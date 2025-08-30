Lamin ColleyDVTKPuskás Akadémia

Botrány Diósgyőrben, sörrel locsolták le a Puskás Akadémia játékosát + videó

A labdarúgó NB I-ben szombat délután a Diósgyőr a Puskás Akadémiát fogadta. Az első félidőben a miskolci drukkerek sörrel locsolták le a Puskás Akadémia játékosát, Lamin Colley-t. A Diósgyőr megnyerhette volna a meccset, de minden helyzetét elpuskázta, így 1-1 lett a végeredmény.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 18:23
Diósgyőr
A kék mezes Lamin Colley sört kapott a nyakába Diósgyőrben Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az eset még az első félidőben történt, nézze meg az erről készült videót. A Diósgyőr szurkolói nem voltak éppen sportszerűek. Lamin Colley nehezen viselte az esetet. A Puskás Akadémia játékosa nem nagyon értette, mi történik vele. Az NB I-ben ilyen is előfordul.

A DVTK-drukkerek nem először csinálták ezt, már egy 2019-es Fradi-meccsen is hasonlóval próbálkoztak, akkor Zubkov volt az áldozat.

Ami a mérkőzésen történteket illeti: az első félidő 12. percében a DVTK szerezte meg a vezetést. Roguljic jól adott középre, a berobbanó Demeter Milán mellett Quentin Maceiras olyan szerencsétlenül ért a labdába, hogy öngól lett belőle, ezzel került előnybe a hazai csapat.

A második félidő 4. percében tizenegyest kapott a Puskás. Nagy Zsolt beadásába Esiti belekapott, ez büntető, amit Nagy Zsolt végzett el, és ezzel egyenlített a Puskás Akadémia.

Innentől kezdve elkeserdett küzdelem dúlt a pályán, egyik csapat sem volt elégedett a döntetlennel. A DVTK több nagy helyzetet kihagyott, a legnagyobb az volt, 

amikor a 84. percben kétszer is a gólvonalról mentettek a felcsúti csapat védői.

A 95. percben a felcsúti Lukács kapufát lőtt, ez győzelmet érő lövés lett volna, ha bemegy, de nem ment be. Több gól azonban már nem esett, így ezzel a döntetlennel egyik csapat sem lehet elégedett.

NB I, 6. forduló

péntek:
Paks–Kazincbarcika 3-0 (0-0), Paks, 2689 néző, jv.: Erdős. Gólszerzők: Tóth (55.), Böde (70.), Baranyai öngól (89.)

szombat:

ZTE–Kisvárda, Zalaegerszeg 1-2 (0-2), Zalaegerszeg, 2000 néző, jv: Derdák. Gólszerzők: Klausz (78.), illetve Cipetic (23.), Nagy Krisztián (45+1)

DVTK–Puskás Akadémia 1-1 (1-0), Diósgyőr, 5000 néző, jv: Karakó. Gólszerzők: Quentin Maceiras (öngól, 12.), illetve Nagy Zsolt (49.)

Újpest–MTK, Újpest, 19.30

vasárnap:

ETO FC–Nyíregyháza, Győr, 17.30

DVSC–Ferencváros, Debrecen, 20.00

Az NB I aktuális állását ITT követheti.

 

