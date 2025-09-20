Robbie Keane: A szünetben Dibuszon kívül mindenkit lecseréltem volna + videó

Amikor a tartalék játékvezető a 89. percben felmutatta a táblát, amelyen nyolcperces hosszabbítás szerepelt, még 2–1-re a vendég Diósgyőr vezetett a Ferencváros ellen. Ennyit kellett volna kihúznia a miskolci csapatnak ahhoz, hogy bombameglepetést okozzon, és mindhárom pontot hazavigye a Groupama Arénából.

A diósgyőriek két gólt ünnepelhettek a Ferencváros ellen az első félidőben Fotó: Nemzeti Sport

A Ferencváros fölénye ellenére csalódott volt a diósgyőri tréner

Végül csak a végeredmény lett egyenlő, minden más statisztikai mutató hatalmas Fradi-fölényt mutatott a lefújás pillanatában. A DVTK vezetőedzője mégis határozott igennel felelt a sajtótájékoztatón, amikor arról kérdezték, csalódott-e a végeredmény miatt.

– A mérkőzés előtt kiegyeztem volna ezzel az eredménnyel. A Ferencvárosnak rendkívül erős a játékoskerete, amelyet azért állítottak össze, hogy Európában is jól szerepeljenek. Nehéz volt ellenük játszani, az egész mérkőzésen letámadtak bennünket.

Ugyanakkor az történt, amit mi szerettünk volna: ha kiszabadultunk a nyomásból, helyzeteket tudtunk kialakítani, és 2–0-ra vezettünk. A Ferencvárosban megvolt a minőség, a második félidőben kiegyenlítettek. Bár csalódott vagyok, azt kell mondanom, örülnünk kell, hogy pontot szereztünk a Fradi otthonában

– fogalmazott Vladimir Radenkovics. A tréner kiemelte az idényben már négy találatnál járó, első gólt szerző 21 éves Babos Bencét, akinek technikai tudását és hozzáállását külön dicsérte.

Ha Robbie Keane megtehette volna, csak Dibusz Dénest hagyta volna a pályán a második félidőre a kezdőcsapatból Fotó: Nemzeti Sport

Ajándék gólok után csapatot cserélt volna Keane

Ha csak a statisztikát nézzük, a Fradinak az első félidő után gólokkal kellett volna vezetnie a DVTK ellen. A második játékrészre Robbie Keane teljesen átszervezte csapatát, de így is nagyot kellett küzdeniük az egy pontért.

– Az első félidőben nem voltunk jók.

Két könnyen elkerülhető gólt kaptunk, tulajdonképpen ajándékba adtunk kettőt. Ha megtehettem volna, a szünetben Dibuszon kívül mindenkit lecseréltem volna. A cserék viszont jól szálltak be, új energiát hoztak a pályára.

Gruber Zsombor két szép gólt szerzett, igazolta, hogy jó formában van – értékelt a ferencvárosiak vezetőedzője, Robbie Keane.