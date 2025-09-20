Rendkívüli

Jön ez első DPK-találkozó, mutatjuk a teljes programot + videók

Gruber ZsomborFerencvárosLabdarúgó NB IDibusz DénesRobbie KeaneDVTK

Robbie Keane: A szünetben Dibuszon kívül mindenkit lecseréltem volna + videó

A Fradi hatalmas fölényben futballozott a Groupama Arénában, mégis csak 2-2-es döntetlent játszott a Diósgyőrrel az NB I hetedik fordulójának nyitómérkőzésén pénteken este. A vendégek kétgólos előnyből engedték ki a kezükből győzelmet, míg a Ferencváros hiába támadott végig, csak egy pontot tartott otthon. Mindkét oldal csalódott volt a mérkőzés után: a miskolciak elszalasztották a bravúrt, a zöld-fehérek pedig a bajnoki céljaikhoz mérten kevesellték az eredményt.

Kibédi Péter
2025. 09. 20. 6:03
Hiába a Ferencváros nyomasztó fölénye, a hajrában az egy pontnak is örülnie kellett a zöld-fehéreknek a Diósgyőr ellen
Hiába a Ferencváros nyomasztó fölénye, a hajrában az egy pontnak is örülnie kellett a zöld-fehéreknek a Diósgyőr ellen Forrás: Nemzeti Sport
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amikor a tartalék játékvezető a 89. percben felmutatta a táblát, amelyen nyolcperces hosszabbítás szerepelt, még 2–1-re a vendég Diósgyőr vezetett a Ferencváros ellen. Ennyit kellett volna kihúznia a miskolci csapatnak ahhoz, hogy bombameglepetést okozzon, és mindhárom pontot hazavigye a Groupama Arénából. 

A diósgyőriek két gólt ünnepelhettek a Ferencváros ellen az első félidőben
A diósgyőriek két gólt ünnepelhettek a Ferencváros ellen az első félidőben Fotó: Nemzeti Sport

A Ferencváros fölénye ellenére csalódott volt a diósgyőri tréner

Végül csak a végeredmény lett egyenlő, minden más statisztikai mutató hatalmas Fradi-fölényt mutatott a lefújás pillanatában. A DVTK vezetőedzője mégis határozott igennel felelt a sajtótájékoztatón, amikor arról kérdezték, csalódott-e a végeredmény miatt.

– A mérkőzés előtt kiegyeztem volna ezzel az eredménnyel. A Ferencvárosnak rendkívül erős a játékoskerete, amelyet azért állítottak össze, hogy Európában is jól szerepeljenek. Nehéz volt ellenük játszani, az egész mérkőzésen letámadtak bennünket. 

Ugyanakkor az történt, amit mi szerettünk volna: ha kiszabadultunk a nyomásból, helyzeteket tudtunk kialakítani, és 2–0-ra vezettünk. A Ferencvárosban megvolt a minőség, a második félidőben kiegyenlítettek. Bár csalódott vagyok, azt kell mondanom, örülnünk kell, hogy pontot szereztünk a Fradi otthonában 

– fogalmazott Vladimir Radenkovics. A tréner kiemelte az idényben már négy találatnál járó, első gólt szerző 21 éves Babos Bencét, akinek technikai tudását és hozzáállását külön dicsérte.

Ha Robbie Keane megtehette volna, csak Dibusz Dénest hagyta volna a pályán a második félidőre a kezdőcsapatból
Ha Robbie Keane megtehette volna, csak Dibusz Dénest hagyta volna a pályán a második félidőre a kezdőcsapatból Fotó: Nemzeti Sport

Ajándék gólok után csapatot cserélt volna Keane

Ha csak a statisztikát nézzük, a Fradinak az első félidő után gólokkal kellett volna vezetnie a DVTK ellen. A második játékrészre Robbie Keane teljesen átszervezte csapatát, de így is nagyot kellett küzdeniük az egy pontért.

– Az első félidőben nem voltunk jók. 

Két könnyen elkerülhető gólt kaptunk, tulajdonképpen ajándékba adtunk kettőt. Ha megtehettem volna, a szünetben Dibuszon kívül mindenkit lecseréltem volna. A cserék viszont jól szálltak be, új energiát hoztak a pályára. 

Gruber Zsombor két szép gólt szerzett, igazolta, hogy jó formában van – értékelt a ferencvárosiak vezetőedzője, Robbie Keane.

A csereként beálló Gruber Zsombor két góljával az NB I-es góllövőlista élére lőtte magát
A csereként beálló Gruber Zsombor két góljával az NB I-es góllövőlista élére lőtte magát Fotó: Nemzeti Sport

A bajnoki címhez győzelmek kellenek

A mérkőzés hazai hőse kétségkívül Gruber Zsombor volt. A félidőben csereként beálló 21 éves támadó a szezonban eddig hat meccsen hat gólt szerzett, amivel nemcsak csapata, hanem az egész NB I legeredményesebb játékosának játékosa. Az első találatánál érezni lehetett, hogy minden dühét beleadta a lövésbe.

– Persze, hogy benne volt minden dühöm. Zavart, hogy kettőt rúgott nekünk a Diósgyőr, pedig nem voltak jó formában az utóbbi időben. 

Tudjuk, hogy a bajnokságban ellenünk mindenki élete meccsét játssza, de nem fordulhat elő többször, hogy kétgólos hátrányban megyünk a szünetre. A két gólomnak örülök, de nem vagyok teljesen elégedett, mert két pont benne maradt a mérkőzésben. A döntetlen semmire nem elég, nekünk meccseket kell nyerni, ha bajnokok akarunk lenni 

– válaszolta lapunk kérdésére Gruber Zsombor.

A találkozó összefoglalóját és a gólszerzők értékelését itt tudja megnézni:
 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyilkosság

Elfogyott a visszadobható kenyerünk

Bayer Zsolt avatarja

A RÉGI JOBB VOLT – A fehér, keresztény, konzervatív, európai és nyugati életek is számítanak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu