FradiMagyar Kupa-mérkőzéserődemonstráció

Nem a Fradit kell szidni azért, mert nem engedett be egy szarvaskendi gólt

Nem mindennap születik 15-0-s eredmény egy labdarúgó-mérkőzésen. A hét végén a Fradi 15 gólt rúgott megyei ellenfelének, a Szarvaskendnek a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. Ennek kapcsán élénk vita bontakozott ki, hogy miért nem kegyelmezett meg ellenfelének az NB I bajnoka?

Lantos Gábor
2025. 09. 16. 5:52
A sport és a futball ünnepe volt az elmúlt hétvégén a Fradi szarvaskendi vendégjátéka a labdarúgó Magyar Kupában. A vendégcsapat végig komolyan vette az összecsapást. A Fradi az első félidőben négy, a másodikban tizenegy gólt rúgott, így összességében 15-0-ra nyert. Ennek ellenére egyetlen szarvaskendi ember sem volt szomorú a lefújás után.

Fradi
A Fradi végig komolyan vette a Szarvaskend elleni meccset
Fradi: mit kellett volna tennie a bajnokcsapatnak?

Éppen ezért meglepő, hogy a közösségi média felületein élénk vita bontakozott ki a Fradi elsöprő győzelme után. Sokan voltak olyanok, akik szerint az NB I bajnokának kíméletesebbnek kellett volna lennie a Szarvaskenddel szemben. Sőt, akadt olyan vélemény is, amely szerint egy szarvaskendi gólt igazán beengedhetett volna a Ferencváros.

A meglepő mondatok mögött természetesen érzelmi kérdések húzódnak.

Akik ismerik a Ferencváros edzőjének, Robbie Keane-nek az elképzeléseit, a futballról alkotott véleményét, jól tudják, hogy az ír edző minden meccset nagyon komolyan vesz. Az pedig egyenesen blődség, hogy a Fradi azért nem tisztelte ellenfelét, mert ha így tett volna, akkor nem lő 15 gólt Szarvaskenden.

Ezekről a kérdésekről és a négy élvonalbeli csapat korai kupabúcsújáról is szól a Rapid sport mostani adása.

 

