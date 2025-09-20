NB IÚjpestKazincbarcika
magyar

Így vezekeltek az újpestiek az újonc elleni kínos vereség után + videó

Megszerezte története első NB I-es győzelmét a Kazincbarcika, amely meglepetésre 2-0-ra felülmúlta az Újpesten Mezőkövesden. A kupabúcsú után nagy pofont kapó Újpestnél gyorsan megtalálták a bűnbakokat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 20:33
Damir Krznar vezetőedző magára vállalta a felelősséget Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Kazincbarcika története első győzelmét érte el az élvonalban, Kuttor Attila együttese a korábbi ZTE-játékos Meshack Ubochioma közeli lövésével és Sós Bence megpattanó szabadrúgásgóljával diadalmaskodott 2-0-ra az Újpest ellen. Az ünneplő hazai szurkolók a „Kazincbarcelona” rigmus éneklésével jelezték, mennyire örülnek a történelmi sikernek.

Az Újpest alulmaradt a Kazincbarcikával szemben
Az Újpest alulmaradt a Kazincbarcikával szemben (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vajda János)

Az Újpestnél tomboltak a drukkerek

A meccs végén az újpesti játékosok a szokásoknak megfelelően odamentek a szurkolók elé, s bár Damir Krznar vezetőedző teátrálisan jelezte, hogy ő tehet a kudarcról, a köpködő drukkerek teljesen megvadultak, a futballistákat dobálva fejezték ki nemtetszésüket.

Az Újpest augusztus 23. óta nyeretlen, az MTK elleni vereség után a Magyar Kupából is kiesett a fővárosi csapat a Kecskeméttel szemben, ezután következett a Kazincbarcika elleni fiaskó.

NB I, 7. FORDULÓ

péntek: 
Ferencváros–DVTK 2-2 (0-2), Budapest, 11 769 néző, jv: Bogár. Gólszerzők: Gruber (68., 90+1.), illetve Babos (33.), Acolatse (45+3.) 
szombat: 
Nyíregyháza–Paks 1-1 (0-0), Nyíregyháza, 4535 néző, jv: Kovács I. Gólszerzők: Edomwonyi (86.), illetve Hahn (46.)
Kazincbarcika–Újpest 2-0 (2-0), Mezőkövesd, jv: Molnár A. Gólszerzők: Ubochioma (17.), Sós B. (27.)
Puskás Akadémia–ETO FC 20.15 (Tv: M4 Sport) 
vasárnap: 
Kisvárda–DVSC 17.45 (Tv: M4 Sport) 
MTK–Zalaegerszeg 20.00 (Tv: M4 Sport) 

A tabella állását és a mérkőzések jegyzőkönyveit itt tekintheti meg!

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPottyondy Edina

Bizony ám! Hogy úgy van!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése Pottyondy Edináról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu