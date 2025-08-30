Nagy pofont kapott az Újpest az MTK-tól

Nem volt könnyű helyzetben az MTK csapata az Újpest elleni mérkőzés előtt. Az elmúlt két fordulóban a kék-fehérek hazai pályán kaptak ki a Győrtől és a Pakstól, összesen 10 gólt kapva. Ezek után következett az újabb fellépés a Megyeri úton. Az Újpest egy hete Zalaegerszegen nyert, s a meccs előtt valamivel a lilák tűntek esélyesebbnek.

MTK: rossz forma, de győzelem

Az első félidő 23. percében megszerezte a vezetést az Újpest. A bal oldalon Tucic futott el, jól adott középre, a labda Matko elé pattant, aki a hosszú sarokba pörgetett.

A 29. percben úgy tűnt, tizenegyeshez jut az Újpest, de Csonka Bence bíró visszavonta az ítéletet, miután kiderült, hogy leshelyzet előzte meg a szituációt. Az első félidőben nem történt több érdemleges esemény, így a hazaiak mehettek előnyben pihenőre.

Sokatmondó jelenet volt, hogy az MTK az 54. percben engedte el az első kapura lövést. Az Újpestet nem sürgette sok minden, vezettek, s úgy tűnt, ez tökéletes a számukra. Ez az állapot az 55. percig tartott, amikor a semmiből egyenlített az MTK. Kerezsi unta meg a semmitevést, és egyedül oldotta meg a helyzetet, szép egyéni játék után lőtte be csapata egyenlítő gólját. De ez a találat tényleg a semmiből érkezett.

A 85. percben jött a nem várt fordulat. Miután addig az összes újpesti helyzet kimaradt, szinte törvényszerű volt, ami történt: Bognár István nem sokkal a rendes játékidő vége előtt már az MTK-t segítette vezetéshez. Ez aztán hideg zuhany volt a javából.

Több gól már nem esett. Hat forduló alatt ez volt az Újpest harmadik veresége.

Azért ez is elgondolkodtató egy olyan csapattól, amely a bajnokság kezdete előtt komoly álmokat szövögetett. Az MTK pedig, amelyik március 1. óta nem nyert idegenben meccset, most elvitte a három pontot Újpestről.