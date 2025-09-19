Gruber Zsombor Marco Rossinak üzent, a sírból jött vissza a Ferencváros

A dobogó második fokán álló Ferencváros a kilencedik helyen szerénykedő Diósgyőrt fogadta a Groupama Arénában. A két csapat legutóbb március végén találkozott Miskolcon, ahol 1-1-es döntetlen született, miután Eldar Civic kiállítása miatt a Fradi már a 24. perctől emberhátrányban futballozott. Ez volt sorozatban a két csapat második döntetlenje, ráadásul a zöld-fehérek az előző négy bajnokiból mindössze egyet tudtak megnyerni a DVTK ellen.

A Ferencváros rosszul indította a Diósgyőr elleni bajnokit, a félidőben már két góllal vezetett a miskolci gárda (Fotó: Nemzeti Sport)

A Ferencváros kezdőcsapata:

A diósgyőriek kezdője:

A találkozó első lehetősége a Ferencváros előtt alakult ki a kilencedik percben, Stefan Gartenmann tudott fejelni egy szöglet után, de Karlo Sentic, a Diósgyőr horvát kapusa bravúrral kapufára tudta tolni a labdát. Micsoda védés volt! A 18. percben egy szabadrúgás utáni kavarodás után Alex Vallejo passzolta be a labdát az üres kapuba, azonban Bogár játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot, maradt a 0-0. Hét perccel később Yusuf Bamidele beadására Varga Barnabás érkezett középen, azonban a ferencvárosi csatár lövését Sentic spárgázta ki. A 32. percben megtört a jég, a DVTK vitt végig egy kontrát, Elton Acolatse beadására pedig Babos Bence érkezett a hosszún, és kotorta be közvetlen közelről a labdát a kapuba. (0-1). A 44. percben ismét Vallejo veszélyeztetett, szöglet utáni fejesét azonban Dibusz Dénes hatalmas vetődéssel ki tudta ütni.

A hosszabbítás utolsó percében szöglethez jutott a Ferencváros, amit azonban a diósgyőri védők ki tudtak fejelni. A szabad labdára pedig Acolatse csapott le, majd egy 80 méteres sprint után kicselezte Dibusz Dénest, és az üres kapuba passzolta a játékszert. (0-2). Így meglepetésre a csapatok kétgólos diósgyőri előnnyel vonulhattak az öltözőbe.

A fordulást követően rákapcsolt a Fradi, a 49. percben Bamidele lövését kellett a kapufára tolnia Senticnek.

A Groupama Arénát az 52. percben vörös füst lepte el, miután a diósgyőri szurkolók jelentős mennyiségű pirotechnikai eszközt gyújtottak be. A mérkőzés körülbelül öt percre megszakadt, amíg a pályán nem vált ismét megfelelővé a látótávolság.

A csereként beállt Gruber Zsombor a 68. percben gondolt egyet, és 23 méterről kilőtte a hosszú sarkot, Sentic nem érhetett le a lövésre. Kapaszkodott a Ferencváros. (1-2). A gól után a Fradi a kapu elé szögezte a miskolciakat, akik hősiesen próbálták megállítani a magyar bajnokot. A 80. percben a DVTK ki tudott szabadulni a zöld-fehérek nyomása alól, és Acolatse kis híján ismét bevette Dibusz kapuját, azonban a Ferencváros kapura bravúrral védett.