Robbie Keane hiányolta a Fradi-szurkolókat, a DVTK edzője a régi ismerősökről beszélt

A válogatottszünet és a kupaforduló után pénteken folytatódik a labdarúgó NB I. A 7. forduló nyitómérkőzésén a címvédő FTC fogadja a Diósgyőrt. A találkozó előtt a két vezetőedző, Robbie Keane és Vladimir Radenkovics beszélt a várakozásairól.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 11:17
Az FTC vezetőedzője, Robbie Keane már várta, hogy csapatával visszatérhessen a Groupama Arénába (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)
A világbajnoki selejtezők és a Mol Magyar Kupa múlt heti fordulója után szeptemberben először játszanak bajnoki mérkőzést az NB I-es csapatok. Az FTC és a Diósgyőr budapesti találkozója előtt a házigazda sikere mellett szól szinte minden. Az eddig lejátszott hat fordulóban a bajnokcsapat egy halasztás mellett ötször lépett pályára és tíz pontot szerzett, míg a DVTK hat meccs alapján hat ponttal rendelkezik, és ezzel kilencedik.

Az FTC legutóbb augusztus 31-én, a Debrecen vendégeként játszott az NB I-ben
Az FTC legutóbb augusztus 31-én, a Debrecen vendégeként játszott az NB I-ben (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az FTC edzője komoly csatára készül

A múlt heti kupafordulóban a vármegyei első osztályú Szarvaskend otthonában 15-0-ra nyert Ferencváros hosszú idő, augusztus 16. óta játszhat először a Groupama Arénában.

– Örülök annak, hogy ismét hazai pályán játszunk. Kicsit már hiányoltam a szurkolóinkat, egy ideje nem találkoztunk velük. A kupameccs segített abban, hogy többen is lehetőséget kapjanak azok közül, akik eddig kevesebbet szerepeltek. Ez mindenképp pozitív előjel a péntek esti meccsre – idézi a klubhonlap az FTC-edző, Robbie Keane szavait. – Bárki is érkezzen hozzánk, az ilyen mérkőzések számunkra mindig egy kicsit nehezebbek, mert az összes csapat ellenünk akarja megmutatni, hogy mire képes. Nekik ez a szezon találkozója, de ez mindegy is, mindenki ellen komoly csatára készülünk. 

Ami minket illet, jó a csapategység, eddig jó szezonunk van, ebből lehet építkezni

– tette hozzá a tréner.

Két Fradi-játékosra jól emlékszik Radenkovics

Keane 47 éves kollégája, a Diósgyőrtől februárban menesztett, majd a klubhoz nyáron visszahívott Vladimir Radenkovics csapata szünetben mutatott hozzáállását dicsérte.

– Számomra az volt a legfontosabb az elmúlt hetekben, hogy nemcsak minden edzésen, hanem az edzések minden gyakorlata során maximálisan odatették magukat a játékosok. 

Yohan Croizet-Kollár és Aboubakar Keita érkezésével még nagyobb lett a csapatba kerülésért vívott harc, és ennek köszönhetően tovább emelkedett az edzésen végzett munka színvonala is. 

Persze azt se felejtsük el, hogy az új játékosoknak sem könnyű a helyzete, mert össze kell csiszolódni az új társakkal, alkalmazkodni kell az új elvárásokhoz, és megtanulni az új taktikát. Gyorsan haladnak, de akkor is időre van szükségük – magyarázta Radenkovics.

Vladimir Radenkovics az új szezon kezdete előtt tért vissza a Diósgyőrhöz
Vladimir Radenkovics az új szezon kezdete előtt tért vissza a Diósgyőrhöz (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A szerb irányításával már játszott a Ferencvárossal a Diósgyőr, legutóbb tavaly november 11-én, amikor a vendégek 3-1-es félidei vezetése után 3-3 lett a vége. Az edzőnek ezen túl is van emléke a Fradi játékosairól.

– Az új igazolások közül régi ismerősöm Gavriel Kanichowsky, akivel a Makkabi Tel-Avivban együtt dolgoztunk, illetve 

Callum O’Dowda játékát még az U21-es válogatott korából ismerem, amikor Írország Szerbia ellen játszott

– mondta Radenkovics.

Az NB I aktuális fordulójának pénteki nyitómeccse után szombaton három, vasárnap pedig további két mérkőzést rendeznek.

NB I, a 7. forduló programja
Péntek

  • FTC–Diósgyőr 20.00 (tv.: M4 Sport)

Szombat

  • Nyíregyháza–Paks 16.00 (tv.: M4 Sport+)
  • Kazincbarcika–Újpest 18.00 (tv.: M4 Sport)
  • Puskás Akadémia–ETO FC 20.15 (tv.: M4 Sport)

Vasárnap

  • Kisvárda–Debrecen 17.45 (tv.: M4 Sport)
  • MTK Budapest–Zalaegerszeg 20.00 (tv.: M4 Sport)
    A bajnokság állása ITT látható!

A legutóbbi FTC–DVTK bajnoki 3-3-as döntetlennel zárult:

 

