FerencvárosNB IDiósgyőr

Gruber Zsombor Marco Rossinak üzent, a sírból jött vissza a Ferencváros

A Ferencváros hazai pályán 2-2-s döntetlent játszott a Diósgyőr ellen az NB I hetedik fordulójának nyitómérkőzésén péntek este. Hiába vezetett a félidőben 2-0-ra a DVTK, a magyar bajnok drámai küzdelemben egyenlíteni tudott a mérkőzés utolsó perceiben.

C. Kovács Attila
2025. 09. 19. 22:12
A visszatérő Dibusz Dénes két gólt is kapott a mérkőzésen.
A visszatérő Dibusz Dénes több gólt is kapott a mérkőzésen. Forrás: Nemzeti Sport
A dobogó második fokán álló Ferencváros a kilencedik helyen szerénykedő Diósgyőrt fogadta a Groupama Arénában. A két csapat legutóbb március végén találkozott Miskolcon, ahol 1-1-es döntetlen született, miután Eldar Civic kiállítása miatt a Fradi már a 24. perctől emberhátrányban futballozott. Ez volt sorozatban a két csapat második döntetlenje, ráadásul a zöld-fehérek az előző négy bajnokiból mindössze egyet tudtak megnyerni a DVTK ellen.

A Ferencváros rosszul indította a Diósgyőr elleni bajnokit, a félidőben már két góllal vezetett a miskolci gárda.
A Ferencváros rosszul indította a Diósgyőr elleni bajnokit, a félidőben már két góllal vezetett a miskolci gárda (Fotó: Nemzeti Sport)

A Ferencváros kezdőcsapata:

A diósgyőriek kezdője:

A találkozó első lehetősége a Ferencváros előtt alakult ki a kilencedik percben, Stefan Gartenmann tudott fejelni egy szöglet után, de Karlo Sentic, a Diósgyőr horvát kapusa bravúrral kapufára tudta tolni a labdát. Micsoda védés volt! A 18. percben egy szabadrúgás utáni kavarodás után Alex Vallejo passzolta be a labdát az üres kapuba, azonban Bogár játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot, maradt a 0-0. Hét perccel később Yusuf Bamidele beadására Varga Barnabás érkezett középen, azonban a ferencvárosi csatár lövését Sentic spárgázta ki. A 32. percben megtört a jég, a DVTK vitt végig egy kontrát, Elton Acolatse beadására pedig Babos Bence érkezett a hosszún, és kotorta be közvetlen közelről a labdát a kapuba. (0-1). A 44. percben ismét Vallejo veszélyeztetett, szöglet utáni fejesét azonban Dibusz Dénes hatalmas vetődéssel ki tudta ütni.

A hosszabbítás utolsó percében szöglethez jutott a Ferencváros, amit azonban a diósgyőri védők ki tudtak fejelni. A szabad labdára pedig Acolatse csapott le, majd egy 80 méteres sprint után kicselezte Dibusz Dénest, és az üres kapuba passzolta a játékszert. (0-2). Így meglepetésre a csapatok kétgólos diósgyőri előnnyel vonulhattak az öltözőbe.

A fordulást követően rákapcsolt a Fradi, a 49. percben Bamidele lövését kellett a kapufára tolnia Senticnek. 

A Groupama Arénát az 52. percben vörös füst lepte el, miután a diósgyőri szurkolók jelentős mennyiségű pirotechnikai eszközt gyújtottak be. A mérkőzés körülbelül öt percre megszakadt, amíg a pályán nem vált ismét megfelelővé a látótávolság.

A csereként beállt Gruber Zsombor a 68. percben gondolt egyet, és 23 méterről kilőtte a hosszú sarkot, Sentic nem érhetett le a lövésre. Kapaszkodott a Ferencváros. (1-2). A gól után a Fradi a kapu elé szögezte a miskolciakat, akik hősiesen próbálták megállítani a magyar bajnokot. A 80. percben a DVTK ki tudott szabadulni a zöld-fehérek nyomása alól, és Acolatse kis híján ismét bevette Dibusz kapuját, azonban a Ferencváros kapura bravúrral védett.

A 91. percben egy labdaszerzés után a Fradi iramodott meg, Abu Fani remek centerezése után Gruber talált be 14 méterről. Tűpontos lövésére nem érhetett le Sentic. (2-2). Ez volt a 21 éves támadó hatodik gólja a bajnokságban, amivel átvette a vezetést a góllövőlistán.

Varga Barnabás eltiltás miatt nem játszhat az Örményország elleni vb-selejtezőn, emiatt a napokban felmerült, hogy ki pótolhatja majd a 30 éves csatárt. Gruber bejelentkezett Marco Rossinál? A magyar válogatott olasz szövetségi kapitánya egyébként a helyszínen tekintette meg a találkozót.

Több gól már nem született a mérkőzésen, így 2-2-s döntetlennel zárult a találkozó.

NB I, hetedik forduló

Ferencváros–DVTK 2-2 (0-2), Budapest, jv: G. Bogár, gólszerzők: Gruber (68.., 90+1.), illetve Babos (33.), Acolatse (45+3.)

 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

