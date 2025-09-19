Robbie Keane hiányolta a Fradi-szurkolókat, a DVTK edzője a régi ismerősökről beszélt

A világbajnoki selejtezők és a Mol Magyar Kupa múlt heti fordulója után szeptemberben először játszanak bajnoki mérkőzést az NB I-es csapatok. Az FTC és a Diósgyőr budapesti találkozója előtt a házigazda sikere mellett szól szinte minden. Az eddig lejátszott hat fordulóban a bajnokcsapat egy halasztás mellett ötször lépett pályára és tíz pontot szerzett, míg a DVTK hat meccs alapján hat ponttal rendelkezik, és ezzel kilencedik.

Az FTC legutóbb augusztus 31-én, a Debrecen vendégeként játszott az NB I-ben (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az FTC edzője komoly csatára készül

A múlt heti kupafordulóban a vármegyei első osztályú Szarvaskend otthonában 15-0-ra nyert Ferencváros hosszú idő, augusztus 16. óta játszhat először a Groupama Arénában.

– Örülök annak, hogy ismét hazai pályán játszunk. Kicsit már hiányoltam a szurkolóinkat, egy ideje nem találkoztunk velük. A kupameccs segített abban, hogy többen is lehetőséget kapjanak azok közül, akik eddig kevesebbet szerepeltek. Ez mindenképp pozitív előjel a péntek esti meccsre – idézi a klubhonlap az FTC-edző, Robbie Keane szavait. – Bárki is érkezzen hozzánk, az ilyen mérkőzések számunkra mindig egy kicsit nehezebbek, mert az összes csapat ellenünk akarja megmutatni, hogy mire képes. Nekik ez a szezon találkozója, de ez mindegy is, mindenki ellen komoly csatára készülünk.

Ami minket illet, jó a csapategység, eddig jó szezonunk van, ebből lehet építkezni

– tette hozzá a tréner.

Két Fradi-játékosra jól emlékszik Radenkovics

Keane 47 éves kollégája, a Diósgyőrtől februárban menesztett, majd a klubhoz nyáron visszahívott Vladimir Radenkovics csapata szünetben mutatott hozzáállását dicsérte.

– Számomra az volt a legfontosabb az elmúlt hetekben, hogy nemcsak minden edzésen, hanem az edzések minden gyakorlata során maximálisan odatették magukat a játékosok.

Yohan Croizet-Kollár és Aboubakar Keita érkezésével még nagyobb lett a csapatba kerülésért vívott harc, és ennek köszönhetően tovább emelkedett az edzésen végzett munka színvonala is.

Persze azt se felejtsük el, hogy az új játékosoknak sem könnyű a helyzete, mert össze kell csiszolódni az új társakkal, alkalmazkodni kell az új elvárásokhoz, és megtanulni az új taktikát. Gyorsan haladnak, de akkor is időre van szükségük – magyarázta Radenkovics.