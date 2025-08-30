Botrány Diósgyőrben, sörrel locsolták le a Puskás Akadémia játékosát + videó

Az eset még az első félidőben történt, nézze meg az erről készült videót. A Diósgyőr szurkolói nem voltak éppen sportszerűek. Lamin Colley nehezen viselte az esetet. A Puskás Akadémia játékosa nem nagyon értette, mi történik vele. Az NB I-ben ilyen is előfordul.

A DVTK-drukkerek nem először csinálták ezt, már egy 2019-es Fradi-meccsen is hasonlóval próbálkoztak, akkor Zubkov volt az áldozat.

Ami a mérkőzésen történteket illeti: az első félidő 12. percében a DVTK szerezte meg a vezetést. Roguljic jól adott középre, a berobbanó Demeter Milán mellett Quentin Maceiras olyan szerencsétlenül ért a labdába, hogy öngól lett belőle, ezzel került előnybe a hazai csapat.

A második félidő 4. percében tizenegyest kapott a Puskás. Nagy Zsolt beadásába Esiti belekapott, ez büntető, amit Nagy Zsolt végzett el, és ezzel egyenlített a Puskás Akadémia.

Innentől kezdve elkeserdett küzdelem dúlt a pályán, egyik csapat sem volt elégedett a döntetlennel. A DVTK több nagy helyzetet kihagyott, a legnagyobb az volt,

amikor a 84. percben kétszer is a gólvonalról mentettek a felcsúti csapat védői.

A 95. percben a felcsúti Lukács kapufát lőtt, ez győzelmet érő lövés lett volna, ha bemegy, de nem ment be. Több gól azonban már nem esett, így ezzel a döntetlennel egyik csapat sem lehet elégedett.