulhattak a csapatok.
A fordulás után már összejött az áhított gól, egy perc sem telt el a második játékrészből, amikor Zeke Márió bal szélről középre ívelt labdájára Hahn érkezett nagyszerűen, és fejelt hét méterről a bal alsóba (0-1).
A hajrában a Nyíregyháza tudott fölénybe kerülni, és egy les miatt elvett gól után összejött az érvényes egyenlítés is Bright Edomwonyi fejesével (1-1).
Megszakadt a Paks sorozata
A Paks az idényben először nem tudta begyűjteni idegenben a három pontot, és amennyiben a Ferencváros megnyeri az elmaradt mérkőzését, úgy egyetlen pontra olvadhat Bognár György csapatának előnye.
NB I, 7. FORDULÓ
péntek:
Ferencváros–DVTK 2-2 (0-2), Budapest, 11 769 néző, jv: Bogár. Gólszerzők: Gruber (68., 90+1.), illetve Babos (33.), Acolatse (45+3.)
szombat:
Nyíregyháza–Paks 1-1 (0-0), Nyíregyháza, jv: Kovács Imre. Gólszerzők: Edomwonyi (86.), illetve Hahn (46.)
Kazincbarcika–Újpest 18.00 (Tv: M4 Sport)
Puskás Akadémia–ETO FC 20.15 (Tv: M4 Sport)
vasárnap:
Kisvárda–DVSC 17.45 (Tv: M4 Sport)
MTK–Zalaegerszeg 20.00 (Tv: M4 Sport)
