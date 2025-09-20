Így vezekeltek az újpestiek az újonc elleni kínos vereség után + videó

A Kazincbarcika története első győzelmét érte el az élvonalban, Kuttor Attila együttese a korábbi ZTE-játékos Meshack Ubochioma közeli lövésével és Sós Bence megpattanó szabadrúgásgóljával diadalmaskodott 2-0-ra az Újpest ellen. Az ünneplő hazai szurkolók a „Kazincbarcelona” rigmus éneklésével jelezték, mennyire örülnek a történelmi sikernek.
Az Újpestnél tomboltak a drukkerek
A meccs végén az újpesti játékosok a szokásoknak megfelelően odamentek a szurkolók elé, s bár Damir Krznar vezetőedző teátrálisan jelezte, hogy ő tehet a kudarcról, a köpködő drukkerek teljesen megvadultak, a futballistákat dobálva fejezték ki nemtetszésüket.
Az Újpest augusztus 23. óta nyeretlen, az MTK elleni vereség után a Magyar Kupából is kiesett a fővárosi csapat a Kecskeméttel szemben, ezután következett a Kazincbarcika elleni fiaskó.
NB I, 7. FORDULÓ
péntek:
Ferencváros–DVTK 2-2 (0-2), Budapest, 11 769 néző, jv: Bogár. Gólszerzők: Gruber (68., 90+1.), illetve Babos (33.), Acolatse (45+3.)
szombat:
Nyíregyháza–Paks 1-1 (0-0), Nyíregyháza, 4535 néző, jv: Kovács I. Gólszerzők: Edomwonyi (86.), illetve Hahn (46.)
Kazincbarcika–Újpest 2-0 (2-0), Mezőkövesd, jv: Molnár A. Gólszerzők: Ubochioma (17.), Sós B. (27.)
Puskás Akadémia–ETO FC 20.15 (Tv: M4 Sport)
vasárnap:
Kisvárda–DVSC 17.45 (Tv: M4 Sport)
MTK–Zalaegerszeg 20.00 (Tv: M4 Sport)
