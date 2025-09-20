Így vezekeltek az újpestiek az újonc elleni kínos vereség után + videó

A Kazincbarcika története első győzelmét érte el az élvonalban, Kuttor Attila együttese a korábbi ZTE-játékos Meshack Ubochioma közeli lövésével és Sós Bence megpattanó szabadrúgásgóljával diadalmaskodott 2-0-ra az Újpest ellen. Az ünneplő hazai szurkolók a „Kazincbarcelona” rigmus éneklésével jelezték, mennyire örülnek a történelmi sikernek.

Az Újpest alulmaradt a Kazincbarcikával szemben (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vajda János)

Az Újpestnél tomboltak a drukkerek

A meccs végén az újpesti játékosok a szokásoknak megfelelően odamentek a szurkolók elé, s bár Damir Krznar vezetőedző teátrálisan jelezte, hogy ő tehet a kudarcról, a köpködő drukkerek teljesen megvadultak, a futballistákat dobálva fejezték ki nemtetszésüket.

Az Újpest augusztus 23. óta nyeretlen, az MTK elleni vereség után a Magyar Kupából is kiesett a fővárosi csapat a Kecskeméttel szemben, ezután következett a Kazincbarcika elleni fiaskó.