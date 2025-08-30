ÚjpestNB IMTK

Nagy pofont kapott az Újpest az MTK-tól

Hiába vezetett 1-0-ra az Újpest az MTK ellen, a végén az elmúlt két fordulóban két vereséget szenvedő kék-fehérek nyertek a Megyeri úton. Látva az MTK elmúlt két mérkőzésen nyújtott játékát, ez komoly meglepetés.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 21:23
Újpest NB I
Az Újpest drukkerei nem lehettek boldogok, mert csapatuk kikapott az MTK-tól. Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Nem volt könnyű helyzetben az MTK csapata az Újpest elleni mérkőzés előtt. Az elmúlt két fordulóban a kék-fehérek hazai pályán kaptak ki a Győrtől és a Pakstól, összesen 10 gólt kapva. Ezek után következett az újabb fellépés a Megyeri úton. Az Újpest egy hete Zalaegerszegen nyert, s a meccs előtt valamivel a lilák tűntek esélyesebbnek.

MTK: rossz forma, de győzelem

Az első félidő 23. percében megszerezte a vezetést az Újpest. A bal oldalon Tucic futott el, jól adott középre, a labda Matko elé pattant, aki a hosszú sarokba pörgetett.

A 29. percben úgy tűnt, tizenegyeshez jut az Újpest, de Csonka Bence bíró visszavonta az ítéletet, miután kiderült, hogy leshelyzet előzte meg a szituációt. Az első félidőben nem történt több érdemleges esemény, így a hazaiak mehettek előnyben pihenőre.

Sokatmondó jelenet volt, hogy az MTK az 54. percben engedte el az első kapura lövést. Az Újpestet nem sürgette sok minden, vezettek, s úgy tűnt, ez tökéletes a számukra. Ez az állapot az 55. percig tartott, amikor a semmiből egyenlített az MTK. Kerezsi unta meg a semmitevést, és egyedül oldotta meg a helyzetet, szép egyéni játék után lőtte be csapata egyenlítő gólját. De ez a találat tényleg a semmiből érkezett.

A 85. percben jött a nem várt fordulat. Miután addig az összes újpesti helyzet kimaradt, szinte törvényszerű volt, ami történt: Bognár István nem sokkal a rendes játékidő vége előtt már az MTK-t segítette vezetéshez. Ez aztán hideg zuhany volt a javából. 

Több gól már nem esett. Hat forduló alatt ez volt az Újpest harmadik veresége.

Azért ez is elgondolkodtató egy olyan csapattól, amely a bajnokság kezdete előtt komoly álmokat szövögetett. Az MTK pedig, amelyik március 1. óta nem nyert idegenben meccset, most elvitte a három pontot Újpestről.

NB I, 6. forduló

péntek:
Paks–Kazincbarcika 3-0 (0-0), Paks, 2689 néző, jv.: Erdős. Gólszerzők: Tóth (55.), Böde (70.), Baranyai öngól (89.)

szombat:

ZTE–Kisvárda, Zalaegerszeg 1-2 (0-2), Zalaegerszeg, 2000 néző, jv: Derdák. Gólszerzők: Klausz (78.), illetve Cipetic (23.), Nagy Krisztián (45+1)

DVTK–Puskás Akadémia 1-1 (1-0), Diósgyőr, 5000 néző, jv: Karakó. Gólszerzők: Quentin Maceiras (öngól, 12.), illetve Nagy Zsolt (49.)

Újpest–MTK, Újpest 1-2 (1-0), Megyeri út, 5000 néző, jv: Csonka. Gólszerzők: Matko (23.), illetve Kerezsi (55.), Bognár (85.)

vasárnap:

ETO FC–Nyíregyháza, Győr, 17.30

DVSC–Ferencváros, Debrecen, 20.00

Az NB I aktuális állását ITT követheti.

 

